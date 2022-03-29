Якщо хтось боїться Росії, вони стають співвідповідальними за цю катастрофу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що політики, які не ухвалюють рішень щодо підтримки України, стають співвідповідальними за створену російськими військами в Україні катастрофу.
Таку заяву зробив Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.
"Українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю. Страх завжди робить співвідповідальними. Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться ухвалити необхідні, важливі для нас рішення для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, це робить цих людей співвідповідальними за цю катастрофу, яку російські війська створили в наших містах", - сказав він.
"Бо якщо могли врятувати – повинні були врятувати. Народи Європи та світу точно мене почують, а політикам варто подумати, що в них залишиться, якщо вони не відповідатимуть позиції свого народу", - зазначив президент.
Він анонсував виступи наступного тижня у парламентах Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції, Австралії. "Важливо, що це виступи не просто перед політиками, а перед суспільствами, мільйонами людей, які хочуть почути Україну. Які відчувають, що ми боремося за спільну свободу – одну для всіх", - підсумував Зеленський.
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Сегодняшняя новость о отказе G7 оплаты за газ в рублях, это финансовый удар по РФ не меньшей силы, чем все санкции наложенные на РФ до этого! 👍🔥 Похоже что это переломный момент в этом противостоянии. Время теперь будет для Путина словно ускорятся. Все начнёт сыпатся и процесс этот станет не контролируеммым💥👍
Они ведь 100 раз сказали что боятся русских... Зачем так низко подать?
*1 Українці не повинні гинути від того, що дехто не може знайти у собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю...
*2 Якщо хтось боїться Росії... то це робить їх співвідповідальними за те, що російські окупанти роблять у наших містах.
*3 Бо якщо могли допомогти, то повинні були допомогти.
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У мене шок від слів Зеленського про те, що частину окупованих нині територій він готовий залишити Путіну (Крим, Донецьк, Луганськ).
Це порушення Конституції України і здорового глузду. Тому що:
Якщо Україна у будь-якій формі (оренди, особливого статусу або анексованих і приєднаних до Росії) віддасть Путіну навіть якусь частину територій України,
то це буде означати, що Путін саме ЗАСОБОМ ВІЙНИ ЗМІГ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ, принаймні, частково.
Тобто, такий сценарій ЗНОВУ СТАНЕ для Путіна ПІДТВЕРДЖЕННЯМ його думок ПРО ТЕ, ЩО ВІЙНА - ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ, ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Принаймні, частково.
А це означає, що Путін ЗНОВУ БУДЕ НАПАДАТИ НА НАС ВІЙНОЮ - просто накопичить сили, виправить помилки і знову нападе.
Какой-же ты поц, г-н Зеленский.