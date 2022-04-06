Зеленський нагородив орденами і медалями 293 українських воїна, серед яких 57 - посмертно
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами і медалями 293 українських воїнів. серед яких 57 - посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави, яка опублікувала відповдні укази №214 та №215
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ГЮРДЖІЄВА Олександра Руслановича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЗАХАРЦЯ Василя Васильовича — капітана
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАНІТА Богдана Олеговича — старшого лейтенанта
БРАЦЛАВСЬКОГО Віктора Олександровича — старшого лейтенанта
ГОРЯНА Андрія Івановича — старшого лейтенанта
ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — старшого лейтенанта
ЗІНЧУКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
КИРИЧКА Тараса Володимировича — старшого лейтенанта
КОВАЛЕНКА Андрія Андрійовича — лейтенанта
МАТВІЄНКА Сергія Віталійовича — лейтенанта
МОРДАСА Сергія Івановича — полковника
ОРИЩЕНКА Юрія Васильовича (посмертно) — капітана
ПІКУЗУ Ігоря Сергійовича — лейтенанта
РУДЯКА Тимофія Ярославовича (посмертно) — лейтенанта
ТАРАСОВА Віталія Віталійовича — полковника
ЩЕРБАНЮКА Олександра Сергійовича — лейтенанта
БОДНЯКА Назарія Васильовича — лейтенанта
БОРИСЕНКА Михайла Віталійовича — полковника
БУРЛАКОВА Дмитра Дмитровича — капітана
ВЕЛИЧКА Івана Михайловича — полковника
ВОРОНОГО В’ячеслава Олеговича — полковника
ГОРЯЧКІВСЬКОГО Романа Вікторовича — лейтенанта
ДОВГАЧА Олександра Івановича — полковника
ДОНА Дениса Володимировича — підполковника
ЗІНОВ’ЄВА Андрія Васильовича (посмертно) — лейтенанта
КИРИЧУКА Максима Юрійовича — майора
ЛЕВЧЕНКА Льва Сергійовича — старшого лейтенанта
ЛИСАКА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта
МАНЮШКІНА Олексія Миколайовича — полковника
МУХІНА Сергія Юрійовича — капітана
ПАЛИВОДУ Олега Григоровича — полковника
ПЛЯКУ Віталія Петровича — майора
СЛЮСАРЕНКА Дмитра Олексійовича — лейтенанта
УШАКОВА Олександра Володимировича — капітана
ШЕВЧУКА Олега Васильовича — полковника
ЯКОВЕНКА Романа Сергійовича — майора
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
ПЕРЕПЕЛИЦЮ Володимира Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛУЦЕНКА Віктора Сергійовича — старшого сержанта
РИБАЛКА Віталія Миколайовича — підполковника
ШИМАНСЬКОГО Олександра Валентиновича — підполковника
ЩОГОЛЕВА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АНДРЕЙКУ Анатолія Костянтиновича — солдата
АРТЕМЕНКА Володимира Яковича (посмертно) — прапорщика
АРТЕМЕНКА Максима Андрійовича (посмертно) — солдата
БІЛОЦЬКОГО Володимира Броніславовича (посмертно) — солдата
БЛИЗНЮКА Богдана Степановича (посмертно) — солдата
БОЙКА Аркадія Єльсеваровича (посмертно) — солдата
БОЙКА Олексія Миколайовича (посмертно) — сержанта
БОНДАРЕНКА Руслана Станіславовича — сержанта
БУБЕЛЬЦОВА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата
ВАХОВСЬКОГО Максима Валентиновича — солдата
ВЕРНИГОРУ Володимира Івановича — старшого сержанта
ГАЙДУКА Марка Володимировича — старшого лейтенанта
ГАКАЛА Сергія Івановича — солдата
ГАПИЧЕНКА Максима Васильовича (посмертно) — солдата
ГРАЧОВА Костянтина Олександровича (посмертно) — солдата
ГУРБИЧА Миколу Івановича — старшого солдата
ДЕНИСЮКА Павла Олександровича (посмертно) — старшину
ДЯЧЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ЗОЛОТУХІНА Костянтина Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ІЩУКА Богдана Олександровича (посмертно) — солдата
КВАШУ Ніну Петрівну (посмертно) — старшого солдата
КОБАСА Ігоря Володимировича — солдата
КОВАЛЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
КОЗЕРСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата
КОЛЕСНІКОВА Олександра Геннадійовича (посмертно) — солдата
КОРЖАНА Олександра Івановича (посмертно) — сержанта
КРОЙТОРА Сергія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
КУБАЯ Романа Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
КУЗНЄЦОВА Ігоря Руслановича — солдата
КУЛІКОВА Дениса Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
