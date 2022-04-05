Щонайменше трьох закатованих окупантами мирних мешканців знайшли на Сумщині, - Живицький
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Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявляє, що у Конотопському районі на Сумщині на місцях колишніх стоянок російських окупантів вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних мешканців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Конотопський район, зазначив Живицький, "продовжує оговтуватися від навали орків".
"На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", - повідомив голова ОВА.
У північній частині Роменського району відбувається "зачистка від орків".
"По самих Ромнах - місто працює у штатному режимі", - розповів Живицький.
У Сумському районі села і селища, міста, які постраждали від окупантів найбільше, отримують усе необхідне в першу чергу, зауважив голова ОВА.
"Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки... Те, що зробили орки, - за межами розуміння здорового глузду", - наголосив він.
У Шосткинському районі пропрацьовуються безпечні маршрути між громадами по області. Також там відновили планові операції та хірургічні втручання.
"Охтирський район. Тростянець, Охтирка і Велика Писарівка - роботи по поверненню громад до життя тривають повним ходом. Проблем чимало, на усі реагуємо і працюємо", - повідомив Живицький.
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