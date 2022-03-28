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ЗСУ відбили п'ять атак окупантів на Луганщині й Донеччині, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сергей,гайдай,лога

У Луганський та Донецькій областях Збройні сили України 27 березня відбили п'ять атак російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

"Загалом на Луганщині та Донеччині за день ми відбили 5 масованих атак російської армії – знищено танки, БМП, автотранспорт противника", - зазначив Гайдай.

Вчора, 27 березня, ЗСУ витіснили ворога з одного з районів Рубіжного.

"Росіяни не в змозі просунутися далі, тому продовжують зриватись на мирних жителях – за останню ніч обстріляні будинки в Сєверодонецьку та Рубіжному, про трагедію у Борівському із загибеллю дитини та пораненням ще однієї вже відомо всім", - ідеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що поки була відносна тиша, рятувальникам вдалося заживити ще одну насосну станцію в Рубіжному та подати людям довгоочікувану воду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сєверодонецька громада цілий день під щільними обстрілами окупантів. Є загиблі та поранені, - Гайдай. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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28.03.2022 08:03 Відповісти
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28.03.2022 08:03 Відповісти
о, на цензорі проблеми з відправкою коментів. ))))))
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28.03.2022 08:25 Відповісти
Молодці,бийте кацапню
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28.03.2022 09:05 Відповісти
 
 