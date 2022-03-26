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Окупанти обстріляли село в Коростенському районі, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Російська армія в п'ятницю, 25 березня, увечері здійснила артилерійський обстріл одного з сіл Коростенського району (Житомирська обл.) знищено 1 житловий будинок, частково пошкоджено 4 житлові будинки та 2 господарські будівлі, без жертв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

"Житомирщина: 25 березня близько 18.00 у результаті артилерійського удару в одному із населених пунктів у Коростенському районі області знищено 1 житловий будинок, частково пошкоджено 4 житлові будинки та 2 господарські будівлі", – йдеться в повідомленні.

Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 рятувальників та 1 од. техніки ДСНС.

"Загиблих і травмованих немає", – додали в ДСНС.

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Автор: Наталя Джума
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