За сьогодні Укрзалізниця евакуювала більше 15 000 українців

Сьогодні Укрзалізниця взяла участь одразу в низці евакуаційних спецоперацій цивільного населнення України.

Про це повідомляють у пресслужбі "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ

Повыдомляэться, що протягом добы було евакуйовано:

чотирма рейсами убезпечено 4500 пасажирів з Краматорська,

3900 пасажирів зі Слов‘янська,

1500 пасажирів з Лозової,

близько 5500 пасажирів з Покровська.

"А ще відправили 239 маріупольців із Запоріжжя та 120 мешканців Луганської області з Дніпра до безпечних регіонів Поділля, Галичини та Закарпаття.Наші поїзні бригади роблять усе, щоб продовжувати евакуаційний процес, а ми закликаємо насамперед жителів Донбасу користуватися нагодою, щоб убезпечити свої родини ", - йдеться у повыдомленні "Укрзалізниці".

Також читайте: Рух потягів до Краматорська відновлено, - голова Донецької ОВА Кириленко