Укрзалізниця запустила у Києві кільцеву електричку (розклад)

У Київі між право- і лівобережними частинами міста курсує кільцева електричка.

Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

Вартість проїзду електричкою фіксована - 15 грн. Квитки можна придбати безпосередньо на борту електрички або в чат-боті Укрзалізниці.

Розклад руху кільцевої електрички:









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