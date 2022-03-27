Кабмін прирівняв бронежилети й каски до гуманітарної допомоги

Уряд схвалив постанову, якою прирівняв бронежилети, каски, що закуповують за кордоном волонтери, до гуманітарної допомоги.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відтепер для їх ввезення потрібна тільки декларація. Також спрощено ввезення низки товарів нецивільного призначення.

"Постанова полягає в тому, що ми прирівняли бронежилети й каски до гуманітарної допомоги. Тепер (потрібна. - Ред.) лише декларація, щоб ввезти бронежилети та каски", - зазначила вона.

Також, за її словами, значно спрощено ввезення наступних товарів: пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, безпілотні літальні апарати, квадрокоптери нецивільного призначення, біноклі, оптичні труби, монокуляри нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення.

"Зараз потрібно лише гарантійний лист кінцевого користувача", - повідомила Верещук.

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