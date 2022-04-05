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"Цензор.НЕТ" нуждается в вашей поддержке

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

цензор.нет

Друзья! Мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке для дальнейшей работы Цензор.НЕТ. Каждый текст, каждое сообщение в соцсетях, фото и видео с передовой создаются благодаря вашему неравнодушному отношению к работе нашей команды.

Мы с первых дней войны 2014 г. пишем о боевых действиях и наших героях. С началом полномасштабного вторжения России мы начали работать 24 часа в сутки. Благодаря волонтерам мы увеличили количество новостей, чтобы максимально осветить и героическую борьбу наших защитников, и преступления российских оккупантов. Однако мы потеряли главный источник дохода – рекламу.

Команда "Цензор.НЕТ" нуждается в вашей финансовой поддержке для дальнейшей работы редакции и сайта. Если вы разделяете наши ценности, помогите нам добровольным взносом, чтобы мы могли бороться на информационном фронте до победы Украины над оккупантами.

Мы будем признательны за любую денежную помощь и другие форматы поддержки.

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  • UAH (₴, Украинская гривня)
  • EUR (€, Евро)
  • USD ($, Долар США)


Валюта: UAH
Получатель средств: ОО "АГЕНТСТВО СВОБОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ"

Код по ЕГРПОУ:  39490649

IBAN: UA283004650000000260093011881

в АО "ОЩАДБАНК"

МФО: 300465

Назначение платежа:
"БЕЗВОРОТНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ"




Валюта: EUR

Purpose of payment: non-repayable financial assistance

Beneficiary:

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "FREE INFORMATION AGENCY" (Free Information Agency NGO)

Address: 3 Naberezhno-Luhova street, Kyiv, 04071, Ukraine

Identification code: 39490649
IBAN UA773004650000026001301720407

Beneficiary’s Bank:

Bank Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" (JSC "OSCHADBANK")

City Kyiv, Ukraine

Swift code COSBUAUK

Intermediary Bank:

LIST of "NOSTRO" ACCOUNTS

(with foreign banks)

COUNTRY

BANK

CUR

ACCOUNT NUMBER

SWIFT

GERMANY

DEUTSCHE BANK AG,

Frankfurt am Main

EUR

947057610

DEUTDEFF

COMMERZBANK AG,

Frankfurt am Main

EUR

4008865941/01

COBADEFF

BAYERISCHE LANDESBANK, Munich

EUR

1170030

IBAN: DE11700500000001170030

BYLADEMM

AUSTRIA

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna

EUR

1-55.073.621

RZBAATWW

GREAT

BRITAIN

CITIBANK N.A., London

EUR

10471062

CITIGB2L

SWITZERLAND

CREDIT SUISSE AG, Zurich

EUR

CH7504835144521084002

CRESCHZZ80A

ITALY

UNICREDIT SPA, Milan

EUR

00995/00000000004252

UNCRITMM



Валюта: USD

Purpose of payment: non-repayable financial assistance

Beneficiary:

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "FREE INFORMATION AGENCY" (Free Information Agency NGO)

Address: 3 Naberezhno-Luhova street, Kyiv, 04071, Ukraine

Identification code: 39490649
IBAN UA823004650000026002300720407

Beneficiary’s Bank:

Bank Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" (JSC "OSCHADBANK")

City Kyiv, Ukraine

Swift code COSBUAUK

Intermediary Bank:

LIST of "NOSTRO" ACCOUNTS

(with foreign banks)

COUNTRY

BANK

CUR

ACCOUNT NUMBER

SWIFT

GERMANY

COMMERZBANK AG,

Frankfurt am Main

USD

4008865941/00

COBADEFF

AUSTRIA

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna

USD

70-55.073.621

RZBAATWW

USA

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,

New York

USD

04-095-334

BKTRUS33

CITIBANK N.A., New York

USD

36128911

CITIUS33

JPMORGAN CHASE BANK,

New York

USD

001-1-194057

CHASUS33

THE BANK OF NEW YORK MELLON, New York

USD

8901395722

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Топ комментарии
+11
Підтримала, бо кожен день читаю.
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05.04.2022 09:55
+6
Підтримав, дякую за об'єктивну інформацію
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05.04.2022 10:03
+5
ЧИТАЯ КОМЕНТИ БАЧУ, ЩО ЗЕ-****** І П'ЯТА КОЛОНА ПРОТИ, ТРИМАЙТЕСЬ..
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05.04.2022 09:56
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Правила форума Совет форумчан
Як набрати через ощад24 Номер картки
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05.04.2022 09:48 Ответить
Я краще Армії допомож
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05.04.2022 09:51 Ответить
Підтримала, бо кожен день читаю.
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05.04.2022 09:55 Ответить
ЧИТАЯ КОМЕНТИ БАЧУ, ЩО ЗЕ-****** І П'ЯТА КОЛОНА ПРОТИ, ТРИМАЙТЕСЬ..
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05.04.2022 09:56 Ответить
Хоть вы и баните меня,но хоть малость не пожалею.
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05.04.2022 10:02 Ответить
Если адекватный коммент, или за возможность переговоров, или за призыв вернуться коментатору с Польши и взять лидерство. Бан.
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05.04.2022 10:21 Ответить
Підтримав, дякую за об'єктивну інформацію
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05.04.2022 10:03 Ответить
Молодці, що Paypal відкрили! Нарешті 👍
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05.04.2022 10:08 Ответить
Уже декілька раз хотіла це зробити. Не всі банки поацюють з цими даними. Пишуть,що не знайомий одержувач. Охоче переведу,якщо дасте один дійсний адрес.
Наприклад
Цензор.иа
UA ....
PRANUAX.
Можете написати персонально,Бутусов має контакт і буду переводити регулярно
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05.04.2022 10:13 Ответить
Я хотіла через патреон, але там треба реєструватись і давати дані картки, чого би не дуже зараз хотілось.
Мені би простіше через картку, як у фонд Бутусова.
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05.04.2022 20:03 Ответить
Отправил. Я - дончанин
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05.04.2022 11:14 Ответить
Цензор.
Добавте три кошелика в криптовалюті BTC ETH і анонімній XMR, я не буду світити свої особисті дані переказуючи кошти на ваші розрахункові рахунки, не відомо де вони впливуть...
Побачу ваш крипто гаманець кошти відправлю.
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05.04.2022 12:33 Ответить
і без тебе обійдемось.
можеш сюди не заходити.
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05.04.2022 19:45 Ответить
Як же зручно шо прикрутили Paypal для того щоб зробити платіж регулярним!
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06.04.2022 02:40 Ответить
 
 