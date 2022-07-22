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Для ЗСУ потрібні бортові вантажівки, тягачі та підйомники, - Корбан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вантажівка

Українські в Дніпрі потребують бортові вантажівки, тягачі та підйомники.

Про це у Facebook повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібні бортові вантажівки, тягачі, підйомники - багато. Армія повинна рухатися, це живий організм.

Скасуйте акциз на ввезення вантажівок для потреб армії. Він ще діє без винятків. Це в середньому 20 тис євро на одну вантажівку. Куплю одразу сотню!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Жаль, що КрАз похерили білоруськими і чеськими контрактами.
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05.04.2022 22:52
+7
Респектище таким людям
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05.04.2022 22:50
+6
зараз війна.
зайшли в любий автопарк,
оцінили потрібну техніку,
склали акт вилучення для потреб ВСУ
поїхали робити справу
кінець війни, виплата компенсації
ВСЕ!!
і не шукайте дурніших
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05.04.2022 23:00
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Респектище таким людям
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05.04.2022 22:50 Відповісти
Оце - діло! Давно треба зробити було
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05.04.2022 22:50 Відповісти
три года назад, как минимум
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05.04.2022 22:53 Відповісти
Не три а 8 лет назад. Но кое кто решил что население нужно доить больше а олигархов ублажать сильнее.
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05.04.2022 23:27 Відповісти
8 лет назад создавалась армия, с нуля. Как результат, был освобожден Славянск и Мариуполь. А 3 года назад финансирование армии уменьшили, как результат имеем полномосштабную войну. Некотрым из населения до сих пор не доперло что сильная армия, важнее чем дешевый газ и дороги. Зебуины воюют с олигархами, политиками, патриотами но не с Путиным. А Путина они пропустили с Херсона до Мариуполя. Кстати, уровень коррупции за три года только вырос
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06.04.2022 08:51 Відповісти
А касапы для таких целей не подойдут??
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05.04.2022 22:51 Відповісти
Жаль, що КрАз похерили білоруськими і чеськими контрактами.
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05.04.2022 22:52 Відповісти
КрАЗ нужно восстановить после войны!
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06.04.2022 00:12 Відповісти
И ты хочешь сказать , что ты со Штатов урод. Такое оттуда не пишут , тролятина ольгинская
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05.04.2022 23:04 Відповісти
зараз війна.
зайшли в любий автопарк,
оцінили потрібну техніку,
склали акт вилучення для потреб ВСУ
поїхали робити справу
кінець війни, виплата компенсації
ВСЕ!!
і не шукайте дурніших
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05.04.2022 23:00 Відповісти
категорически согласен. половина экономики стало. техники валом..
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05.04.2022 23:06 Відповісти
Кто там громче всех кричал что *евробляхеры* враги народа?
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05.04.2022 23:17 Відповісти
Я так розумію,на момент початку війни в Україні арміі взагалі майже не лишилось після зелених виродків.Вантажівки в армії це основа існування арміі,а навіть того немає.Волонтери збираюсь на запчастини до автоматів.Більшого позоризька ніж Зе на україні не було ніколи.
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05.04.2022 23:22 Відповісти
В Эпицентр сходите за подъемниками
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05.04.2022 23:50 Відповісти
Сподіваюся, у Кабміні знайдуться розумні державні діячі, які бачать не тільки заяви Президента і його офісу про безальтернативність угод з Путіним, але і інформацію з цієї та подібних статей - від людей, які займаються захистом країни, і що Кабмін допоможе цій справі.
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06.04.2022 01:58 Відповісти
 
 