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Зеленський підписав закон про скасування ЗНО та ДПА у 2022 році

зно

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування державної підсумкової атестації та зовнішнього оцінювання для випускників шкіл та абітурієнтів у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт ВРУ. 

Водночас голова профільного комітету Ради Бабак заявив, що ЗНО не скасують повністю. Воно відбудеться за спеціальною процедурою: замість декількох предметів буде один національний тест з трьох дисциплін.

Порядок вступу змінено лише на один рік через російське вторгнення. Відповідний законопроєкт № 7132 Верховная Рада ухвалила 24 березня. Раніше з ініціативою скасувати ЗНО виступав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, у лютому час реєстрації на ЗНО для вступників продовжили до 9 квітня. Пробну сесію було скасовано через російське вторгнення. Основна сесія оцінювання мала відбутися з 23 травня до 17 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР спростила ЗНО та скасувала державну підсумкову атестацію у 2022 році

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...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
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02.04.2022 00:04 Відповісти
як можно порівнювати умови навчання на Львівщині і на окупованій Сумщині ?
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02.04.2022 00:09 Відповісти
Що Ви пропонуєте?
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02.04.2022 00:41 Відповісти
пропоную залишити учнів окупованих територій на другий рік . в мене син випускник в день замість 4 уроків проходить 1-2 . додайте до цього психічний стан то що він там здасть , а це результат на все життя .
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02.04.2022 01:03 Відповісти
Певна логіка у Вас є. А якщо це затягнеться надовго?..

Боюся, що будь-яке рішення буде мати свої мінуси.
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02.04.2022 11:31 Відповісти
ну а що це за навчання коли рік просиділи на карантині , а потім війна ? нормального навчального процесу не було . коли я вчився в 80-х мій однокласник прохворів 1,5 місяці його залишили на другий рік ( зараз прикордонник десь під Черніговом воює ). зараз таких дітей тисячі і провести екзамени для галочки , я вважаю злочином . до осені ще час є .
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02.04.2022 11:54 Відповісти
 
 