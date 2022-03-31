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Новини Війна
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Захисники Маріуполя не дали російським окупантам розосередитися на інші напрямки, - Маляр

маріуполь

Захисники Маріуполя скували сили російських окупантів, які намагаються узяти місто, і не дають їм розосередитися на інші напрямки.

Про це заявила заступник глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Потужна оборона Маріуполя не дала можливості ворогові розосередити сили на інші напрямки. Він розміщує свої сили на різні напрямки, але якщо є така потужна оборона, то вона рятує інші напрямки, наприклад Кривий Ріг або Запоріжжя", - сказала вона.

Водночас, за словами Маляр, умовне відведення військ від Київської та Чернігівської областей - це не добровільне відведення, а результат роботи Збройних Сил України.

Дивіться: "Ворог не полишає надії захопити Київ - намагається прорвати коридор навколо і блокувати шляхи", - Маляр. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3222) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+20
Господи, бережи наших захисників!
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31.03.2022 22:54
+18
Тетя Роза:
- Путин вроде хотел ввести понятие "Российская нация"...
- Так вроде же уже ввели:
«Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям.»
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31.03.2022 22:51
+6
Я изначально знал что бойцы Азова не такие простые как может кому то показаться. И это при том что они выполняют одновременно 2 функции, прикрывают мирное население и бьют оккупанта. Думаю что руссо-фашисто будут очень сильно удивлены когда Азов пойдет в атаку.
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31.03.2022 23:19
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Тетя Роза:
- Путин вроде хотел ввести понятие "Российская нация"...
- Так вроде же уже ввели:
«Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям.»
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31.03.2022 22:51 Відповісти
Господи, бережи наших захисників!
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31.03.2022 22:54 Відповісти
по меньше бы пиара он властных представителей а то как послушаешь болтунов типа арестовича всех разбили "ракеты закончилсиь" а потом опять очередной налет
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31.03.2022 22:55 Відповісти
А вы не предупредили жителей Мариуполя и защитников города о том, что надо убираться оттуда. Даже здесь в комментах бросали пост защитника города о том, что Зеленский им на самом деле не давал команду выходить из города, хотя в СМИ Вова утверждал обратное. Дорогой ценой обходится это "не дали". Очень дорогой.
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31.03.2022 22:55 Відповісти
Давайте будем точными: През говорил, что разрешил защитникам Марика оставить город, но они решили остаться.
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31.03.2022 22:59 Відповісти
фізично не можна було нікого евакуювати за 4 дні.
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31.03.2022 23:00 Відповісти
город был окружен на 6 или 7 день, то есть у всех была неделя. Многие бы выехали на своих машинах + забрали бы людей, у которых машин нет. Многие пошли бы пешком, многих бы вывезли на городском транспорте. Да блин, это же было очевидно всем что крымская группировка шла туда и сил сдержать ее не было (вспомните Мелитополь, Токмак, Бердянск). Но что самое ужасное мэр и горсовет это конечно же знали... И уехали оттуда, а людям, который сейчас испытывают такие лишения, что это представить не возможно, ничего не сказали. Оставили на заклание(
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31.03.2022 23:06 Відповісти
а в других городах и пригородах что не так? под Киевом надо было сказать сразу что не будут упираться в маленьких городах и людям срочно эвакуироваться с женщинами и детьми в первую очередь и и все ценное вывести сразу надо было - это преступление всех администраций что людей так подставили
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31.03.2022 23:17 Відповісти
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31.03.2022 22:58 Відповісти
А допомога Маріуполю коли надійде? І чи надійде...
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31.03.2022 23:02 Відповісти
нет, он сакральная жертва, чтобы заставить Украину принять позорные условия дерьмаков-агрохимий-подохляков. этакий иловайск-дебальцево, для деморализации
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31.03.2022 23:08 Відповісти
Так там же русские в основном
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31.03.2022 23:14 Відповісти
Другий варіант багато чого пояснює.

