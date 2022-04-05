"Цензор.НЕТ" потребує вашої підтримки

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Код ЄДРПОУ: 39490649
IBAN: UA283004650000000260093011881
в АТ "ОЩАДБАНК"
МФО: 300465
Призначення платежу:
"БЕЗПОВОРОТНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА"
Валюта: EUR
Purpose of payment: non-repayable financial assistance
Beneficiary:
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "FREE INFORMATION AGENCY" (Free Information Agency NGO)
Address: 3 Naberezhno-Luhova street, Kyiv, 04071, Ukraine
Identification code: 39490649
IBAN UA773004650000026001301720407
Beneficiary’s Bank:
Bank Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" (JSC "OSCHADBANK")
City Kyiv, Ukraine
Swift code COSBUAUK
Intermediary Bank:
LIST of "NOSTRO" ACCOUNTS
(with foreign banks)
|
COUNTRY
|
BANK
|
CUR
|
ACCOUNT NUMBER
|
SWIFT
|
GERMANY
|
DEUTSCHE BANK AG,
Frankfurt am Main
|
EUR
|
947057610
|
DEUTDEFF
|
COMMERZBANK AG,
Frankfurt am Main
|
EUR
|
4008865941/01
|
COBADEFF
|
BAYERISCHE LANDESBANK, Munich
|
EUR
|
1170030
IBAN: DE11700500000001170030
|
BYLADEMM
|
AUSTRIA
|
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna
|
EUR
|
1-55.073.621
|
RZBAATWW
|
GREAT
BRITAIN
|
CITIBANK N.A., London
|
EUR
|
10471062
|
CITIGB2L
|
SWITZERLAND
|
CREDIT SUISSE AG, Zurich
|
EUR
|
CH7504835144521084002
|
CRESCHZZ80A
|
ITALY
|
UNICREDIT SPA, Milan
|
EUR
|
00995/00000000004252
|
UNCRITMM
Валюта: USD
Purpose of payment: non-repayable financial assistance
Beneficiary:
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "FREE INFORMATION AGENCY" (Free Information Agency NGO)
Address: 3 Naberezhno-Luhova street, Kyiv, 04071, Ukraine
Identification code: 39490649
IBAN UA823004650000026002300720407
Beneficiary’s Bank:
Bank Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" (JSC "OSCHADBANK")
City Kyiv, Ukraine
Swift code COSBUAUK
Intermediary Bank:
LIST of "NOSTRO" ACCOUNTS
(with foreign banks)
|
COUNTRY
|
BANK
|
CUR
|
ACCOUNT NUMBER
|
SWIFT
|
GERMANY
|
COMMERZBANK AG,
Frankfurt am Main
|
USD
|
4008865941/00
|
COBADEFF
|
AUSTRIA
|
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna
|
USD
|
70-55.073.621
|
RZBAATWW
|
USA
|
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
New York
|
USD
|
04-095-334
|
BKTRUS33
|
CITIBANK N.A., New York
|
USD
|
36128911
|
CITIUS33
|
JPMORGAN CHASE BANK,
New York
|
USD
|
001-1-194057
|
CHASUS33
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON, New York
|
USD
|
8901395722
|
IRVTUS3N
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