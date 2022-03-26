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Окупанти за ніч обстріляли Харків 24 рази, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Упродовж минулої ночі вороги обстріляли Харків 24 рази.

Про це у Телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо брати Харків, то минулої ночі місто обстріляли 24 рази. Це порівняно мало, але кожен обстріл може нести за собою втрати серед мирного населення. Вчора цих втрат було доволі багато", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що минулої доби над містом не фіксували ворожої авіації. Натомість прилітали розвідувальні безпілотники, які були частково знищені ЗСУ.

Посадовець сказав, що на Харківщині ЗСУ наразі не тільки втримують оборонні рубежі, а й переходять у контрнаступ. Зокрема, у напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої. Також тривають бої і на Ізюмському напрямку.

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Автор: Наталя Джума
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Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны

Ср, 23/03/2022 - 15:57

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

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26.03.2022 12:37 Відповісти
 
 