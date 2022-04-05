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Росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

airbnb

Платформа для оренди житла Airbnb заборонила користувачам з Росії та Білорусі здійснювати бронювання на сайті з 4 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії.

Всі бронювання в Росії та Білорусі, що розпочинаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані. Ще на початку березня Airbnb повідомила про зупинку всіх операцій на території країни-агресора та Білорусі.

Це означає, що бронювання житла та Вражень у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де.

"Календарі оголошень в Росії та Білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий. … Гостям з Росії та Білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземці бронюють номери на Airbnb, не плануючи приїжджати, фінансово підтримуючи українців

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+2
з язика зняли
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05.04.2022 01:13
+1
Міжнародний сервіс послав їх нафуй і це правильно !!
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05.04.2022 01:08
+1
А на Букинге ?
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05.04.2022 01:11
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Міжнародний сервіс послав їх нафуй і це правильно !!
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05.04.2022 01:08 Відповісти
А гарантом бути можуть!
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05.04.2022 01:09 Відповісти
А на Букинге ?
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05.04.2022 01:11 Відповісти
з язика зняли
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05.04.2022 01:13 Відповісти
Они и в будке собачьей готовы жить за ради Хозяина.
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05.04.2022 01:13 Відповісти
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05.04.2022 05:59 Відповісти
Це просто Жахх!
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05.04.2022 07:21 Відповісти
Хай краще навпаки , щоб вони зі свого лайна не розповзались
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05.04.2022 07:37 Відповісти
VPN
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05.04.2022 08:11 Відповісти
Отож. Вони крутяться як вуж на вилах, скрізь шукають шляхи, як оминути санкції і зрештою знаходять. Та нехай хоч покрутяться.
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05.04.2022 09:10 Відповісти
мало хто хоче бути поплічником терористів
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05.04.2022 11:21 Відповісти
 
 