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На Чернігівщині техніку ворога заборонили здавати на металобрухт

область,запорізька

На металобрухт не можна збирати ані пошкоджену, ані знищену техніку ворога.

Відповідне розпорядження голова чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус видав 30 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів", - повідомив він.

Чаус пояснив, що заборона потрібна для кращого документування агресії та злочинів російських військ.

Дивіться також: На Чернігівщині місцеві мешканці знайшли покинуту ворогом техніку та передали її військовим. ВIДЕО

Автор: 

Чернігівщина (1584) металобрухт (408) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+16
да фашисты такого даже не делали
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31.03.2022 17:50
+16
та *** твою дивизию, только резак купил (с) дядя Ваня
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31.03.2022 17:54
+15
ціґане негодує!!! ай нани нани нана!!!
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31.03.2022 17:51
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да фашисты такого даже не делали
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31.03.2022 17:50 Відповісти
Может там что-то целое
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31.03.2022 17:53 Відповісти
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31.03.2022 17:54 Відповісти
😁😆👍
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31.03.2022 18:49 Відповісти
после попадания Стугны или NLAW? А еще скоро гишпанцы подтянутся в лице Alcotan-100, тоже классная вещь
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01.04.2022 00:25 Відповісти
ціґане негодує!!! ай нани нани нана!!!
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Цигані не живуть на півночі України, холодно. А ось підрозділи Окремої Тракторної Бригади ЗСУ почуваються досить чудово.
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31.03.2022 21:02 Відповісти
Что-нибудь все равно трактора утянут)
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Волюнтаризьм
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31.03.2022 17:51 Відповісти
А хто їх потім буде здавати на металобрухт?
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31.03.2022 17:54 Відповісти
ахметовским можно будет ... собрать централизовано ... ну все как обычно
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31.03.2022 18:14 Відповісти
Народу х.у.й ворам свободу!😁
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31.03.2022 18:50 Відповісти
Ну хоч корм для свиней не заборонили.
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31.03.2022 17:54 Відповісти
та *** твою дивизию, только резак купил (с) дядя Ваня
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31.03.2022 17:54 Відповісти
Вы ещё кал собачий запретите убирать с тротуаров для документирования.
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31.03.2022 17:54 Відповісти
Не підбивав - некуй лапать!
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31.03.2022 18:25 Відповісти
Надо весь этот металлолом собрать и переплавить на какой нибудь памятник, скульптуру или конструкцию - в память на века будущим поколениям, что бы с кацапами не водились до скончания века
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31.03.2022 17:56 Відповісти
И сколько таких памятников будет???
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31.03.2022 17:58 Відповісти
сколько ленинов было, столько и таких можно поставить
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31.03.2022 18:36 Відповісти
Зачем? Металл на восстановление пойдет. Пусть громады и города собирают.
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31.03.2022 18:40 Відповісти
По поводу количества, это была шутка в общем-то
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31.03.2022 18:55 Відповісти
Нельзя ставить памятники в мегатонны весом. Может сместится центр тяжести земли...
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31.03.2022 18:14 Відповісти
То у нас вже закінчуються круги на болгарку
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31.03.2022 17:56 Відповісти
Там ітак опір слабкий через те що багато любителів вусатого таргана. А тепер ще й тракторний батальон забороняють!
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31.03.2022 18:00 Відповісти
Де слабкий опір? Ти про що ?
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31.03.2022 18:27 Відповісти
Только упоротые школьники могут писать комменты выше, но мы ведь знаем о наличии тепловизоров и прочей электроники, которая не сгорела в танках и бетерах.
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31.03.2022 18:00 Відповісти
Це правильно, там можуть бути нерозірвані **********.
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31.03.2022 18:00 Відповісти
Главное , чтобы Лукашенко не утащил
А то вагнеровцев он нагло украл
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31.03.2022 18:01 Відповісти
так вот он, секретный пункт "мирных" соглашений с россией. Это ж как надо было.... Это ж подрыв обороноспособности..
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31.03.2022 18:01 Відповісти
За что боролись ?
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31.03.2022 18:02 Відповісти
Це,ймовірно,одна з умов на перемовинах. Техніку мабутьбудуть повертати кацапам для ремонту,як жест доброї волі.
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31.03.2022 18:02 Відповісти
Только технику врага нельзя? Свою стало быть можно???
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31.03.2022 18:03 Відповісти
Спробуй.... комікадзе.
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31.03.2022 18:26 Відповісти
А кто разберёт своя она или чужая? Буковка z обычно выгорает после попадания кумулятива.
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31.03.2022 18:31 Відповісти
блииин!! такой стартап пропал!
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31.03.2022 18:03 Відповісти
А ще казали що на Чернігівщині і Сумщини не даватимуть субсидію тим у кого в господарстві більше одного рашинського танка і БМП
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31.03.2022 18:04 Відповісти
Уже есть "свои" люди, которые имеют право сдавать металлолом!
Сдал танк - пол миллиона в кармане.
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31.03.2022 18:04 Відповісти
Мені сподобалося "заготівля")!
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31.03.2022 18:08 Відповісти
Наоборот, надо конкурс устроить - кто лучше задокументировал, того и тапки. Пусть режет.
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31.03.2022 18:11 Відповісти
Скоро Украина станет абсолютным лидером по экспорту металлолома.
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31.03.2022 18:16 Відповісти
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31.03.2022 18:21 Відповісти
Весь лом принадлежит Украинскому народу - ни каких ахметовых и других желающих поживится за наш счёт.
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31.03.2022 18:25 Відповісти
Здається, що Чаус вирішив сам все поздавати, бо факт злочину в першу чергу визначається наявністю постраждалих і завданою шкодою, а не наявністю знешкоджених безпосередніх виконавців злочину.
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31.03.2022 18:29 Відповісти
Наш нелюбимый ОП решил нажиться на сдаче металлолома? Это не его собственность.
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31.03.2022 18:54 Відповісти
Зажимають політ фантазії. Он на полтавщині втрутились в незаконний обіг танків. )
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31.03.2022 18:58 Відповісти
Циганини Закарпаття цього не забудуть і не пробачать!
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31.03.2022 18:59 Відповісти
Тільки через тендер!
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31.03.2022 21:37 Відповісти
 
 