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Новини Війна
13 004 19

МЗС Китаю закликає до деескалації в Україні

китай

Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони вжити заходів, які б сприяли деескалації збройного конфлікту в Україні та сприяти діалогу, а не загостренню конфліктів.

Про це пише CGTN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прессекретар Ван Веньбінь зробив цю заяву на щоденному брифінгу для преси.

Своїм повідомленням він відреагував на численні обопільні "випади" США і Росії щодо висловлювань Байдена про "неможливість Путіна залишатися при владі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні буде ключовою темою саміту ЄС-Китай

Автор: 

Китай (4555) росія (65007)


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Топ коментарі
+16
Всі сторони ?

Ідіть за рускім ваєнним карабльом !
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29.03.2022 06:30
+12
Узкоглазые ***** продолжают делать вид, что Украины не существует,говоря лишь о словесной эскалации США и рф. Их не интересуют украинцы абсолютно. Не понимаю, почему с таким отношением китайцы имеют возможность продолжать жрать украинское продовольствие. Необходим полный запрет на поставки продовольствия в такие страны как китай, армения и рф.
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29.03.2022 06:55
+10
Бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала Украине 100 млн долларов






Американская благотворительница Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса и самая богатая женщина планеты, пожертвовала украинским беженцам значительную сумму. Об этом пишет Forbes.

Согласно информации, Скотт передала 3,8 млрд долларов в сотню различных благотворительных фондов, среди которых есть несколько организаций, помогающих Украине.

Некоторые источники утверждают, что бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала украинским беженцам 100 млн долларов.

Источник: focus.ua
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29.03.2022 06:20
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Бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала Украине 100 млн долларов






Американская благотворительница Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса и самая богатая женщина планеты, пожертвовала украинским беженцам значительную сумму. Об этом пишет Forbes.

Согласно информации, Скотт передала 3,8 млрд долларов в сотню различных благотворительных фондов, среди которых есть несколько организаций, помогающих Украине.

Некоторые источники утверждают, что бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала украинским беженцам 100 млн долларов.

Источник: focus.ua
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29.03.2022 06:20 Відповісти
І мільйони доларів пішли в міжнародний червоний хрест, який допомагає кацапам з депортацією і викраденнями українців ,відкриваючи своє представництво в оркостані.
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29.03.2022 06:24 Відповісти
Не дай Бог!
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29.03.2022 06:26 Відповісти
Сидіть там в підвалах і китайські айфони клепайте. Там з вас більше користі. А то ще одні знайшлись сабєратєлі земель куєві.
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29.03.2022 06:20 Відповісти
Ніпайдьот. А гдє азабочєннасть?
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29.03.2022 06:27 Відповісти
Всі сторони ?

Ідіть за рускім ваєнним карабльом !
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29.03.2022 06:30 Відповісти
В России ограничен доступ к информационному сайту BAKU.WS.

Такое решение принял Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).

Уже несколько дней проживающие в РФ читатели не могут получить доступ к вышеуказанному сайту.

С момента начала войны между Россией и Украиной ресурс публиковал лишь точную и беспристрастную информацию, предоставленную обеими конфликтующими сторонами. BAKU.WS всегда сторонился ложной, непроверенной или необоснованной информации.

Следует отметить, что решение Роскомнадзора о блокировке одного из самых читаемых сайтов Азербайджана, осуществляющего деятельность на двух языках (азербайджанский и русский), является предвзятым и незаконным.

Напомним, что в России также ограничен доступ к таким азербайджанским сайтам, как Oxu.Az, haqqin.az и minval.az.
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29.03.2022 06:31 Відповісти
в связи с проституционным поведением китая по отношению к Украине отношения с этим дерьмом надо рвать...
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29.03.2022 06:34 Відповісти
а почему это Ваня с этого Китая просит ОБЕ стороны избегать эскалации,если явный агрессор одна-россия.И что значит содействовать диалогу? Это принуждение Украины идти на "компромис" путина с его ультиматумами?...Ваня,поспеши за российским кораблём и захвати весь свой Китай на его борт...
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29.03.2022 06:48 Відповісти
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29.03.2022 06:48 Відповісти
Узкоглазые ***** продолжают делать вид, что Украины не существует,говоря лишь о словесной эскалации США и рф. Их не интересуют украинцы абсолютно. Не понимаю, почему с таким отношением китайцы имеют возможность продолжать жрать украинское продовольствие. Необходим полный запрет на поставки продовольствия в такие страны как китай, армения и рф.
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29.03.2022 06:55 Відповісти
Скоро, зовсім скоро усі рабсіяни на весь Світ будуть волати про неможливість *********** залишатися при владі.
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29.03.2022 07:06 Відповісти
Ти бач! Ми ще винуваті що даємо відсіч агресору.
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29.03.2022 07:27 Відповісти
Китайский народ - *******
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29.03.2022 07:31 Відповісти
Про народ не знаю, а влада - однозначно.
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29.03.2022 07:39 Відповісти
Народ там вірить всьому, шо їм по тєлєку партія покаже.
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29.03.2022 09:09 Відповісти
Рецепт лікування Пекіну дуже простий: продавати їм українське зерно по тій же ціні, що рашка продовала газ в Європу взимку - 1400-2000 баксів за тону.
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29.03.2022 08:56 Відповісти
Плоскоморді жовтушники знову показали, що їм побоку, що це не кацапи напали на Україну. а "сторони" щось не поділили. Їм начхати на Україну. Тільки вигоди шукають.
Ці виродки точно такі ж імперіалістичні шовіністи та нацисти як кацапи.
Почитайте про Китаєцентризм.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
У них теж кругом вороги і кордони вони те ж не признають і має бути демаркація. Про Тайвань я взагалі мовчу, до війни вони регулярно хоч пару раз на місяць, а з початку війни вони майже щодня гавкали що він їхній.
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29.03.2022 11:39 Відповісти
 
 