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Польща продовжила для українців безкоштовний проїзд залізницею

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,укрзалізниця,потяг

Польське міністерство інфраструктури продовжило до кінця березня пільгові умови перевезення для біженців із України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Посольство України в Польщі.

Польська влада продовжила до кінця березня безкоштовний проїзд залізницею для українських громадян. Ще з 26 лютого громадяни України можуть безкоштовно подорожувати потягами 2 класу економкатегорій TLK та IC.

Для безкоштовної поїздки українцю достатньо пред'явити будь-який документ, що підтвердить його громадянство. Також перед поїздкою варто отримати безкоштовний квиток у касі чи в провідника.

Українське посольство нагадало, що від початку війни з прикордонних з Україною місцевостей відправлено понад 1600 потягів. Ними в різні куточки Польщі перевезені понад 330 тисяч українців. Ще понад 200 тисяч поїхали до інших країн.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" анонсувала евакуаційний поїзд до чеського Богуміна.

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Автор: Роман Свиридович
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Дякуємо, брати-поляки!

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26.03.2022 19:25 Відповісти
Хех, нам есть - куда отступать (при полном *******)
Jeszcze Polska nie zginęła!
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26.03.2022 19:29 Відповісти
Не от Cavalli меня ковали https://twitter.com/i/status/1507397588605181959

И не на Бали тебя е..ли
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26.03.2022 23:49 Відповісти
 
 