Окупанти вразили вогнем перегін Вишневе-Боярка. Потяги затримуватимуться

У Київській області внаслідок обстрілу пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та перебувають на безпечній відстані від епіцентру подій.

Через обстріл затримається поїзд 16 Рахів – Харків та 14 Солотивно – Київ.

"Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись", – додали в УЗ.

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