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Молдова отримає на допомогу українським біженцям близько €700 млн

молдова

Молдова отримає на допомогу українським біженцям близько €700 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker, таке рішення прийняла конференції донорів, що пройшла 5 квітня у Берліні.

У цій конференції взяло участь біля трьох десятків країн. Вони погодилися видати Молдові €695 млн, які будуть надані яку вигляді бюджетної підтримки, та к в якості кредитів та інших форм фінансової допомоги.

Як зазначається, ці гроші можуть бути використані для допомоги біженцям з України та для громадян Молдови, які допомагають біженцям.

Видання зазначає - з початку війни до Молдови приїхали понад 360 тис. громадян України. З них понад 90 тис. залишилися у країні.

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біженці (1862) Молдова (2064) допомога (8300)


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Они ж эти деньги москалям отдадут!!!
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06.04.2022 01:28 Відповісти
Сначала потратят на себя. У Вас искажённое представление о Молдове. То, что она не может ввести санкции, не значит что она против Вас. Это не Сербия.
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06.04.2022 02:07 Відповісти
Подозрения имеют почву под собой.
Надеюсь эти деньги пойдут в фонд за которым будут следить представители донора.
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06.04.2022 02:10 Відповісти
Не слабо так - по 8000 на особу, що залишилась!
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06.04.2022 01:34 Відповісти
О, так молдаване еще и заработают на войне, в которой никак нас не поддерживают...наши беженцы там ведь не бесплатно живут в большинстве.
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06.04.2022 01:50 Відповісти
Молдаванів коментувати зайво там інший світ
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06.04.2022 01:51 Відповісти
Искаженная инфа.
Румыны дали сначала 100.
Потом европа еще 49.
А эти 700 это возобновление европеских инвестиций в развитие.
Дороги в первую очередь.
Беженцам само собой.
И расплатится за золотой газ кторый сами знаете от куда.
Не надо кричать зрада там где ее нет.
Молдова оч сильно увязла в политических грязных московских играх.
Когда был Додон было еще хуже.
Молдова газ 50% принадлежит рашистам.
И электроэнергию которую этим же золотым газом вырабатывают так же
большая часть принадлежит им. при закупке феносой.
Тут цены на все это просто космические.
Мая Санду все это сейчас пытается исправить.
Но это не так просто с прокуренной рашистами судебной и политической системой и т.д.
Если помните в Украине было тоже самое...так что сори.
Мы в такой же опе..
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06.04.2022 09:44 Відповісти
Грузія і Туреччина вже подали заявку?
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06.04.2022 11:14 Відповісти
 
 