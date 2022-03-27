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Двох агентів Кремля затримано на Харківщині, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наручники,женщина

На Харківщині прикордонники затримали двох агентів Кремля. Чоловіків, які працювали на країну-агресора, викрили прикордонники в ході протидиверсійних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, на одному з контрольних постів прикордонники затримали чоловіка, який намагався здійснити фотографування позицій сил оборони. В ході з’ясування обставин виявилось, що в мобільному телефоні колаборанта зберігається історія листування з російським куратором, з визначенням завдань щодо передачі координат підрозділів та місць служби захисників України.

"Тепер, замість винагороди від кураторів, на зрадника чекає покарання у вигляді позбавлення волі, і правоохоронні органи докладуть усі для цього зусилля. Крім того, в межах одного з населених пунктів Харківщини, військовослужбовці Держприкордонслужби затримали громадянина Росії. Затриманий безсоромно, наче у себе вдома, намагався вербувати місцеве населення до вступу у збройні сили країни-агресора. Тепер і вербувальник отримає по заслузі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лисичанську затримано чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ, - ОВА. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Andriy Lova

Just now ·



у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.
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27.03.2022 19:09
+5
от які прикордонники молодці. зрадників же повно. наводчиків всяких, коригувальників, ботів. як їх земля носить(
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27.03.2022 19:09
+5
⚡️Ще один колаборант із ОПЗЖ. Жителі Енергодару та ЗМІ, будьте уважні!

Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик створив "раду самоорганізації міста" і заявляє, що вона нібито виконуватиме функції міської влади. Шевчик оголосив себе її керівником.

Мер Енергодару Дмитро Орлов та інші члени місцевої влади повідомляють, що ця "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.

Джерела: відео Шевчика та офіційна сторінка мера Енергодару Дмитра Орлова https://t.me/UkraineNow/7399
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27.03.2022 19:10
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Злой одессит
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово намерено напасть на Сербию.

Звучит несколько шизофренично, но если вы помните, не так давно точно такой же нарратив распространяли российские официальные лица накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Напомню, что 17 марта власти Косово озвучили намерение вступить в НАТО. После этого заявления Сербия развернула переброску своих сил к границе с регионом и уже 25 марта Вучич озвучил вышеупомянутый нарратив.
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27.03.2022 19:08 Відповісти
от які прикордонники молодці. зрадників же повно. наводчиків всяких, коригувальників, ботів. як їх земля носить(
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27.03.2022 19:09 Відповісти
Andriy Lova

Just now ·



у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.
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27.03.2022 19:09 Відповісти
+

Неможливо ефективно бити ворога, коли позаду тебе стоїть п'ята колона і б'є тебе ножем у спину.
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27.03.2022 19:28 Відповісти
Говорят шо рома абрамович "занёс" главному в ОП по гуманитарке столько, что у того был нервный срыв от нереальности суммы.
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27.03.2022 19:49 Відповісти
⚡️Ще один колаборант із ОПЗЖ. Жителі Енергодару та ЗМІ, будьте уважні!

Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик створив "раду самоорганізації міста" і заявляє, що вона нібито виконуватиме функції міської влади. Шевчик оголосив себе її керівником.

Мер Енергодару Дмитро Орлов та інші члени місцевої влади повідомляють, що ця "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.

Джерела: відео Шевчика та офіційна сторінка мера Енергодару Дмитра Орлова https://t.me/UkraineNow/7399
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27.03.2022 19:10 Відповісти
Вже про руку параші забули. Тепер агенти мясника.
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27.03.2022 19:12 Відповісти
Международный благотворительный концерт-марафон, направленный на поддержку Украины и названный Save Ukraine - #StopWar, начинается в эти минуты. Он проводится на базе польского телеканала TVP сегодня, в 18:30 по Киеву (Стамбулу). Музыканты, художники, гражданские активисты, лидеры мысли, актеры, спортсмены, волонтеры со всего мира будут поддерживать Украину во время 2-часового вещания, которое будет ретранслироваться телеканалами примерно из 20 стран Европы и мира, а также потоковыми платформами и социальными сетями. В то же время до, во время и после трансляции будут собраны средства для решения гуманитарных проблем, вызванных российским военным вторжением в Украину. Спасите Украину - #StopWar - это проект, направленный на то, чтобы охватить миллионы людей по всему миру, чтобы помочь украинцам пережить войну и победить в ней. Ведь добро всегда побеждает! О том, как стать участником кампании - по ссылке (https://saveukraine.1plus1.ua/). Украина нуждается во всех нас!
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27.03.2022 19:13 Відповісти
знову "підозра"? ЗАЇБАЛИ !
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27.03.2022 19:17 Відповісти
Затримано політтехнолога Погребинського: його підозрюють у держзраді
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27.03.2022 20:02 Відповісти
А коли вже правоохоронці викриють ціле кубло рашистської агентури у Києві? *******: дєрьмак, татаров, портнов, дємченко, лєвченко, бужанський... Невже мало?
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27.03.2022 20:02 Відповісти
Главзебила забыли...
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27.03.2022 20:14 Відповісти
 
 