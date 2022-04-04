Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР. ДОКУМЕНТ
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РОсіянам в Україні дають вихідні замість грошей та забороняють скаржитись.Розвідка отримала чергові підтвердження проблем в армії окупанта.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
Як зазначають українські розвідники, отримано документи, які засвідчують, що російські військові не отримують обіцяних їм грошових виплат. В телеграмі, адресованій командирам дев’яти військових частин, висловлюється обурення щодо звернення російських військовослужбовців до центральних органів військового управління. Як випливає з документа, окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. При цьому, забороняють скаржитися на відсутність фінансування та навіть призначають провадження щодо таких спроб.
"Із документів випливає, що при перевірці учасників російсько-української війни були виявлені незаконно направлені в Україну строковики. Втім, документ не містить вказівок повернути солдат додому. Також російське командування наказує скласти окремий список військовослужбовців, які відмовились брати участь у бойових діях проти України", йдеться у повідомленні розвідки.
Документ підписаний заступником командувача південного військового округу Петром Гібертом.
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На второе - капуста без воды
На третье - вода без капусты
Представить это невозможно, это нужно только видеть (нюхать нельзя категорически). Перебродившая гнилая субстанция серого цвета,
До нашої білокачанної хрусткої капусти нє має жодного відношеня.
Щи - хоть йух полощи, суп из семи *****.
При совке оккупанты в ГСВГ тоже помои ели, причем в конце 80-х, но вот промышляя воровством у немцев, можно было и ликеров попить и другой невиданной в совке жратвы. Немцы особенно должны помнить савецких освободителей голодранцев, их там пол миллиона было почти 50 лет после войны.
Эти пи*ары как и всю нашу культуру и историю исковеркали и приобщили к себе. Борщ везде называют своим. кацапским блюдам .везде за рубежом во всех этих темах бытовой и не только кулинарии. потому как кому ты покажи эту шляпу щавую и пригости назвав это национальным блюдом тебя там и утопят в той миске.да и все остальное.спизж*нное .Кацапы.ваше только в этом мире ложками по за*пе тарарахтеть и лапти из соломы плести.а чуть не забыл. бурлаки холопские .еще стоять на коленях перед барином и протестовать!
Но честно говоря, после прочтения документа, я понял наоборот: Они хотели выходные, а им вместо этого деньги выплатили.
А тому, кто пожаловался, конечно будет примерное для всех взыскание - это в духе крепостного права и совка ("перед начальством должен быть трепетен" А.Н.Островский).
А тому, кто пожаловался, чтобы другим не повадно было, конечно объявят серьезное взыскание - это в духе крепостного права и совка ("перед начальством должен быть трепетен" А.Н.Островский).
Зелепух звертається до мамаш цих виплодків.
А ГУР МО виявляє надцінну інформацію, що цим потворам недоплачують.
Вікно Овертона виламане.