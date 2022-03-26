Байден про Путіна: "Він м'ясник"
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Президент США Джо Байден назвав кремлівського лідера Володимира Путіна "м'ясником" після того, як поспілкувався з українськими біженцями в Варшаві.
Про це повідомляють у суботу журналісти, які перебувають у Польщі разом із американським президентом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Він м’ясник", - сказав Байден про Путіна, коли його запитали про те, що він думає після зустрічі з українцями.
Під час короткої розмови з репортерами на Stadion Narodowy Байден розповів, що побував у місцях з біженцями. Він зазначив, що його завжди дивувала "глибина й сила людського духу".
"Це неймовірно. Подивіться на всіх цих маленьких дітей. Я просто хочу обійняти, просто сказати спасибі. Я маю на увазі, це змушує вас відчувати таке почуття гордості", - сказав він.
Президент Байден також розповів, що кожен із цих дітей попросив помолитися за їхніх батьків, братів чи дідів.
"І я пам’ятаю, як це, коли ти маєш когось у зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і хочеш знати. Ти просто хочеш знати. І молишся, щоби не отримати цей телефонний дзвінок", - зауважив Байден.
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Итоги энергетического Саммита ЕС-США ОтОлег Пономарь 26 минут назад Моя ремарка США (+Катар, Норвегия, Азебайджан и др) заменят постепенно Россию в Европе. США перерезают энергетическую пуповину Германии и России. А это влечет за собой перерезание экономической пуповины. А это - стратегической многовековой политической оси Берлин-Москва. Что было вечной головной болью США. Трансатлантика побеждает и это главное поражение Путина в этой войне Прямая речь: Россия использует свое влияние на обеспечение Европы нефтью и газом, чтобы «принуждать и манипулировать своими соседями». Об этом заявил президент США Джо Байден, объявляя о новой инициативе, направленной на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов. Выступая в Брюсселе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Байден заявил, что Соединенные Штаты помогут Европе снизить ее зависимость от российской нефти и газа и обеспечат континенту достаточные запасы на следующие две зимы. «Потребуется некоторое время, чтобы отрегулировать цепочки поставок газа и инфраструктуру, построенную за последнее десятилетие, поэтому нам нужно убедиться, что Европа сможет пережить эту и следующую зиму, пока мы строим инфраструктуру для диверсифицированного, устойчивого и чистого энергетического будущего», - сказал Байден. Группа под председательством представителей Белого дома и Европейской комиссии будет направлена на поиск альтернативных источников - сжиженного природного газа и снижение общего спроса на природный газ в будущем. «Я знаю, что отказ от российского газа дорого обойдётся Европе, но это не только правильно с моральной точки зрения, но и укрепит наши стратегические позиции», - сказал Байден. Белый дом заявил, что Соединенные Штаты будут работать над поставкой в Европу не менее 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в 2022 году в партнерстве с другими странами. «Этот кризис также предоставляет возможность. Это катализатор», - сказал Байден. «Катализатор, который будет стимулировать инвестиции, которые нам нужны, чтобы удвоить наши цели в области чистой энергии и ускорить продвижение к нашему будущему с нулевыми выбросами». Подробнее: Ровно месяц от начала войны Фон дер Ляйен назвала совместную рабочую группу по энергетике «большим шагом» в усилиях по диверсификации поставок газа за пределы России. США также обязались обеспечить стабильный спрос и предложение на дополнительные 50 миллиардов кубометров американского сжиженного природного газа до 2030 года, что, по словам фон дер Ляйен, заменит одну треть поставок российского газа в Европу. Сотрудничество между ЕС и США «демонстрирует силу наших демократий», а присутствие Байдена в Европе посылает «мощный сигнал миру», добавила она.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/itogi-energeticheskogo-sammita-es-ssha/