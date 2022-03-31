Захисники Маріуполя не дали російським окупантам розосередитися на інші напрямки, - Маляр
Захисники Маріуполя скували сили російських окупантів, які намагаються узяти місто, і не дають їм розосередитися на інші напрямки.
Про це заявила заступник глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Потужна оборона Маріуполя не дала можливості ворогові розосередити сили на інші напрямки. Він розміщує свої сили на різні напрямки, але якщо є така потужна оборона, то вона рятує інші напрямки, наприклад Кривий Ріг або Запоріжжя", - сказала вона.
Водночас, за словами Маляр, умовне відведення військ від Київської та Чернігівської областей - це не добровільне відведення, а результат роботи Збройних Сил України.
Топ коментарі
+20 Natalia Linnik
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- Путин вроде хотел ввести понятие "Российская нация"...
- Так вроде же уже ввели:
«Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям.»
Досвід ОРДЛО їх нічому так і не навчив. Там також за проросійських голосували. Поки сталося те що сталося в 2014
Шойгу - міністр оборони московії кудись подівся. Мабудь путін вирішив кудись сховати цього шойгу із-за перебігу російсько-української війни 2022. Дмитро Корчинський на своєму Ютюб каналі розповідає про те, куди ж подівся цей шойгу. Його вже не видно по оркському телебаченню кілька тижнів. До цього шойгу завжди блимав на телебаченні московії. Є різні версії та гіпотези того, куди подівся цей міністр оборони. Добровольці разом зі Збройними Силами України продовжують звільняти Україну від московських окупантів. Але у добровольців є певні труднощі. Менти та тероборона на блокпостах вилучає незареєстровану зброю добровольців на блокпостах поблизу Києва. Цю зброю добровольці здобувають в боях за звільнення української землі. Хто винен у тому, що добровольці зазнають утиску на блокпостах? Можливо це робота п'ятої колони в Україні? Російсько-українська війна 2022 завершиться перемогою Збройних сил України та добровольчих підрозділів таких як Братство та інших.
Частина сил, які навалюються весь цей час на Марік були б сковані біля інших центрів опору.
Таку логіку Ганна Маляр сприймає, цікаво?
Казали, що там сєпари ще ті. Взагалі неможливо спілкуватися. Це було в 2018 р. Тобто, вже після всіх подій.
У 2014му стикався з херсонцями. На відміну від первомайських та вознесенських, херсонські були налаштовані анти-українські (ті, з якими довелось поспілкуватись).
Та це не применшує крутість Азову
Дякую Вам від щирого серця, хлопці!
Слава "Азову", що боронить свій дім!