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Якщо хтось боїться Росії, вони стають співвідповідальними за цю катастрофу, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політики, які не ухвалюють рішень щодо підтримки України, стають співвідповідальними за створену російськими військами в Україні катастрофу.

Таку заяву зробив Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю. Страх завжди робить співвідповідальними. Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться ухвалити необхідні, важливі для нас рішення для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, це робить цих людей співвідповідальними за цю катастрофу, яку російські війська створили в наших містах", - сказав він.

"Бо якщо могли врятувати – повинні були врятувати. Народи Європи та світу точно мене почують, а політикам варто подумати, що в них залишиться, якщо вони не відповідатимуть позиції свого народу", - зазначив президент.

Він анонсував виступи наступного тижня у парламентах Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції, Австралії. "Важливо, що це виступи не просто перед політиками, а перед суспільствами, мільйонами людей, які хочуть почути Україну. Які відчувають, що ми боремося за спільну свободу – одну для всіх", - підсумував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) допомога (8322)


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Топ коментарі
+12
Такого решительнного и быстрого перекрытия финансов для России от запада мало кто ожидал💥.

Сегодняшняя новость о отказе G7 оплаты за газ в рублях, это финансовый удар по РФ не меньшей силы, чем все санкции наложенные на РФ до этого! 👍🔥 Похоже что это переломный момент в этом противостоянии. Время теперь будет для Путина словно ускорятся. Все начнёт сыпатся и процесс этот станет не контролируеммым💥👍
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29.03.2022 02:12
+10
З цієї статті:
*1 Українці не повинні гинути від того, що дехто не може знайти у собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю...
*2 Якщо хтось боїться Росії... то це робить їх співвідповідальними за те, що російські окупанти роблять у наших містах.
*3 Бо якщо могли допомогти, то повинні були допомогти.
------
У мене шок від слів Зеленського про те, що частину окупованих нині територій він готовий залишити Путіну (Крим, Донецьк, Луганськ).

Це порушення Конституції України і здорового глузду. Тому що:

Якщо Україна у будь-якій формі (оренди, особливого статусу або анексованих і приєднаних до Росії) віддасть Путіну навіть якусь частину територій України,

то це буде означати, що Путін саме ЗАСОБОМ ВІЙНИ ЗМІГ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ, принаймні, частково.

Тобто, такий сценарій ЗНОВУ СТАНЕ для Путіна ПІДТВЕРДЖЕННЯМ його думок ПРО ТЕ, ЩО ВІЙНА - ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ, ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Принаймні, частково.

А це означає, що Путін ЗНОВУ БУДЕ НАПАДАТИ НА НАС ВІЙНОЮ - просто накопичить сили, виправить помилки і знову нападе.
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29.03.2022 03:36
+9
Стучите - откроют. Больше оружия и санкций = меньше убитых граждан Украины и быстрее победа. Вполне адекватно действует Зеля.
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29.03.2022 02:46
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Такого решительнного и быстрого перекрытия финансов для России от запада мало кто ожидал💥.

Сегодняшняя новость о отказе G7 оплаты за газ в рублях, это финансовый удар по РФ не меньшей силы, чем все санкции наложенные на РФ до этого! 👍🔥 Похоже что это переломный момент в этом противостоянии. Время теперь будет для Путина словно ускорятся. Все начнёт сыпатся и процесс этот станет не контролируеммым💥👍
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29.03.2022 02:12 Відповісти
Что поменяется?
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29.03.2022 02:47 Відповісти
Грошей на війну більше не буде
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29.03.2022 04:19 Відповісти
ЗСУ не боится России. Ей доверяю больше всех!
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29.03.2022 02:31 Відповісти
Надо воевать тем что есть, зачем каждый день это говорить?
Они ведь 100 раз сказали что боятся русских... Зачем так низко подать?
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29.03.2022 02:32 Відповісти
Стучите - откроют. Больше оружия и санкций = меньше убитых граждан Украины и быстрее победа. Вполне адекватно действует Зеля.
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29.03.2022 02:46 Відповісти
мудак он перепуганный
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29.03.2022 04:01 Відповісти
З цієї статті:
*1 Українці не повинні гинути від того, що дехто не може знайти у собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю...
*2 Якщо хтось боїться Росії... то це робить їх співвідповідальними за те, що російські окупанти роблять у наших містах.
*3 Бо якщо могли допомогти, то повинні були допомогти.
------
У мене шок від слів Зеленського про те, що частину окупованих нині територій він готовий залишити Путіну (Крим, Донецьк, Луганськ).

Це порушення Конституції України і здорового глузду. Тому що:

Якщо Україна у будь-якій формі (оренди, особливого статусу або анексованих і приєднаних до Росії) віддасть Путіну навіть якусь частину територій України,

то це буде означати, що Путін саме ЗАСОБОМ ВІЙНИ ЗМІГ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ, принаймні, частково.

Тобто, такий сценарій ЗНОВУ СТАНЕ для Путіна ПІДТВЕРДЖЕННЯМ його думок ПРО ТЕ, ЩО ВІЙНА - ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ, ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Принаймні, частково.

А це означає, що Путін ЗНОВУ БУДЕ НАПАДАТИ НА НАС ВІЙНОЮ - просто накопичить сили, виправить помилки і знову нападе.
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29.03.2022 03:36 Відповісти
Асолютно согласен!!!!!!!
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29.03.2022 05:26 Відповісти
А ти знаєш, як мене шокувало свого часу те, що ти не вірив попередженням Євросолідарності, що так і буде? Що Зе і зебіли - таки готові "віддати Путіну навіть якусь частину територій України"(с)?
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29.03.2022 07:57 Відповісти
зеленский закрой свой черный рот - ты сам перепуганный видосики пилишь каждые пол часа
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29.03.2022 03:59 Відповісти
Странно. До Зели три года не доходило. Дошло только когда на Киев ракеты полетели. Теперь все должны резко всё бросить, и поумнеть? А может ты хуже Скабеевой и просто нагнетаешь? А может у них то-же "велике будівництво"? А может ты своими заявлениями гробишь их экономику? И вообще, у них шашлыки запланированы?
Какой-же ты поц, г-н Зеленский.
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29.03.2022 04:40 Відповісти
Ничего до него не дошло, он говорящая голова, зачитывающая чужие тексты, причём похоже разных авторов. Отсюда и диссонанс, как в том анекдоте: "продавцам сала обещает повысить цены, покупателям обещает снизить цены, а свиньям обещает неприкосновенность..."
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29.03.2022 14:25 Відповісти
https://t.me/minval_az/29435 🤬 Депутат Госдумы Михаил Делягин пригрозил Азербайджану бомбежками нефтепромышленности. Господин Делягин может, конечно, с металлом в голосе вопрошать, «зачем нам нужна нефтепромышленность Азербайджана». Только вот, во-первых, этот депутат забыл сущую мелочь: во-первых, не ему решать, будет ли у Азербайджана нефтяная промышленность или нет. А во-вторых, и «в-главных», интересно услышать мнение МИДа и Минобороны России по поводу озвученного депутатом опасного бреда. И тем более нелишне задать вопрос, кому и зачем понадобилось озвучивать этот бред. И не лучше ли научить собственных генералов не врать хотя бы в пресс-релизах.
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29.03.2022 05:24 Відповісти
Досить самокритично.
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29.03.2022 09:04 Відповісти
 
 