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Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РОсіянам в Україні дають вихідні замість грошей та забороняють скаржитись.Розвідка отримала чергові підтвердження проблем в армії окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Як зазначають українські розвідники, отримано документи, які засвідчують, що російські військові не отримують обіцяних їм грошових виплат. В телеграмі, адресованій командирам дев’яти військових частин, висловлюється обурення щодо звернення російських військовослужбовців до центральних органів військового управління. Як випливає з документа, окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. При цьому, забороняють скаржитися на відсутність фінансування та навіть призначають провадження щодо таких спроб.

Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР 01
Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР 02

Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР 03

 "Із документів випливає, що при перевірці учасників російсько-української війни були виявлені незаконно направлені в Україну строковики. Втім, документ не містить вказівок повернути солдат додому. Також російське командування наказує скласти окремий список військовослужбовців, які відмовились брати участь у бойових діях проти України", йдеться у повідомленні розвідки.

Документ підписаний заступником командувача південного військового округу Петром Гібертом.

Також дивіться: Спонсор ЗСУ - росія, кацапня, - на Київщині тероборона разом зі співробітниками ГУР захопили російську БМД-4. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+13
Денег было на 4 дня войны, в бюджете педирации на 2022 год расходов на войну нет, ну а в следующем году и педирации как страны не будет.
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04.04.2022 21:52
+12
А ось яку їм жрачку дають. В нас свиней краще годують.
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04.04.2022 21:48
+10
Это просто прелесть дохнет касапский скот бесплатно. Кинули петухов.
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04.04.2022 21:49
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М'ясу гроші непотрібні. Їм треба .... обіцянки-цяцянки.
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04.04.2022 21:48 Відповісти
А ось яку їм жрачку дають. В нас свиней краще годують.
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04.04.2022 21:48 Відповісти
Фу пля Меня от одного слова "щи" воротит(не знаю почему-никогда не пробовал и в глаза не видел)
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04.04.2022 22:04 Відповісти
То вже напевно на генетичному рівні, мене так само нудить від усього "русского"
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04.04.2022 22:13 Відповісти
На первое - капуста с водой
На второе - капуста без воды
На третье - вода без капусты

Представить это невозможно, это нужно только видеть (нюхать нельзя категорически). Перебродившая гнилая субстанция серого цвета,
До нашої білокачанної хрусткої капусти нє має жодного відношеня.

Щи - хоть йух полощи, суп из семи *****.
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05.04.2022 04:35 Відповісти
Им не привыкать к помоям в армии со времён вяликого совка. А теперь война, поживиться можно мародерствуя и похавать цивильной жратвы, бухла и побольше-побольше.
При совке оккупанты в ГСВГ тоже помои ели, причем в конце 80-х, но вот промышляя воровством у немцев, можно было и ликеров попить и другой невиданной в совке жратвы. Немцы особенно должны помнить савецких освободителей голодранцев, их там пол миллиона было почти 50 лет после войны.
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04.04.2022 22:33 Відповісти
Ихнее национальное первое блюдо" ЩИ "

Эти пи*ары как и всю нашу культуру и историю исковеркали и приобщили к себе. Борщ везде называют своим. кацапским блюдам .везде за рубежом во всех этих темах бытовой и не только кулинарии. потому как кому ты покажи эту шляпу щавую и пригости назвав это национальным блюдом тебя там и утопят в той миске.да и все остальное.спизж*нное .Кацапы.ваше только в этом мире ложками по за*пе тарарахтеть и лапти из соломы плести.а чуть не забыл. бурлаки холопские .еще стоять на коленях перед барином и протестовать!
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04.04.2022 22:40 Відповісти
Щи перекрученное мардовское кши - хлеб, хлебная похлебка. Руске - мардва.
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04.04.2022 23:05 Відповісти
щи, хочешь ешь, а хочешь х... полощи.)))
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04.04.2022 23:18 Відповісти
Это просто прелесть дохнет касапский скот бесплатно. Кинули петухов.
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04.04.2022 21:49 Відповісти
Семен Скрепецкий...
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04.04.2022 21:52 Відповісти
Денег было на 4 дня войны, в бюджете педирации на 2022 год расходов на войну нет, ну а в следующем году и педирации как страны не будет.
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04.04.2022 21:52 Відповісти
путевку на секс-тур в чечню випишут.. каждому
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04.04.2022 21:57 Відповісти
Пофиг
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04.04.2022 21:58 Відповісти
Цапки,ваші гроші вкрало якесь шойгу і сховало їх у *****.Ідіть і заберіть їх собі
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04.04.2022 21:58 Відповісти
Иван Говнов, уродина благодарит тебя за службу и награждает....дополнительными выходными! Э, я не понял, почему рожа такая перекошенная?! Чем-то не доволен?! Иностранный агент, что ли?!
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04.04.2022 21:59 Відповісти
У и вана магет быть только скрепно мардовское погонялово шавкин, с мардовскава гавно.
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04.04.2022 23:08 Відповісти
Недовольных расстрелять. Хотели вернутся в сталинский совок, получите распишитесь.
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04.04.2022 22:07 Відповісти
тю...украинцы готовы вообще им дать бессрочные выходные и отпуска )
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04.04.2022 22:21 Відповісти
Вот ваще насрать на проблемы этих существ.
Но честно говоря, после прочтения документа, я понял наоборот: Они хотели выходные, а им вместо этого деньги выплатили.
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04.04.2022 22:31 Відповісти
Напротив: должны были заплатить, но денег нет, поэтому пообещали дать выходной (хотя кто его на фронте даст - где-то припашут).
А тому, кто пожаловался, конечно будет примерное для всех взыскание - это в духе крепостного права и совка ("перед начальством должен быть трепетен" А.Н.Островский).
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04.04.2022 22:59 Відповісти
Vladimir T fd7dc273 Наоборот: должны были заплатить, но денег нет, поэтому пообещали дать выходной (хотя, кто его на фронте даст - где-то припашут).
А тому, кто пожаловался, чтобы другим не повадно было, конечно объявят серьезное взыскание - это в духе крепостного права и совка ("перед начальством должен быть трепетен" А.Н.Островский).
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04.04.2022 23:02 Відповісти
Отпуск в гробу в белых тапках теперь для них мечта...
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04.04.2022 22:36 Відповісти
Верещук тринділа про те, що з нами воюють зовсім юні солдати.
Зелепух звертається до мамаш цих виплодків.
А ГУР МО виявляє надцінну інформацію, що цим потворам недоплачують.
Вікно Овертона виламане.
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04.04.2022 23:56 Відповісти
Премировать туром оздоровительным в Чернобаевку
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05.04.2022 00:50 Відповісти
 
 