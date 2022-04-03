На Сумщині триває зачистка від рашистів, - Живицький
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Наразі триває зачистка Сумської області від російських окупантів.
Про це у відеозверненні заявив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Навколо Конотопу було велике накопичення російських військ. Заходили колони, вони окопувались, чинили терор на території області, чинили терор в громадах. Обстрілювали мирних мешканців. Стріляли по лісам, по будинкам, з танків, з гранатометів, з автоматів, з кулеметів. Але наші ЗСУ спільно з ТРО як почали гнати російську нечисть з Київської області, прогнали через всю Чернігівську", - сказав глава ОВА.
"Проходить зачистка території Сумської області, Конотопського району з тим, щоб не залишилось жодної падлюки на території нашої області. В жодній громаді. Ми розуміємо, що вони дуже часто кидають своїх", - зазначив він.
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Ночная битва под Перегоновкой считается самой кровавой и тяжелой за все годы махновщины. На восточном участке махновские полки несколько раз бросались в штыки, захватывали Перегоновку, затем бежали под напором белых. Исход сражения решила махновская конница под командованием все того же Дорожа. Результат сражения был плачевным для «белых»: 51-й Литовский офицерский полк полностью изрублен, пластунских два полка сдались, видя свое безнадежное положение в бою. Пехотное каре из 1-го Симферопольского, 2-го Феодосийского и Керчь-Еникальского офицерских полков оказало ожесточённое сопротивление, но повстанцы ударили с тыла, и строй распался. Гнали офицеров 25 верст, покрывая поля изрубленными телами, топили в реке. 6 тысяч деникинцев были убиты, еще около 5 тыс. попали в плен к махновцам. Кстати, сами себя махновцы обычно называли партизанами или повстанцами.
Вот тут и наступил черед «Дикой Дивизии» «храбрых вайнахов» показать себя во всей боевой красе и переломить неудачную кампанию Деникина против Махно. Но так думал только сам белый генерал и его штаб. Грабить села, убивать стариков и насиловать крестьянок гораздо сподручней и безопасней для кавказца, чем встретиться в открытом бою с солдатами Махно.
В первом же бою у роковойПерегоновки «непобедимые горцы» потеряли треть своих джигитов. Украинские воины Махно, которым сам Аллах велел быть рабами храбрых джигитов из Кавказа - неоднократно сходились в яростную рукопашную схватку, а под занавес боя буквально расстреляли несколько эскадронов 1-й Туземной Дивизии из пулемётных тачанок. Махновцы умели наступать в сомкнутом конном строю и недаром прослыли «рубаками», особенные виртуозы от шашки были собраны в «Черной сотне» - своеобразной гвардии Батька Махно, несшей охрану штаба и РВС армии. Все ее бойцы были одеты в папахи черного цвета. Красный комбриг А.Рыбаков вспоминал, как запросто, «одним ударом разрубывалась голова, шея и пол-туловища, или пол-головы скашивалось так точно, будто резали арбуз». Не даст против этого соврать и еще одна цитата из мемуаров де Витте, который присутствовал при том бое: «Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3-4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».
Дикую дивизию погнали по днепровским берегам, как перепуганное стадо. Страшные для мирного и безоружного населения украинских сел и хуторов, лихие кавказцы раз за разом терпели унизительные поражения от Махно, неся при этом совершенно чудовищные потери, которые даже представить сложно было белому генералу Деникину, возлагавшему огромные надежды на храбрых горцев. Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть паосле того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, горцам-насильникам это не грозило точно. Пуля в голову в таких случаях казалась редким счастьем для вайнахов.
В бою под Александровском (ныне город Запорожье) полк Кожина буквально расстрелял два полка кавказцев, вырезав остальных в сабельной атаке. Потери махновцев составили около 40 человек, потери джигитов более 1000 всадников!
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…
Ночная битва под Перегоновкой считается самой кровавой и тяжелой за все годы махновщины. На восточном участке махновские полки несколько раз бросались в штыки, захватывали Перегоновку, затем бежали под напором белых. Исход сражения решила махновская конница под командованием все того же Дорожа. Результат сражения был плачевным для «белых»: 51-й Литовский офицерский полк полностью изрублен, пластунских два полка сдались, видя свое безнадежное положение в бою. Пехотное каре из 1-го Симферопольского, 2-го Феодосийского и Керчь-Еникальского офицерских полков оказало ожесточённое сопротивление, но повстанцы ударили с тыла, и строй распался. Гнали офицеров 25 верст, покрывая поля изрубленными телами, топили в реке. 6 тысяч деникинцев были убиты, еще около 5 тыс. попали в плен к махновцам. Кстати, сами себя махновцы обычно называли партизанами или повстанцами.
Вот тут и наступил черед «Дикой Дивизии» «храбрых вайнахов» показать себя во всей боевой красе и переломить неудачную кампанию Деникина против Махно. Но так думал только сам белый генерал и его штаб. Грабить села, убивать стариков и насиловать крестьянок гораздо сподручней и безопасней для кавказца, чем встретиться в открытом бою с солдатами Махно.
В первом же бою у роковойПерегоновки «непобедимые горцы» потеряли треть своих джигитов. Украинские воины Махно, которым сам Аллах велел быть рабами храбрых джигитов из Кавказа - неоднократно сходились в яростную рукопашную схватку, а под занавес боя буквально расстреляли несколько эскадронов 1-й Туземной Дивизии из пулемётных тачанок. Махновцы умели наступать в сомкнутом конном строю и недаром прослыли «рубаками», особенные виртуозы от шашки были собраны в «Черной сотне» - своеобразной гвардии Батька Махно, несшей охрану штаба и РВС армии. Все ее бойцы были одеты в папахи черного цвета. Красный комбриг А.Рыбаков вспоминал, как запросто, «одним ударом разрубывалась голова, шея и пол-туловища, или пол-головы скашивалось так точно, будто резали арбуз». Не даст против этого соврать и еще одна цитата из мемуаров де Витте, который присутствовал при том бое: «Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3-4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».
Дикую дивизию погнали по днепровским берегам, как перепуганное стадо. Страшные для мирного и безоружного населения украинских сел и хуторов, лихие кавказцы раз за разом терпели унизительные поражения от Махно, неся при этом совершенно чудовищные потери, которые даже представить сложно было белому генералу Деникину, возлагавшему огромные надежды на храбрых горцев. Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть паосле того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, горцам-насильникам это не грозило точно. Пуля в голову в таких случаях казалась редким счастьем для вайнахов.
В бою под Александровском (ныне город Запорожье) полк Кожина буквально расстрелял два полка кавказцев, вырезав остальных в сабельной атаке. Потери махновцев составили около 40 человек, потери джигитов более 1000 всадников!
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…