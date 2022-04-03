Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі. ФОТО 18+
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За 20-25 кілометрів від столиці в бік Житомира на трасі лежать тіла вбитих окупантами українців. Частину з цих людей розстріляли, а потім намагалися спалити.
Фото з Житомирської траси опублікував фотограф Стас Козлюк, пише Цензор.НЕТ.
"Ми з колегами потрапили туди випадково, просто вирішили перевірити, чи відкрита зараз траса. І ми побачили оце. Там ще на узбіччі були тіла, звалені на купу й підпалені. Але фотографувати це не піднялася рука, якщо чесно. Це мають фіксувати криміналісти", - написав він.
Фотограф пише, що намагався, але так і не зміг збагнути, навіщо окупанти чинять такі звірства.
"Цих людей вбили, а потім намагалися спалити. Деякі вбиті пострілами у голову. Одному з убитих спочатку, ймовірно, зв’язали руки. Я просто не розумію цей рівень жорстокості", - пише Козлюк.
ФОТО 18+
Будь ласка, зачекайте...
все их перелести что они вытворять могут (и вытворяли)
но тогда они ограничились частью донбасса и относительно тихо стало
(если сравнивать с положением дел сейчас, когда и авиаудары и артилерия по городам
каждый день работает)
это у вас еще территория большая
а когда они заполонили всю чеченскую землю
то они много страшного натворили за это время
на страну, где население чуть больше 1млн и размером в небольшую область
Хочу їм деякі фотки відправити. Щоб їм то до кінця життя перед очима стояло.
https://www.youtube.com/c/MaximChronicler
допоможіть блоканути
Під виглядом незаангажованої документалістики, створюють "художньо прифарбовані" кіношка про жахіття, не показуючи хто їх чинить, але непомітно натякаючи на "укропів" (цитата із оного з відео)
Я написав, що пропаганда тероризму та конкретизував в описі, що саме.
ненужныеорганизации, но кажется они умеют только баблопилить.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-04-03/5701368-genotsid-v-buche-sozdadut-li-v-ukraine-svoy-otryad-vozmezdiya-i-kak-nam-pomozhet-opyt-izrailya
РЕАЛЬНА віддача від діяльності Кислиці в ООН на сьогодні по коефіцієнту корисний дії дорівнює ПАРОВОЗУ. Чому не залучений Валерій Чалий, як патріотичний професіонал-дипломат, до розробки міжнародних документів з питань покарання РФії?!!