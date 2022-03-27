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Україна перейшла на літній час

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

часы,время

В ніч з 26 на 27 березня Україна перейшла на літній час. Стрілки годинників перевели на одну годину вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стрілки пересунули о 03:00 - і в цей час стало 04:00.

Перехід на літній час регламентований постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з цим документом, час переводять щороку:

  • в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед;
  • в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
а может быть хватит мозги трахать с переводом стрелок? оставить летнее время навсегда...
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27.03.2022 06:39
+4
Може вже досить херньою займатися. Ви сьогодні в людей вкрали цілу годину часу, хтось не виспався, хтось запізнився.
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27.03.2022 07:34
+3
Кому шо, а курці просо.
"Повелителі часу."
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27.03.2022 09:00
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а может быть хватит мозги трахать с переводом стрелок? оставить летнее время навсегда...
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27.03.2022 06:39 Відповісти
летнее московское
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27.03.2022 07:03 Відповісти
Теперь с рахой у нас общее только время!
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27.03.2022 07:20 Відповісти
Може вже досить херньою займатися. Ви сьогодні в людей вкрали цілу годину часу, хтось не виспався, хтось запізнився.
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27.03.2022 07:34 Відповісти
Можна було і відмінити. Заради нашої Армії. Саме з ранку має бути темно! Хлопців вночіі не видно, роботи багато!
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27.03.2022 07:56 Відповісти
Пусть власть объяснит, какая практическая польза от пожилого времени для Украины. Достали со своими переводами, вред для человека перевешивает все эти надуманные доводы. При том что в стране по ночам переизбыток генерации.
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27.03.2022 08:06 Відповісти
У вас гуглоперекладач зламався
"Пожилого времені" - це літнього часу?
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27.03.2022 13:19 Відповісти
Географічна відстань між заходом України та її східною частиною дуже велика. Тому країна так потребує "часового" компромісу, тобто періодичного переведення годинників.

Адже якщо, наприклад, залишити зимовий час назавжди, то в Харкові літній схід сонця почнеться о 03:25, а темніти стане вже о 19:47. У результаті:

півночі буде занадто світло, проте робоча зміна у більшості людей завершиться вже по темряві;
протягом року люди втратять близько 120-200 "світлих" годин;
збільшиться кількість ДТП у вечірню годину-пік через ранні сутінки;
за оцінками психологів, зросте кількість випадків депресії: через короткий світловий день гірше виробляються гормони (в першу чергу серотонін).

А якщо залишити незмінним літній час, тоді в Ужгороді взимку схід буде лише о 09:20, а захід - о 17:38. Наприклад, для школярів, у яких уроки починаються о 8 ранку, це не найкращий варіант.
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27.03.2022 08:29 Відповісти
В нас був цей ,т.з. "зимовий"час постійним,і нічого поганого тне було,а зараз"смикають" той час вперед-назад заради чого ,незрозуміло...
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27.03.2022 11:22 Відповісти
Кому шо, а курці просо.
"Повелителі часу."
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27.03.2022 09:00 Відповісти
 
 