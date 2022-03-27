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війна (56671) евакуація (1928) Верещук (606) гуманітарний коридор (168)

На сьогодні заплановано два гуманітарні коридори, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

На неділю, 27 березня, заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької області.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на Донеччині за маршрутом Маріуполь-Запоріжжя евакуація буде особистим транспортом, автобусами евакуація здійснюватиметься за маршрутом Бердянськ-Запоріжжя. Місце збору без змін.

У Луганській області за маршрутом Рубіжне-Бахмут евакуація здійснюватиметься з вулиць Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та району залізничного вокзалу в Рубіжному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині колона автобусів з біженцями та "Швидкими" з пораненими застрягли у заторі створеному окупантами. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Харьков....возмездие.

https://twitter.com/i/status/1507976516629585926
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27.03.2022 10:06
+4
Вечір.
- Привіт. Ти що зара робишь?
- Засипаю.
- Добре, але правильно казати «засинаю».
- Знаю. Але зараз я орка землею засипаю.
(c) десь з інету.
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27.03.2022 10:21
+3
Illya Ayzin · 23 березня о 22:41 ·
Позитивна історія наніч. Бажаємо кожному повернутися до свого дому і обняти рідних!!!
І спокійних снів 🇺🇦
Це вдалося під час війни службовій собаці Леї 🐶
🐕 Вона вже декілька років служить в кінологічному центрі Нацгвардії України. Забезпечувала охорону громадського порядку та розшукувала зниклих людей.
Через російський напад бригада перегрупувалася і собак з кінологічного центру довелось евакуювати. Більшість чотирилапих гвардійців врятували, але Лея через потужні вибухи злякалася і втекла.
Кінологи ще тривалий час шукали її, але без успіхів. Одного дня, Лея, подолавши хто за скільки кілометрів (не скажемо ворогу скільки) знайшла свого "друга-кінолога".
"Враховуючи те, що я навчав її саме слідовій роботі, в Леї дуже розвинені нюхові здібності. Вона самостійно відшукала мене і, голодна та знесилена, прийшла до мене на позицію. Лише уявіть моє здивування та радість від того, що вона жива! ", - розповідає гвардієць Богдан.
Зараз Лея продовжує нести бойову службу та разом з гвардійцями захищає нашу землю від російського загарбника.
#strongtogether #dogs #warinUkraine #stoprussianagression
Національна гвардія України ⚔️🇺🇦
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27.03.2022 10:23
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Бог в помощь!
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27.03.2022 10:05 Відповісти
Харьков....возмездие.

https://twitter.com/i/status/1507976516629585926
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27.03.2022 10:06 Відповісти
А людей которьіе с 25 в поле стоят между Бердянском и Заророжьем на автобусах и частньіх авто разве уже пропустили??
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27.03.2022 10:10 Відповісти
Вечір.
- Привіт. Ти що зара робишь?
- Засипаю.
- Добре, але правильно казати «засинаю».
- Знаю. Але зараз я орка землею засипаю.
(c) десь з інету.
показати весь коментар
27.03.2022 10:21 Відповісти
Illya Ayzin · 23 березня о 22:41 ·
Позитивна історія наніч. Бажаємо кожному повернутися до свого дому і обняти рідних!!!
І спокійних снів 🇺🇦
Це вдалося під час війни службовій собаці Леї 🐶
🐕 Вона вже декілька років служить в кінологічному центрі Нацгвардії України. Забезпечувала охорону громадського порядку та розшукувала зниклих людей.
Через російський напад бригада перегрупувалася і собак з кінологічного центру довелось евакуювати. Більшість чотирилапих гвардійців врятували, але Лея через потужні вибухи злякалася і втекла.
Кінологи ще тривалий час шукали її, але без успіхів. Одного дня, Лея, подолавши хто за скільки кілометрів (не скажемо ворогу скільки) знайшла свого "друга-кінолога".
"Враховуючи те, що я навчав її саме слідовій роботі, в Леї дуже розвинені нюхові здібності. Вона самостійно відшукала мене і, голодна та знесилена, прийшла до мене на позицію. Лише уявіть моє здивування та радість від того, що вона жива! ", - розповідає гвардієць Богдан.
Зараз Лея продовжує нести бойову службу та разом з гвардійцями захищає нашу землю від російського загарбника.
#strongtogether #dogs #warinUkraine #stoprussianagression
Національна гвардія України ⚔️🇺🇦
показати весь коментар
27.03.2022 10:23 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 10:24 Відповісти
 
 