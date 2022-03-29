Якщо хтось боїться Росії, вони стають співвідповідальними за цю катастрофу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політики, які не ухвалюють рішень щодо підтримки України, стають співвідповідальними за створену російськими військами в Україні катастрофу.

Таку заяву зробив Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю. Страх завжди робить співвідповідальними. Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться ухвалити необхідні, важливі для нас рішення для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, це робить цих людей співвідповідальними за цю катастрофу, яку російські війська створили в наших містах", - сказав він.

"Бо якщо могли врятувати – повинні були врятувати. Народи Європи та світу точно мене почують, а політикам варто подумати, що в них залишиться, якщо вони не відповідатимуть позиції свого народу", - зазначив президент.

Він анонсував виступи наступного тижня у парламентах Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції, Австралії. "Важливо, що це виступи не просто перед політиками, а перед суспільствами, мільйонами людей, які хочуть почути Україну. Які відчувають, що ми боремося за спільну свободу – одну для всіх", - підсумував Зеленський.