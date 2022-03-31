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У Попасній та Рубіжному жахлива гуманітарна ситуація, - Гайдай

сергей,гайдай,лога

Наразі спостерігається жахлива гуманітарна ситуація у Попасній та Рубіжному.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас дуже велика проблема у тому, щоб завезти гуманітарні вантажі у ті населені пункти, які постійно під обстрілами", - зазначив він.

За словами Гайдая, це майже неможливо, тому що загинуть водії і будуть знищені машини і гуманітарні вантажі.

"Тому там у них жахлива ситуація. Я маю на увазі Попасну та Рубіжне", - сказав голова ОВА.

Автор: 

гуманітарна катастрофа (92) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4869)


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так а у Маріуполі шо типу все чудово ?
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31.03.2022 09:08 Відповісти
Да в селах у всех селян запасы с огорода. Не умрут. А как жить Чернигову, Мариуполю?
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31.03.2022 09:51 Відповісти
Не гуманітарку треба завозити, а людей вивозити!
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31.03.2022 12:14 Відповісти
 
 