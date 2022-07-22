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Для ЗСУ потрібні бортові вантажівки, тягачі та підйомники, - Корбан
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Українські в Дніпрі потребують бортові вантажівки, тягачі та підйомники.
Про це у Facebook повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.
"Потрібні бортові вантажівки, тягачі, підйомники - багато. Армія повинна рухатися, це живий організм.
Скасуйте акциз на ввезення вантажівок для потреб армії. Він ще діє без винятків. Це в середньому 20 тис євро на одну вантажівку. Куплю одразу сотню!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.04.2022 22:52
+7 Jose Rodriguez Gacha
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+6 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар05.04.2022 23:00
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Будь ласка, зачекайте...
зайшли в любий автопарк,
оцінили потрібну техніку,
склали акт вилучення для потреб ВСУ
поїхали робити справу
кінець війни, виплата компенсації
ВСЕ!!
і не шукайте дурніших