Досвід ОРДЛО їх нічому так і не навчив. Там також за проросійських голосували. Поки сталося те що сталося в 2014
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31.03.2022 23:32 Відповісти
🔸🔸🔸Корчинський Дмитро
Шойгу - міністр оборони московії кудись подівся. Мабудь путін вирішив кудись сховати цього шойгу із-за перебігу російсько-української війни 2022. Дмитро Корчинський на своєму Ютюб каналі розповідає про те, куди ж подівся цей шойгу. Його вже не видно по оркському телебаченню кілька тижнів. До цього шойгу завжди блимав на телебаченні московії. Є різні версії та гіпотези того, куди подівся цей міністр оборони. Добровольці разом зі Збройними Силами України продовжують звільняти Україну від московських окупантів. Але у добровольців є певні труднощі. Менти та тероборона на блокпостах вилучає незареєстровану зброю добровольців на блокпостах поблизу Києва. Цю зброю добровольці здобувають в боях за звільнення української землі. Хто винен у тому, що добровольці зазнають утиску на блокпостах? Можливо це робота п'ятої колони в Україні? Російсько-українська війна 2022 завершиться перемогою Збройних сил України та добровольчих підрозділів таких як Братство та інших.
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31.03.2022 23:06 Відповісти
https://youtu.be/GsvMhceBJzM
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31.03.2022 23:07 Відповісти
корчинский трепач и провокатор начинал свою "карьеру" с русскими националистами типа Дугина
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31.03.2022 23:22 Відповісти
Все в жизни меняются . Вот у Вас в истории ОДНИ НУЛИ - может это вы провокатор от кацапов?
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31.03.2022 23:38 Відповісти
Про що я наприклад казав вже давно -- якби була організована оборона та тер.оборона таких міст, як Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар тощо, якби тер.обороні видали озброєння, то Маріуполю було б набагато легше!
Частина сил, які навалюються весь цей час на Марік були б сковані біля інших центрів опору.
Таку логіку Ганна Маляр сприймає, цікаво?
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31.03.2022 23:12 Відповісти
а людям этих городов не нужна была тер-оборона - так как они голосовали на выборах
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31.03.2022 23:24 Відповісти
Моє керівництво з Києва їздило по роботі в наші Миколаївський і Херсонський філіали...
Казали, що там сєпари ще ті. Взагалі неможливо спілкуватися. Це було в 2018 р. Тобто, вже після всіх подій.
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31.03.2022 23:36 Відповісти
ну теперь они стали украинскими националистами - жаль что так поздно и такой ценой ..
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31.03.2022 23:42 Відповісти
Це так, по тер.обороні точно вирішувала місцева влада, яку обирали місцеві.
У 2014му стикався з херсонцями. На відміну від первомайських та вознесенських, херсонські були налаштовані анти-українські (ті, з якими довелось поспілкуватись).
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31.03.2022 23:41 Відповісти
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31.03.2022 23:16 Відповісти
Всі добрі сили всесвіту, допоможіть Героям Мілетополю!
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31.03.2022 23:18 Відповісти
Я изначально знал что бойцы Азова не такие простые как может кому то показаться. И это при том что они выполняют одновременно 2 функции, прикрывают мирное население и бьют оккупанта. Думаю что руссо-фашисто будут очень сильно удивлены когда Азов пойдет в атаку.
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31.03.2022 23:19 Відповісти
Там ще Морська піхота і Нац. Гвардія.

Та це не применшує крутість Азову
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31.03.2022 23:38 Відповісти
Поддержки бы им от ВСУ крепкой , чтобы отлетели орки в море к рыбам
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31.03.2022 23:40 Відповісти
Азов - найкращі!

Дякую Вам від щирого серця, хлопці!

Слава "Азову", що боронить свій дім!
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01.04.2022 00:08 Відповісти
Главным регулятором российско-украинских переговоров являются действия украинской армии. Этим и объясняется то, что на очередном раунде переговоров в Стамбуле российский представитель заявил о временном «приостановлении активности и отходе» на Киевском и Черниговском направлениях.
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01.04.2022 00:32 Відповісти
 
 