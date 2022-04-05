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Щонайменше трьох закатованих окупантами мирних мешканців знайшли на Сумщині, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявляє, що у Конотопському районі на Сумщині на місцях колишніх стоянок російських окупантів вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних мешканців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Конотопський район, зазначив Живицький, "продовжує оговтуватися від навали орків".

"На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", - повідомив голова ОВА.

У північній частині Роменського району відбувається "зачистка від орків".

"По самих Ромнах - місто працює у штатному режимі", - розповів Живицький.

У Сумському районі села і селища, міста, які постраждали від окупантів найбільше, отримують усе необхідне в першу чергу, зауважив голова ОВА.

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"Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки... Те, що зробили орки, - за межами розуміння здорового глузду", - наголосив він.

У Шосткинському районі пропрацьовуються безпечні маршрути між громадами по області. Також там відновили планові операції та хірургічні втручання.

"Охтирський район. Тростянець, Охтирка і Велика Писарівка - роботи по поверненню громад до життя тривають повним ходом. Проблем чимало, на усі реагуємо і працюємо", - повідомив Живицький.

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Автор: Наталя Джума
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Зачем мне єта новость? Я и так злой
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05.04.2022 06:30 Відповісти
Эта новость не для твоей злости, а для холодной ненависти с которой ты спокойно и без зазрений твоей совести будешь убивать рашистов. Ну если сможешь набрать у себя смелости сходить в военкомат.
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05.04.2022 06:42 Відповісти
Ходил еще в 14-м. Сейчас и так там где надо. А вообще - за собой присмотри
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05.04.2022 06:48 Відповісти
Да нигде ты не был, не свисти, рашотроллик. Максимум возле военкомата постоял совершая главный подвиг в своей жизни.
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05.04.2022 07:01 Відповісти
Да, ты меня спалил, пойду убьюсь апстену
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05.04.2022 07:04 Відповісти
этого мало.
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05.04.2022 07:36 Відповісти
 
 