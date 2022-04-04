Сліди тортур, тіла зі зв'язаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі. ФОТОрепортаж 18+
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В мережі продовжують оприлюднювати кадри з Бучі, на яких зафіксовані воєнні злочини російських військових проти мирного населення. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Фото оприлюднив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", екснардеп Артем Вітко, передає Цензор.НЕТ.
"Строго 18+. Ще кадри із Бучі Київської області" - підписав він фото.
Топ коментарі
+107 Ан Мур
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+71 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+63 Катерина 2abff6e7
показати весь коментар04.04.2022 12:27
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Будь ласка, зачекайте...
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого вбивці...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!