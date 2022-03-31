У Попасній та Рубіжному жахлива гуманітарна ситуація, - Гайдай
Наразі спостерігається жахлива гуманітарна ситуація у Попасній та Рубіжному.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.
"У нас дуже велика проблема у тому, щоб завезти гуманітарні вантажі у ті населені пункти, які постійно під обстрілами", - зазначив він.
За словами Гайдая, це майже неможливо, тому що загинуть водії і будуть знищені машини і гуманітарні вантажі.
"Тому там у них жахлива ситуація. Я маю на увазі Попасну та Рубіжне", - сказав голова ОВА.
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Алекс Леонов
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Аметист
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Oleksandr Ievtushenko
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