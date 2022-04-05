Вбивства у Бучі - це воєнні злочини, - глава МЗС Канади Жолі
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Вбивства цивільних осіб у Бучі безперечно є воєнними злочинами, на виконавців яких чекає покарання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції у Гельсінкі заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Цими вихідними світ побачив огидні та безумні напади на цивільних у Бучі. Ці терористичні акти не пройдуть безкарно. Це явно - воєнні злочини", - сказала Жолі.
Вона додала, що Канада продовжить підтримувати зусилля Міжнародного кримінального суду із розслідування злодіянь російської армії в Україні. "Відповідальність настане", - зазначила міністр.
За її словами, проти Росії "необхідно запровадити більше санкцій - і це буде зроблено".
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Власти Италии намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов, сообщает газета Corriere della Sera.
По данным издания, составленный итальянским правительством список будет объявлен во вторник, 5 апреля.
Отмечается, что данный шаг является результатом координации итальянскими властями своей позиции с правительствами Франции и Германии.