КУЦЕНКА Олексія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
КУЧЕРЕНКА Андрія Ігоровича — солдата
ЛАВРЕНТЬЄВА Івана Олександровича — старшого солдата
ЛУЧАНІНОВА Дмитра Григоровича (посмертно) — солдата
МАЙСТРОВА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата
МАКАРЕНКА Руслана Леонідовича — старшого солдата
МАКАРОВСЬКОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта
МАРКАРОВА Юрія Павловича — старшого солдата
МАРНЕРА Олега Геннадійовича — старшого солдата
МАСЮКА Станіслава Миколайовича — старшого солдата
НЕКРИТОГО Олексія Костянтиновича — старшого солдата
ОВЧАРА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ОЛІЙНИКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
ОНОПЧЕНКА В’ячеслава Адольфовича (посмертно) — сержанта
ПАВЛОВА Сергія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ПАНЧЕНКА Михайла Геннадійовича — солдата
ПАХОТУ Олега Олександровича — старшого сержанта
ПЕТРУКА Миколу Валентиновича — молодшого сержанта
ПЛАХОТНЬОГО Валерія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
ПОЛЯНСЬКОГО Сергія Олеговича (посмертно) — солдата
ПОПОВА Олега Сергійовича — старшого солдата
ПОТАПЧУКА Анатолія Петровича — штаб-сержанта
ПОХОДНЮ Ярослава Романовича — лейтенанта
РУДНИЦЬКОГО Сергія Миколайовича — головного сержанта
СЕРБУ Олександра Володимировича — старшого солдата
СОКУЦЬКОГО Олександра Віталійовича — молодшого сержанта
СОЛОВЙОВА Дмитра Ігоровича — солдата
СТЕПАНЕНКА Миколу Петровича (посмертно) — штаб-сержанта
ТРОЦЕНКА Дмитра В’ячеславовича — солдата
ТРОЯНЧУКА Руслана Юрійовича — старшого сержанта
ХІТУНА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата
ХМІЛЬОВСЬКОГО Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата
ХОДУСКІНА Дениса Івановича — солдата
ХРАПЧУКА Євгенія Дмитровича — старшого солдата
ЧЕЛЯДІНОВА Олександра Андрійовича — солдата
ЧЕРНОВА Дмитра Сергійовича — головного сержанта
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО Максима Івановича (посмертно) — старшого солдата
ЧИЧЕЛЬНИКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
ШАБЛЕВСЬКОГО Володимира Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ШЕРЕМЕТУ Володимира Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
ЯМНИЧА Андрія Володимировича — старшого солдата
ЯЦЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — головного сержанта
БІЛОГО Сергія Миколайовича — старшого сержанта
ВАСИЛЬЄВА Владислава Ігоровича — солдата
ВІДЬМАНОВА Володимира Івановича — старшого солдата
ГОРДІЄНКА Вадима Миколайовича — солдата
ГРИЩЕНКА Максима Анатолійовича — головного сержанта
ГУРДЮ Олега Володимировича — солдата
ДАНІЛЕВСЬКОГО Євгена Дмитровича — старшого сержанта
ДЕМБІЦЬКОГО Сергія Казимировича — старшого лейтенанта
ДЗЮМУ Андрія Андрійовича — старшого сержанта
ДМИТРАША Владислава Олександровича — старшого солдата
ДОЛГИХ Івана Олеговича — капітана 3 ранга
ДРИШЛЮКА Дениса Валентиновича (посмертно) — матроса
ДРОКІНУ Людмилу Віталіївну — солдата
ДУБОВИКА Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта
ДЮЖИКОВА Віталія Анатолійовича — старшого солдата
ЄРМОЛЕНКА Андрія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ЗАВАДСЬКОГО Бориса Анатолійовича — капітана
ЗАРІЧКОВОГО Олександра Володимировича — старшого солдата
ЗДОРИКА Олексія Володимировича — солдата
ЗОЗУЛЮ Руслана Анатолійовича — лейтенанта
КАГАНЮКА Петра Миколайовича (посмертно) — солдата
КАЛИНОВСЬКОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
КОРОЛІВСЬКОГО Василя Ярославовича — старшого солдата
КОРОТКОГО Анатолія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
КОСЬКОВЕЦЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата
КОТЕНКА Олександра Леонідовича (посмертно) — сержанта
КРИСТЮКА Івана Васильовича — старшого сержанта
ЛИСЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
ЛИФАРА Ростислава Сергійовича — капітана
ЛІХАНОВА Вадима Юрійовича — солдата
ЛОГВИНЕНКА Володимира Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛОМПУ Віталія Володимировича — старшого солдата
ЛУКАНЮКА Романа Миколайовича — старшого лейтенанта
ЛЮБИМОВА Артема Валерійовича (посмертно) — солдата
МАЛЬЦЕВА Павла Миколайовича — капітана
МЕЛЬНИКА Андрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Ярослава Ігоровича — майора
