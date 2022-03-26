"Тракторні війська" України забирають найновіші зразки військової техніки РФ, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти кидають в Україну найновіші зразки військової техніки.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Прості українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю. Саме тому наші "тракторні війська" – українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають її нашим Збройним Силам України. Зокрема найновіші зразки, які Росія намагалася зберігати в секреті. А тепер окупанти кидають їх на нашій землі та просто втікають...
В принципі, правильно роблять. Бо їм звідси краще втекти, ніж померти. А інших альтернатив немає й не буде. Кожен і кожна в Україні об'єднались і всю свою енергію вже понад місяць віддають обороні нашої держави", - зазначив він.
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