Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів, - Венедіктова
Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів на території України.
Про це сказала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на брифінгу 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас є такі підозрювані, і для того, щоб я була успішним прокурором, я промовчу. Це дійсно конфіденційна інформація, і я сподіваюся, що у вас буде робота в українському суді, подивитеся, яким чином ми будемо працювати з цією статтею якраз по воєнних злочинах - у нас вона одна - 438. Тому будемо рухатися і будемо дивитися, що далі відбуватиметься. Ми відпрацьовуємо цю лінію, такі підозрювані є", - сказала Венедіктова.
Зазначимо, що раніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські правоохоронці вже зареєстрували 3085 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ.
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(расстрелял гражданского после приземления)
Мы придерживаемся международных конвенций.
Орки своїх не жаліють, тому саме тому їм того і потрібно, аби Європа від нас відвернулася.
Сдавшиеся сами - надо смотреть и расследовать.
1. Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій -
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
2. Ті самі діяння, якщо вони поєднані з умисним вбивством, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-438.htm
1. Смерть.
2. пожизненная работа в шахте , без права даже подниматься из этой шахты.
Иначе нам этих уродов потом еще по 10 -15 лет кормить , одевать, платить за них камуналку ....