Зеленський підписав закон про скасування ЗНО та ДПА у 2022 році
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування державної підсумкової атестації та зовнішнього оцінювання для випускників шкіл та абітурієнтів у 2022 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт ВРУ.
Водночас голова профільного комітету Ради Бабак заявив, що ЗНО не скасують повністю. Воно відбудеться за спеціальною процедурою: замість декількох предметів буде один національний тест з трьох дисциплін.
Порядок вступу змінено лише на один рік через російське вторгнення. Відповідний законопроєкт № 7132 Верховная Рада ухвалила 24 березня. Раніше з ініціативою скасувати ЗНО виступав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Нагадаємо, у лютому час реєстрації на ЗНО для вступників продовжили до 9 квітня. Пробну сесію було скасовано через російське вторгнення. Основна сесія оцінювання мала відбутися з 23 травня до 17 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.
Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.
Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».
Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.
Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.
І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.
А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
Боюся, що будь-яке рішення буде мати свої мінуси.