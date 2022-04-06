Туреччина повертає посольство з Чернівців до Києва

Посольств Турецької республіки заявило, що повертає своє посольство із Чернівців до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства.

"Дорогі наші громадяни та українські друзі, Тимчасово ми перенесли нашу діяльність до Чернівців, що перетворились на наш логістичний центр в роботі. А сьогодні ми повернулись до своєї домівки, в Київ", - відзначається у повідомленні.

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