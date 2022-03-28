У Києві та області скорочують комендантську годину
Тепер вона триватиме з 21:00 до 06:00.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше", - написав він.
Кличко уточнив, що комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.
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Юрий Педаченко
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