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Вбивства у Бучі - це воєнні злочини, - глава МЗС Канади Жолі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,жертви

Вбивства цивільних осіб у Бучі безперечно є воєнними злочинами, на виконавців яких чекає покарання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції у Гельсінкі заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Цими вихідними світ побачив огидні та безумні напади на цивільних у Бучі. Ці терористичні акти не пройдуть безкарно. Це явно - воєнні злочини", - сказала Жолі.

Вона додала, що Канада продовжить підтримувати зусилля Міжнародного кримінального суду із розслідування злодіянь російської армії в Україні. "Відповідальність настане", - зазначила міністр.

За її словами, проти Росії "необхідно запровадити більше санкцій - і це буде зроблено".

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Автор: Наталя Джума
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Називайте речі своїми іменами, події в Бучі та в Україні - це геноцид. Воєнні злочини - це окремі випадки деякими військовими, а тут массовий геноцид при підтримці їх командування.
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05.04.2022 06:48 Відповісти
Италия тоже намерена выслать российских дипломатов
03:38

Власти Италии намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, составленный итальянским правительством список будет объявлен во вторник, 5 апреля.

Отмечается, что данный шаг является результатом координации итальянскими властями своей позиции с правительствами Франции и Германии.
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05.04.2022 07:30 Відповісти
Часто ставлять питання: як донести до громадян Росії злочини російської влади? Донести дуже просто - вбивати цільне населення росії у відповідь!
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05.04.2022 09:25 Відповісти
 
 