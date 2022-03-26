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"Тракторні війська" України забирають найновіші зразки військової техніки РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти кидають в Україну найновіші зразки військової техніки.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Прості українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю. Саме тому наші "тракторні війська" – українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають її нашим Збройним Силам України. Зокрема найновіші зразки, які Росія намагалася зберігати в секреті. А тепер окупанти кидають їх на нашій землі та просто втікають...

В принципі, правильно роблять. Бо їм звідси краще втекти, ніж померти. А інших альтернатив немає й не буде. Кожен і кожна в Україні об'єднались і всю свою енергію вже понад місяць віддають обороні нашої держави", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
А мати казали - гроші в бідоні. Хлопці кажуть, що "найновіши" зразки - то є брухт, на якому і на сільску дискотеку підїхати западло
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27.03.2022 00:08
+6
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27.03.2022 00:42
+6
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27.03.2022 00:46
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А мати казали - гроші в бідоні. Хлопці кажуть, що "найновіши" зразки - то є брухт, на якому і на сільску дискотеку підїхати западло
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27.03.2022 00:08 Відповісти
Ага, техніку рашистів, яку потім прийдуть забирати на якісь невідомі "штрафстоянки" місцеві доблесні гопники під погонами поліцаїв...
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27.03.2022 00:35 Відповісти
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27.03.2022 00:42 Відповісти
Осмеивать российские войска на весь мир , чтобы их перестали боятся
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27.03.2022 00:43 Відповісти
Треба у танка башту повернути назад, хай буде в приниженому становищі
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27.03.2022 04:24 Відповісти
ВЕЛИКА ПОДЯКА ТРАКТОРНИМ ВIЙСЬКАМ!
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27.03.2022 00:45 Відповісти
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27.03.2022 00:46 Відповісти
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27.03.2022 00:48 Відповісти
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27.03.2022 12:03 Відповісти
Sophia-Maria Duglass !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.03.2022 05:49 Відповісти
 
 