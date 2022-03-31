На Чернігівщині техніку ворога заборонили здавати на металобрухт
На металобрухт не можна збирати ані пошкоджену, ані знищену техніку ворога.
Відповідне розпорядження голова чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус видав 30 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів", - повідомив він.
Чаус пояснив, що заборона потрібна для кращого документування агресії та злочинів російських військ.
Топ коментарі
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А то вагнеровцев он нагло украл
Сдал танк - пол миллиона в кармане.