Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад)
У Київі між право- і лівобережними частинами міста курсує кільцева електричка.
Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.
Вартість проїзду електричкою фіксована - 15 грн. Квитки можна придбати безпосередньо на борту електрички або в чат-боті Укрзалізниці.
Розклад руху кільцевої електрички:
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чтобы можно было планировать.
Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною. Водночас щонайменше один раз на день вирушатиме евакуаційний рейс з гарячих точок.
🔻 З кожного регіону є як безкоштовні евакуаційні рейси, так і рейси із відкритим продажем.
🔻За час війни 3,2 мільйона пасажирів евакуювали залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон.
🔻 Наразі завершена активна фаза евакуації громадян.
https://t.me/spravdi/3796