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Новини Війна
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Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів, - Венедіктова

росія,насильство,згвалтування,злочини,вбиство

Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів на території України.

Про це сказала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на брифінгу 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є такі підозрювані, і для того, щоб я була успішним прокурором, я промовчу. Це дійсно конфіденційна інформація, і я сподіваюся, що у вас буде робота в українському суді, подивитеся, яким чином ми будемо працювати з цією статтею якраз по воєнних злочинах - у нас вона одна - 438. Тому будемо рухатися і будемо дивитися, що далі відбуватиметься. Ми відпрацьовуємо цю лінію, такі підозрювані є", - сказала Венедіктова.

Зазначимо, що раніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські правоохоронці вже зареєстрували 3085 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ.

Читайте також: Путіна не можна судити за воєнні злочини, поки він є президентом РФ, - Венедіктова

Автор: 

армія рф (17264) полон (1553) полонені (2258) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1855)


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Топ коментарі
+24
Хто із зброєю в руках перетнув кордон України той вже є військовим злочинцем. Для розуміння цієї істини не треба буди цілим генпрокурором
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28.03.2022 15:35
+12
Пелот красноярцев - в первую очередь!
(расстрелял гражданского после приземления)
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28.03.2022 15:33
+9
Оце ляпнула!
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28.03.2022 15:37
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Пелот красноярцев - в первую очередь!
(расстрелял гражданского после приземления)
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28.03.2022 15:33 Відповісти
А его напарник от суда ушел

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28.03.2022 16:02 Відповісти
Прямо в касці і зарити,очі не закривати,хай бачить синє небо,чорну землю.
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28.03.2022 21:05 Відповісти
поділіться посиланням, будь ласка
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28.03.2022 17:43 Відповісти
Та такого не може бути...
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28.03.2022 15:33 Відповісти
Хто із зброєю в руках перетнув кордон України той вже є військовим злочинцем. Для розуміння цієї істини не треба буди цілим генпрокурором
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28.03.2022 15:35 Відповісти
Мы - не мордор.
Мы придерживаемся международных конвенций.
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28.03.2022 15:49 Відповісти
згідно міжнародних конвенцій вони всі терористи бо війну нам ніхто не оголошував !
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28.03.2022 15:58 Відповісти
Ми,місце утилізації Злочинцев
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28.03.2022 16:08 Відповісти
Військовий злочинець військовополоненним,бути неможе Завизначенням!!!
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28.03.2022 16:07 Відповісти
Оце ляпнула!
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28.03.2022 15:37 Відповісти
Вбити їх всіх на хрін! Земля спасибі скаже.
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28.03.2022 15:41 Відповісти
Ага. Не дочекаєтесь!!!
Орки своїх не жаліють, тому саме тому їм того і потрібно, аби Європа від нас відвернулася.
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28.03.2022 15:51 Відповісти
Яка Європа???
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28.03.2022 16:09 Відповісти
скока штук подозреваемых?хотя бы 100 миллионов есть?иначе нет смысла
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28.03.2022 15:41 Відповісти
у фашистов московских - спецоперация, они не военные пленные, они - террористы!!! Никакой пощады московским оккупантам!!!
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28.03.2022 15:43 Відповісти
Ваши доказательства наших преступлений против украинского народа, нам - не доказательства (с) Хло Членоликое
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28.03.2022 15:46 Відповісти
ВСЕ пленные захваченные в бою - военные преступники!
Сдавшиеся сами - надо смотреть и расследовать.
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28.03.2022 15:49 Відповісти
Стаття 438. Порушення законів та звичаїв війни
1. Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

2. Ті самі діяння, якщо вони поєднані з умисним вбивством, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-438.htm
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28.03.2022 15:49 Відповісти
Найманці нн,є військовополоненними
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28.03.2022 16:01 Відповісти
Спочатку надай визначення військовополоненного. Інакше пост беззмістовний
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28.03.2022 16:04 Відповісти
Кацап народжується й здихає злочинцем!!!
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28.03.2022 16:00 Відповісти
Єрмак?Хоча він і не полонений до цього часу,нажаль,але військові злочини скоював.
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28.03.2022 16:04 Відповісти
по этой статье должны быть только 2 варианта приговора :
1. Смерть.
2. пожизненная работа в шахте , без права даже подниматься из этой шахты.
Иначе нам этих уродов потом еще по 10 -15 лет кормить , одевать, платить за них камуналку ....
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28.03.2022 16:09 Відповісти
Відпустити,й потім рахувати вбитих відпущеними
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28.03.2022 16:15 Відповісти
Хоч,один постріл в українця,й вже Злочинець!!!
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28.03.2022 16:12 Відповісти
Вони є військовимиЗлочинцями,Усі.
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28.03.2022 16:14 Відповісти
Там все преступники - топите!
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28.03.2022 16:16 Відповісти
слово "підозрюваний" треба взагалі виключити стосовно цього непотрібу
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28.03.2022 16:16 Відповісти
Подскажу нашему гениальному генпрокурору, что руснявые автоматически попадают как минимум под две уголовные статьи. Незаконное пересечение госграницы, и незаконное обращение с оружием. Последняя - до 7 лет🤣😂🤣 Ну а потом уже можно расследовать в/злочины
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28.03.2022 17:09 Відповісти
 
 