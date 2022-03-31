У Попасній та Рубіжному жахлива гуманітарна ситуація, - Гайдай

Наразі спостерігається жахлива гуманітарна ситуація у Попасній та Рубіжному.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас дуже велика проблема у тому, щоб завезти гуманітарні вантажі у ті населені пункти, які постійно під обстрілами", - зазначив він.

За словами Гайдая, це майже неможливо, тому що загинуть водії і будуть знищені машини і гуманітарні вантажі.

"Тому там у них жахлива ситуація. Я маю на увазі Попасну та Рубіжне", - сказав голова ОВА.