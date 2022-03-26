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Ніч на 26 березня у Києві минула спокійно, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Ніч проти 26 березня у Києві минула спокійно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги.

"У столиці працює комунальний транспорт. Для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницькі мости", – йдеться в повідомленні.

Працюють продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, мініярмарки та столичні ринки.

Крім того, у КМДА закликали не виходити з дому без нагальної потреби, не порушувати правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Також дивіться: Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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А про сьогоднішній ранок (09:10-09:35) щось скажете? Такої канонади ще не було ніколи
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26.03.2022 10:27 Відповісти
Ви відрізняєте Вихід (своя арта працює) теж гучномовець й прихід (ворожі обстріли) ?
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26.03.2022 10:31 Відповісти
Трохи відрізняю. Коли були прильотуи по Виноградарю і Нивках спочатку будівлю струснуло, а потім вже звук наче з-під землі. А коли вильрти - то всі звуки наче зверху. Але сьогодні були різні
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26.03.2022 11:48 Відповісти
Міста герої стримують фашистів от і все
Слава Ірпеню, Бучі, Гостомелю
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26.03.2022 10:52 Відповісти
Как тихо? За вчера было 5-6 громких взрыва ,4 из них таких что дом трусило и сигналки в машинах сработали, в пол 12 ночи тоже самое.... сейчас опять только что так же бахнуло....((( А у них все тихо...
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26.03.2022 11:08 Відповісти
Не зовсім зрозуміло чому саме ці мости працюють. Дарницький не має нормальних під'їздів ні з Лівого ні з Правого берега, а Північний розташований найближче до військ ворога.
Все одно усі мости встигнуть підірвати в разі наступу окупанта, навіщо створювати зайві проблеми мешканцям?
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26.03.2022 12:32 Відповісти
 
 