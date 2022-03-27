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Графік евакуаційних поїздів на 27 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 27 березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на залізничного перевізника.

Відправлення відбувається за літнім часом, на який Україна перейшла у ніч з 26 на 27 березня.

Харків:

  • 11:30 - №209/210 Харків - Ужгород

Дніпро:

  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп

Краматорськ:

  • 13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів
  • 16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів

Одеса:

22:32 - Одеса - Ужгород

Інший:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
  • 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 27 березня

Польща:

  • 07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
  • 08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11: 25) - Пшемисль*
  • 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 - 814/813 Львів - Хелм
  • 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
  • 19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице* (прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)

* квитки у продажу

Угорщина:

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

* квитки у продажу

Румунія:

  • 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія:

  • 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень

Автор: Ольга Лузан
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