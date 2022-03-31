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Окупанти знищили 15% житлових будинків у Харкові, - Терехов

харків

За даними харківського міського голови Ігоря Терехова, російська армія знищила у місті 15% житлових будинків.

Про це мер Харкова повідомив під час всеукраїнського телемарафону новин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За 35 днів усього у Харкові зруйновано 1531 об'єкт, в тому числі 1292 житлові будинки. Російська армія зруйнувала 76 шкіл, 54 дитячі садочки, 16 лікарень. У руїнах - 239 адміністративних будівель", - сказав Терехов.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Харків обстрілюють щодня. З міста виїхала приблизно третина мешканців.

Автор: 

обстріл (28183) Харків (5556) Терехов Ігор (311)


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це непогана новина так як раніше казал що 30 % знищено і не підлягає ремонту..Харьків місто герой!!
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31.03.2022 07:55 Відповісти
Це ж панельки. Там вже технічний термін експлуатації підходить, а уявіть, що там в реальності, якщо поряд щось вибухало і це були серйозні речі. Тому, що 15%,, що 30% це все приблизно.
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31.03.2022 08:03 Відповісти
В маріуполі населення 450000. Це 150 тис помешкань. Якщо брати квартиру або будинок хоча б в 100 тис уе з ремонтом, то вийде 15 млрд уе. Але є ще момент. Одне житло за рік будує 2-3 будівельника. На відбудову житла в маріуполі треба за рік десь під 500 тис робочих рук. Плюс на інфраструктуру 100 тис. А По всій країні десь під 1 млн будівельників. Де їх взять??????
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31.03.2022 09:49 Відповісти
 
 