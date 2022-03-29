МЗС Китаю закликає до деескалації в Україні
Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони вжити заходів, які б сприяли деескалації збройного конфлікту в Україні та сприяти діалогу, а не загостренню конфліктів.
Про це пише CGTN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Прессекретар Ван Веньбінь зробив цю заяву на щоденному брифінгу для преси.
Своїм повідомленням він відреагував на численні обопільні "випади" США і Росії щодо висловлювань Байдена про "неможливість Путіна залишатися при владі".
Топ коментарі
+16 Vedana
показати весь коментар29.03.2022 06:30
+12 DIM #495448
показати весь коментар29.03.2022 06:55
+10 A rt #506652
показати весь коментар29.03.2022 06:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Американская благотворительница Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса и самая богатая женщина планеты, пожертвовала украинским беженцам значительную сумму. Об этом пишет Forbes.
Согласно информации, Скотт передала 3,8 млрд долларов в сотню различных благотворительных фондов, среди которых есть несколько организаций, помогающих Украине.
Некоторые источники утверждают, что бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала украинским беженцам 100 млн долларов.
Источник: focus.ua
Ідіть за рускім ваєнним карабльом !
Такое решение принял Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).
Уже несколько дней проживающие в РФ читатели не могут получить доступ к вышеуказанному сайту.
С момента начала войны между Россией и Украиной ресурс публиковал лишь точную и беспристрастную информацию, предоставленную обеими конфликтующими сторонами. BAKU.WS всегда сторонился ложной, непроверенной или необоснованной информации.
Следует отметить, что решение Роскомнадзора о блокировке одного из самых читаемых сайтов Азербайджана, осуществляющего деятельность на двух языках (азербайджанский и русский), является предвзятым и незаконным.
Напомним, что в России также ограничен доступ к таким азербайджанским сайтам, как Oxu.Az, haqqin.az и minval.az.
Ці виродки точно такі ж імперіалістичні шовіністи та нацисти як кацапи.
Почитайте про Китаєцентризм.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
У них теж кругом вороги і кордони вони те ж не признають і має бути демаркація. Про Тайвань я взагалі мовчу, до війни вони регулярно хоч пару раз на місяць, а з початку війни вони майже щодня гавкали що він їхній.