Окупанти знищили 15% житлових будинків у Харкові, - Терехов

За даними харківського міського голови Ігоря Терехова, російська армія знищила у місті 15% житлових будинків.

Про це мер Харкова повідомив під час всеукраїнського телемарафону новин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За 35 днів усього у Харкові зруйновано 1531 об'єкт, в тому числі 1292 житлові будинки. Російська армія зруйнувала 76 шкіл, 54 дитячі садочки, 16 лікарень. У руїнах - 239 адміністративних будівель", - сказав Терехов.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Харків обстрілюють щодня. З міста виїхала приблизно третина мешканців.