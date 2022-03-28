Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів, - Венедіктова

Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів на території України.

Про це сказала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на брифінгу 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є такі підозрювані, і для того, щоб я була успішним прокурором, я промовчу. Це дійсно конфіденційна інформація, і я сподіваюся, що у вас буде робота в українському суді, подивитеся, яким чином ми будемо працювати з цією статтею якраз по воєнних злочинах - у нас вона одна - 438. Тому будемо рухатися і будемо дивитися, що далі відбуватиметься. Ми відпрацьовуємо цю лінію, такі підозрювані є", - сказала Венедіктова.

Зазначимо, що раніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські правоохоронці вже зареєстрували 3085 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ.

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