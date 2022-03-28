УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5450 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 919 4

Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад)

міська,електричка

У Київі між право- і лівобережними частинами міста курсує кільцева електричка.

Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

Вартість проїзду електричкою фіксована - 15 грн. Квитки можна придбати безпосередньо на борту електрички або в чат-боті Укрзалізниці.

Розклад руху кільцевої електрички:

Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад) 01
Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад) 02
Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад) 03
Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад) 04

Також дивіться: Війська РФ обстріляли електричку Шепетівка-Київ: одна людина постраждала. ФОТОрепортаж

Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад) 05

Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад) 06
Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад) 07
Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад) 08

Автор: 

Київ (19431) Укрзалізниця (6835) електричка (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодці уз
показати весь коментар
28.03.2022 20:45 Відповісти
Неплохо бы составить расписание работы метро,
чтобы можно было планировать.
показати весь коментар
28.03.2022 20:53 Відповісти
Більш як 40 напрямків з різних куточків України. Укрзалізниця відновила попередній продаж квитків

Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною. Водночас щонайменше один раз на день вирушатиме евакуаційний рейс з гарячих точок.

🔻 З кожного регіону є як безкоштовні евакуаційні рейси, так і рейси із відкритим продажем.

🔻За час війни 3,2 мільйона пасажирів евакуювали залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон.

🔻 Наразі завершена активна фаза евакуації громадян.
https://t.me/spravdi/3796
показати весь коментар
28.03.2022 20:55 Відповісти
Хтось може пояснити сенс запуску тієї електрички для жителів Троєщини і прилеглих масивів? Ані трамваї, ані автобуси до станцій "Троєщина" і "Троєщина-2" не ходять. Заторів на Північному мості, від яких електричка когось у мирний час рятувала, немає. Чи не розумніше було б замість цього частково відновити роботу автобусів, трамваїв, тролейбусів?
показати весь коментар
29.03.2022 00:41 Відповісти
 
 