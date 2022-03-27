3 695 10
Україна перейшла на літній час
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В ніч з 26 на 27 березня Україна перейшла на літній час. Стрілки годинників перевели на одну годину вперед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Стрілки пересунули о 03:00 - і в цей час стало 04:00.
Перехід на літній час регламентований постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Згідно з цим документом, час переводять щороку:
- в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед;
- в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
Топ коментарі
+4 Joshua Merlin
показати весь коментар27.03.2022 06:39
+4 krot_lub
показати весь коментар27.03.2022 07:34
+3 Colt
показати весь коментар27.03.2022 09:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Пожилого времені" - це літнього часу?
Адже якщо, наприклад, залишити зимовий час назавжди, то в Харкові літній схід сонця почнеться о 03:25, а темніти стане вже о 19:47. У результаті:
півночі буде занадто світло, проте робоча зміна у більшості людей завершиться вже по темряві;
протягом року люди втратять близько 120-200 "світлих" годин;
збільшиться кількість ДТП у вечірню годину-пік через ранні сутінки;
за оцінками психологів, зросте кількість випадків депресії: через короткий світловий день гірше виробляються гормони (в першу чергу серотонін).
А якщо залишити незмінним літній час, тоді в Ужгороді взимку схід буде лише о 09:20, а захід - о 17:38. Наприклад, для школярів, у яких уроки починаються о 8 ранку, це не найкращий варіант.
"Повелителі часу."