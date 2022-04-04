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Київський метрополітен відновлює сполучення через Південний міст, - КМДА

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метро,київ,арсенальна

Київський метрополітен відновлює сполучення через Південний міст із понеділка.

Про це повідомляє Київська державна міська адміністрація у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Київський метрополітен з 08:30 поновлює сполучення через Південний міст", - йдеться у повідомленні.

"Зелена лінія працює: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна", - повідомляють про роботу зеленої гілки метро.

Червона лінія метро працює від станції Шулявська до станції Театральна. Синя – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки". Станції метро - "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Кловська" поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів – 1 год. Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Також читайте: Метро в Києві працює в режимі перевезень, на окремих ділянках нема руху. КАРТА

Автор: Наталя Джума
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слава Богу хороша новина! побільше б таких...
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04.04.2022 08:44 Відповісти
І поїзди все одно ходитимуть 1 раз на 50-60 хвилин?
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04.04.2022 09:11 Відповісти
Хоч, так. Коли метро, не працювало, через коронавірус, я витрачав, близько трьох годин, на дорогу, з Оболоні, в центр. Це в один кінець. Трамвай, на Поділ, а потім, пішки, до палацу "Україна". Таксі, пробував, не варіант, ціна плюс пробки. Час прибуття, точно розрахувати, на роботу чи на зустріч, просто нереально.
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04.04.2022 20:28 Відповісти
 
 