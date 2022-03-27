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Кабмін прирівняв бронежилети й каски до гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бронежилет

Уряд схвалив постанову, якою прирівняв бронежилети, каски, що закуповують за кордоном волонтери, до гуманітарної допомоги.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відтепер для їх ввезення потрібна тільки декларація. Також спрощено ввезення низки товарів нецивільного призначення.

"Постанова полягає в тому, що ми прирівняли бронежилети й каски до гуманітарної допомоги. Тепер (потрібна. - Ред.) лише декларація, щоб ввезти бронежилети та каски", - зазначила вона.

Також, за її словами, значно спрощено ввезення наступних товарів: пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, безпілотні літальні апарати, квадрокоптери нецивільного призначення, біноклі, оптичні труби, монокуляри нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення.

"Зараз потрібно лише гарантійний лист кінцевого користувача", - повідомила Верещук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
прошов тільки місяць війни, і вже так оперативно прийняли рішення. ай да уряд, ай да молодец.
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27.03.2022 00:54
+6
Не пройшло і року! А тепер розберіться з мудаками на митниці і такими ж по областях, які долю з гуманітарки хочуть
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27.03.2022 01:15
+3
Привіт ДРГ, тобт ДБР, які заарештували генерала Марченка за начебто браковані бронік, заарештували самі броніки і успішно їх згнохли неналежним зберіганням, і практично щупилюнили їх виробництво в Україні. З 2019 року після відомих виборів в армію не було поставлено ні бронежилета, ні касок. Щодо Марченка, який успішно керує обороною Миколаєва, то нагадаю, що викупив його з полону ДБР Порошенко, внісши заставу. Генерал Марченко напевне єдиний аоєначальник, який воює під заставою. Мені все ж цікаво, де зараз Татаров? І Демченко заодно! І чому під заставу не перебуває щонайменше брехун Єрмак, який ще перед виборами "поховав" рідного брата-атошника, який потім посадами успішно торгував.?
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27.03.2022 07:28
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27.03.2022 00:54 Відповісти
прошов тільки місяць війни, і вже так оперативно прийняли рішення. ай да уряд, ай да молодец.
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27.03.2022 00:54 Відповісти
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27.03.2022 00:58 Відповісти
Все для оборони ! Вони б швидше такі рішенння приймали )
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27.03.2022 01:00 Відповісти
Ойц! Або інфа тижнева, або ми навчилися не ляпати язиком
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27.03.2022 01:05 Відповісти
Не пройшло і року! А тепер розберіться з мудаками на митниці і такими ж по областях, які долю з гуманітарки хочуть
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27.03.2022 01:15 Відповісти
ПРО ЕВРОБЛЯХИ

Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто

ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА

ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
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27.03.2022 01:26 Відповісти
Привіт ДРГ, тобт ДБР, які заарештували генерала Марченка за начебто браковані бронік, заарештували самі броніки і успішно їх згнохли неналежним зберіганням, і практично щупилюнили їх виробництво в Україні. З 2019 року після відомих виборів в армію не було поставлено ні бронежилета, ні касок. Щодо Марченка, який успішно керує обороною Миколаєва, то нагадаю, що викупив його з полону ДБР Порошенко, внісши заставу. Генерал Марченко напевне єдиний аоєначальник, який воює під заставою. Мені все ж цікаво, де зараз Татаров? І Демченко заодно! І чому під заставу не перебуває щонайменше брехун Єрмак, який ще перед виборами "поховав" рідного брата-атошника, який потім посадами успішно торгував.?
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27.03.2022 07:28 Відповісти
Ну вот не могут не насрать. "Декларация на ввоз" *****? Чтобы армия коррупционеров-таможенников не уснула от безделья?
А если я не заполню декларацию, то это будет означать ЧТО? Что нашим воинам не передке броники не нужны? Иди они "декларации" вместо броников будут использовать?
Дебилы, мля ...
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27.03.2022 09:16 Відповісти
і гарантійний лист від кінцевого споживача, якого іноземцю потрібно якось знайти. У все що роблядь, як в колесо обов'язково вставляють палку. Чоловік моєї племінниці зі Швейцарії відправляє броніки, каски, натівськи аптечки і інше фурами, люди і фірми жертвують мільйони евро. Щоб завезти в Україну першу партію навіть шукали контрабандистів але проблему вирішили тільки за посередництвом швейцарського посла, який просив допомоги в МО. Уявляєте скільки часу було втрачено ? Шобла зрадників. Вони всіма способами тормозять боєздатність армії і народних формувань. Підготовку країни до війни прокатались на лижах, 23млрд на оборону не виділяли аж до перших бомб, тероборону формували через пень-колоду, до цієї пори недоозброїли. Джевеліни і Стінгери тримали десь на складах, бо в Харків завозили під обстрілами десь на п'ятий день війни, а потім хвалились з телеекранів, як приватними авто по путівцях доставляли в майже оточене місто. Це вже не дурість, це система.
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27.03.2022 12:43 Відповісти
 
 