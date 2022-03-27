Двох агентів Кремля затримано на Харківщині, - Держприкордонслужба
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На Харківщині прикордонники затримали двох агентів Кремля. Чоловіків, які працювали на країну-агресора, викрили прикордонники в ході протидиверсійних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, на одному з контрольних постів прикордонники затримали чоловіка, який намагався здійснити фотографування позицій сил оборони. В ході з’ясування обставин виявилось, що в мобільному телефоні колаборанта зберігається історія листування з російським куратором, з визначенням завдань щодо передачі координат підрозділів та місць служби захисників України.
"Тепер, замість винагороди від кураторів, на зрадника чекає покарання у вигляді позбавлення волі, і правоохоронні органи докладуть усі для цього зусилля. Крім того, в межах одного з населених пунктів Харківщини, військовослужбовці Держприкордонслужби затримали громадянина Росії. Затриманий безсоромно, наче у себе вдома, намагався вербувати місцеве населення до вступу у збройні сили країни-агресора. Тепер і вербувальник отримає по заслузі", - йдеться у повідомленні.
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово намерено напасть на Сербию.
Звучит несколько шизофренично, но если вы помните, не так давно точно такой же нарратив распространяли российские официальные лица накануне полномасштабного вторжения в Украину.
Напомню, что 17 марта власти Косово озвучили намерение вступить в НАТО. После этого заявления Сербия развернула переброску своих сил к границе с регионом и уже 25 марта Вучич озвучил вышеупомянутый нарратив.
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у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.
Неможливо ефективно бити ворога, коли позаду тебе стоїть п'ята колона і б'є тебе ножем у спину.
Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик створив "раду самоорганізації міста" і заявляє, що вона нібито виконуватиме функції міської влади. Шевчик оголосив себе її керівником.
Мер Енергодару Дмитро Орлов та інші члени місцевої влади повідомляють, що ця "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.
Джерела: відео Шевчика та офіційна сторінка мера Енергодару Дмитра Орлова https://t.me/UkraineNow/7399