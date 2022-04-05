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За сьогодні Укрзалізниця евакуювала більше 15 000 українців

прапор,укрзалізниця,потяг

Сьогодні Укрзалізниця взяла участь одразу в низці евакуаційних спецоперацій цивільного населнення України.

Про це повідомляють у пресслужбі "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ

Повыдомляэться, що протягом добы було евакуйовано:

  • чотирма рейсами убезпечено 4500 пасажирів з Краматорська,
  • 3900 пасажирів зі Слов‘янська,
  • 1500 пасажирів з Лозової,
  • близько 5500 пасажирів з Покровська.

"А ще відправили 239 маріупольців із Запоріжжя та 120 мешканців Луганської області з Дніпра до безпечних регіонів Поділля, Галичини та Закарпаття.Наші поїзні бригади роблять усе, щоб продовжувати евакуаційний процес, а ми закликаємо насамперед жителів Донбасу користуватися нагодою, щоб убезпечити свої родини ", - йдеться у повыдомленні "Укрзалізниці".

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Укрзалізниця (6828) евакуація (2305)


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