Окупанти вразили вогнем перегін Вишневе-Боярка. Потяги затримуватимуться
У Київській області внаслідок обстрілу пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
Усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та перебувають на безпечній відстані від епіцентру подій.
Через обстріл затримається поїзд 16 Рахів – Харків та 14 Солотивно – Київ.
"Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись", – додали в УЗ.
Топ коментарі
+1 Andy S #414870
показати весь коментар28.03.2022 14:37
+1 Anotol
показати весь коментар28.03.2022 14:41
+1 Valentyna N
показати весь коментар28.03.2022 14:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но все таки Вишневе єто на расстоянии, и я не понял чем стреляли.
Если рузЇке отодвинули на 35 км, плюс еще расстояние до Вишневе, то я шото запутался чем они стреляют....до юго-запада все таки далеко от например Ирпеня или Гостомеля.
Чи кугути вже ********** "Ураганами"?
Мля...ну я точно ствол достану и сам пойду в лес гонять куропаток, как раз разрешение есть