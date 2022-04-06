Туреччина повертає посольство з Чернівців до Києва
Посольств Турецької республіки заявило, що повертає своє посольство із Чернівців до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства.
"Дорогі наші громадяни та українські друзі, Тимчасово ми перенесли нашу діяльність до Чернівців, що перетворились на наш логістичний центр в роботі. А сьогодні ми повернулись до своєї домівки, в Київ", - відзначається у повідомленні.
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Про це https://www.facebook.com/pravoslaviavolyni/posts/4995000217204340 повідомили у Волинській єпархії Православної церкви України.
Першим миро побачив 13-річний паламар Степан Кривенький, який 28 березня відмикав церкву. Запашний струмочок тік від ікони Зіслання Святого Духа. Тож поспішив сповістити про це настоятеля парафії протоієрея Михайла Стрільчука. Надалі дивовижне явище поширилося на ікони «Тайна вечеря», Почаївської Божої Матері, старий хрест.
Відповідно до чинного в єпархії порядку, релігійні предмети, із якими, ймовірно, сталося чудо, було винесено на середину храму і за ними з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла спостерігають. Помічено, що мироточення посилюється під час молитви (акафістів, молебнів за мир, що правляться зараз), тобто виключається якийсь фізичний вплив на ці речі.
До парафії, довідавшись про диво, приїжджають перші прочани.
Напевно, закінчення війни і справедливий мир невдовзі прийде на багатостраждальну Україну. Хоча слова «миро» і «мир» різного походження, але дуже близькі за звучанням, каже панотець.
Храм на честь Бориса і Гліба, одних із перших давньоруських святих, зведено у Шклині десять років тому. Раніше тут стояла церква, споруджена у 1864 році (теж Борисо-Глібська, але престольний празник у селі - на Покрову, бо, ймовірно, ще давніший храм був Покровським). «За совєтів» святиню переробили в музей атеїзму. Коли її врешті було повернуто православним, будівля виявилася непридатною через ветхість. А в 2019-му ця парафія перейшла у лоно Православної церкви України.