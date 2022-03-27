Кабмін прирівняв бронежилети й каски до гуманітарної допомоги
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Уряд схвалив постанову, якою прирівняв бронежилети, каски, що закуповують за кордоном волонтери, до гуманітарної допомоги.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відтепер для їх ввезення потрібна тільки декларація. Також спрощено ввезення низки товарів нецивільного призначення.
"Постанова полягає в тому, що ми прирівняли бронежилети й каски до гуманітарної допомоги. Тепер (потрібна. - Ред.) лише декларація, щоб ввезти бронежилети та каски", - зазначила вона.
Також, за її словами, значно спрощено ввезення наступних товарів: пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, безпілотні літальні апарати, квадрокоптери нецивільного призначення, біноклі, оптичні труби, монокуляри нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення.
"Зараз потрібно лише гарантійний лист кінцевого користувача", - повідомила Верещук.
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Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто
ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА
ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
А если я не заполню декларацию, то это будет означать ЧТО? Что нашим воинам не передке броники не нужны? Иди они "декларации" вместо броников будут использовать?
Дебилы, мля ...