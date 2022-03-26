Ніч на 26 березня у Києві минула спокійно, - КМДА

Ніч проти 26 березня у Києві минула спокійно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги.

"У столиці працює комунальний транспорт. Для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницькі мости", – йдеться в повідомленні.

Працюють продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, мініярмарки та столичні ринки.

Крім того, у КМДА закликали не виходити з дому без нагальної потреби, не порушувати правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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