За сьогодні Укрзалізниця евакуювала більше 15 000 українців
Сьогодні Укрзалізниця взяла участь одразу в низці евакуаційних спецоперацій цивільного населнення України.
Про це повідомляють у пресслужбі "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ
Повыдомляэться, що протягом добы було евакуйовано:
- чотирма рейсами убезпечено 4500 пасажирів з Краматорська,
- 3900 пасажирів зі Слов‘янська,
- 1500 пасажирів з Лозової,
- близько 5500 пасажирів з Покровська.
"А ще відправили 239 маріупольців із Запоріжжя та 120 мешканців Луганської області з Дніпра до безпечних регіонів Поділля, Галичини та Закарпаття.Наші поїзні бригади роблять усе, щоб продовжувати евакуаційний процес, а ми закликаємо насамперед жителів Донбасу користуватися нагодою, щоб убезпечити свої родини ", - йдеться у повыдомленні "Укрзалізниці".
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