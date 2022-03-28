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У Києві та області скорочують комендантську годину

година,комендантська

Тепер вона триватиме з 21:00 до 06:00.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше", - написав він.

Кличко уточнив, що комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

Автор: 

Київ (19431) Кличко Віталій (3509) комендантська година (264)


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Жду не дождусь новостей о результатах боев под Киевом сегодня. Ну а то, что комендантский час сокращают - положительный сдвиг.
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28.03.2022 13:30 Відповісти
Тоже жду. Уже двое суток со стороны Киева и Житомирщины громыхает без остановки. А инфы никакой(
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28.03.2022 13:41 Відповісти
Сейчас прекратилось! Молюсь и надеюсь, что наши не отступили и были живы
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28.03.2022 13:51 Відповісти
Карту бы военных действий еще вменяемую... DeepState заблочили, другие карты не дают информации о продвижении наших войск.
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28.03.2022 14:20 Відповісти
Ага. В лес на шашлыки ходить нельзя, а охотиться на кацапов - можно.
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28.03.2022 13:38 Відповісти
 
 