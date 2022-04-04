Сліди тортур, тіла зі зв'язаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі. ФОТОрепортаж 18+

В мережі продовжують оприлюднювати кадри з Бучі, на яких зафіксовані воєнні злочини російських військових проти мирного населення. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Фото оприлюднив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", екснардеп Артем Вітко, передає Цензор.НЕТ.

"Строго 18+. Ще кадри із Бучі Київської області" - підписав він фото.

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