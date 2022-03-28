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Новини Війна
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Окупанти вразили вогнем перегін Вишневе-Боярка. Потяги затримуватимуться

уз

У Київській області внаслідок обстрілу пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та перебувають на безпечній відстані від епіцентру подій.

Через обстріл затримається поїзд 16 Рахів – Харків та 14 Солотивно – Київ.

"Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись", – додали в УЗ.

Також читайте: Війська РФ обстріляли електричку Шепетівка-Київ: одна людина постраждала. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28303) Укрзалізниця (6835)


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Топ коментарі
+1
Есть тепловозы.
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28.03.2022 14:37
+1
По перше замучися їздити на дровах. По друге для чого ті паротяги, як цілком придатні тепловози. Причепився до поїзда, проїхав перегони з пошкодженою мережею, відчепився і повів назад поїзд в зустрічному напрямку. Тільки ж де ті тепловози? Були на базах запасу, але давно це було. Деякі продали рф
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28.03.2022 14:41
+1
Боярка та Вишневе - це кілометрів на 20-25 південніше Житомирської траси траси. Схоже, таки Київ у кільце намагаються взяти
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28.03.2022 14:41
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у се-ре-сері на цей випадок бо законсервавано прірва паротягів, які їздили хоч на дровах
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28.03.2022 14:35 Відповісти
Есть тепловозы.
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28.03.2022 14:37 Відповісти
По перше замучися їздити на дровах. По друге для чого ті паротяги, як цілком придатні тепловози. Причепився до поїзда, проїхав перегони з пошкодженою мережею, відчепився і повів назад поїзд в зустрічному напрямку. Тільки ж де ті тепловози? Були на базах запасу, але давно це було. Деякі продали рф
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28.03.2022 14:41 Відповісти
Там проблема ще в тому що для ремонту пошкодженнь думаю треба закривати для роботи ремонтних поїздів обидві колії. Тому там не допоможуть ні паровози ні тепловози поки що
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28.03.2022 14:45 Відповісти
Боярка та Вишневе - це кілометрів на 20-25 південніше Житомирської траси траси. Схоже, таки Київ у кільце намагаються взяти
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28.03.2022 14:41 Відповісти
Всё утро, в тех краях,взрывы конкретные.Вчера так не гепало(может в честь моей днюхи🐵).
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28.03.2022 14:45 Відповісти
Нет, не 20, а 10.
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28.03.2022 14:55 Відповісти
Від частково непідконтрольних Гоненичей до того залізничного перегону 12км, якщо арті на якийсь час дати спокій - пристріляється. Орки не можуть прорватись до комунікацій - то хоч дострелити намагаються.
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28.03.2022 15:17 Відповісти
Я на Южной Борщаговке, все утро и день часов до двух бахало...вибрация по стеклам шла...

Но все таки Вишневе єто на расстоянии, и я не понял чем стреляли.

Если рузЇке отодвинули на 35 км, плюс еще расстояние до Вишневе, то я шото запутался чем они стреляют....до юго-запада все таки далеко от например Ирпеня или Гостомеля.

Чи кугути вже ********** "Ураганами"?
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28.03.2022 16:03 Відповісти
Или я не понимаю откуда тогда они стреляют.

Мля...ну я точно ствол достану и сам пойду в лес гонять куропаток, как раз разрешение есть
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28.03.2022 16:06 Відповісти
 
 