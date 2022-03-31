Захисники Маріуполя не дали російським окупантам розосередитися на інші напрямки, - Маляр

Захисники Маріуполя скували сили російських окупантів, які намагаються узяти місто, і не дають їм розосередитися на інші напрямки.

Про це заявила заступник глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Потужна оборона Маріуполя не дала можливості ворогові розосередити сили на інші напрямки. Він розміщує свої сили на різні напрямки, але якщо є така потужна оборона, то вона рятує інші напрямки, наприклад Кривий Ріг або Запоріжжя", - сказала вона.

Водночас, за словами Маляр, умовне відведення військ від Київської та Чернігівської областей - це не добровільне відведення, а результат роботи Збройних Сил України.

Дивіться: "Ворог не полишає надії захопити Київ - намагається прорвати коридор навколо і блокувати шляхи", - Маляр. ВIДЕО