МЄШКОВА Ігоря Миколайовича — підполковника
МИКИТЮКА Василя Дмитровича — старшого солдата
МОВЧАНА Олександра Леонідовича — капітана
МУДРЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
НЕМЧЕНКО Анну Романівну — старшого солдата
НІКОЛАЄВА Євгена Олександровича — солдата
НОВІЧКОВА Максима Костянтиновича — солдата
ОСИПЕНКА Володимира Олексійовича (посмертно) — сержанта
ПАСІЧНОГО Віктора Григоровича — підполковника
ПОДЛІСЕЦЬКОГО Валерія Віталійовича — капітана
РЕВУ Миколу Миколайовича — молодшого сержанта
РИБАЛКУ Олега Івановича — головного сержанта
РУТВЯНА Андрія Васильовича — сержанта
СЕМЕНОВИЧА Олександра Вікторовича — лейтенанта
СЕНЧЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — сержанта
СЄРКОВА Віталія Вікторовича — солдата
СИСАКА Олександра Васильовича — солдата
СІЛІЧОВА Дмитра Ігоровича — старшого лейтенанта
СТЕПАНОВА Сергія Михайловича — підполковника
СТОЛЯРОВА Дмитра Сергійовича — старшого сержанта
СТРЕЛЬБІЦЬКОГО Володимира Миколайовича — солдата
ТАРАСЮКА Віталія Миколайовича — солдата
ТВЕРДОСТУПА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
ТИНЯНОВА Дмитра Юрійовича — капітана 1 рангу
ФЕДОРЕНКА Олександра Олексійовича — старшого солдата
ЧОРНОЛІСА Олега Сергійовича — солдата
ШЕВЧЕНКА Олексія Андрійовича — майстер-сержанта
ШИМАНСЬКОГО Віталія Богдановича — старшого сержанта
ШУРУПОВА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
ЮРЕВИЧА Романа Богдановича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
МАКАРЧУКА Олега Пилиповича — полковника
СКОРЕНЬКОГО Петра Емільяновича — генерал-майора
ЯРЕЦЬКОГО Андрія Миколайовича — генерал-майора
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
БАБЕНКА Євгена Ігоровича — старшого солдата
ВАЛЕНТОВИЧА Павла Володимировича — молодшого сержанта
ГВОЗДІКОВА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта
ГНАТЮКА Олексія Геннадійовича — солдата
ГРАДОВЧУКА Максима Валентиновича — штаб-сержанта
ДМИТРИЄНКА Юрія Андрійовича — солдата
ДРОЗДА Андрія Івановича — солдата
ЗАГНЕЯ Юрія Олексійовича — солдата
КИСІЛЯ Олексія Івановича — старшого солдата
КОВАЛЬОВА Романа Олександровича — старшого солдата
КОЗІНА Владіслава Станіславовича — старшого солдата
КОНДРАШКІНА Семена Едуардовича — старшого солдата
КОШМАЛА Михайла Олеговича — солдата
КРАВЧЕНКА Євгенія Геннадійовича — солдата
КУЧЕРЕНКА Івана Івановича — головного сержанта
ЛІЗАКА Олеся Васильовича — старшого сержанта
МІЛОВАНОВА Іллю Олексійовича — молодшого сержанта
МУЖАРОВСЬКОГО Сергія Віталійовича — старшого солдата
НЕЧЕСАНОГО Миколу Сергійовича — старшого солдата
НОВІКОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта
ОМЕЛЬЧЕНКА Андрія Петровича — старшого солдата
ПАСІЧНИКА Костянтина Валерійовича — молодшого сержанта
ПОБОЧЬОГО Максима Володимировича — молодшого сержанта
ПРИСУХІНА Дмитра Олександровича — солдата
РОДІОНОВА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта
РУДІЯ Дмитра Володимировича — старшого солдата
САВОРСЬКОГО Костянтина Миколайовича — молодшого сержанта
СКРИПКУ Олега Івановича — старшого солдата
СТЕФАНИШЕНА Олександра Олеговича — молодшого сержанта
СТЕЦЕНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата
СТОРОЖУКА Андрія Вікторовича — солдата
ТОЛКАЧОВА В’ячеслава Ігоровича — молодшого сержанта
ТОПКОВА Олексія Олеговича — сержанта
ТРІЩУКА Бориса Миколайовича — молодшого сержанта
ХАРЧЕНКА Андрія Миколайовича — старшого сержанта
ЧЕРНЯВСЬКОГО Антона Олександровича — молодшого сержанта
ШАПОВАЛОВА Віктора Михайловича — сержанта
ШВАБА Олександра Валентиновича — штаб-сержанта
ЯСТРЕМСЬКОГО Віталія Олеговича — сержанта
АСТАПОВА Дмитра Андрійовича — капітана
БАЯ Василя Валерійовича — солдата
БОГДАНЮКА Олександра Пилиповича — солдата
ВАСЬКІВСЬКОГО Михайла Валентиновича — сержанта
ВАСЬКІВСЬКОГО Тараса Михайловича — лейтенанта
ГАЛАМАГУ Олександра Сергійовича — солдата
ГЕРУНОВИЧА Тараса Васильовича — старшого солдата
КАВЕРЗІНА Андрія Михайловича — старшого лейтенанта
КОЛОМІЙЧУКА Сергія Володимировича — майора
КОРОБЦОВА Миколу Петровича — капітана
ЛОБАСА Сергія Вікторовича — старшого сержанта
ЛОЗКА Миколу Івановича — солдата
НАГІРНЯКА Миколу Романовича — молодшого сержанта
НЕЧИПОРУКА Михайла Васильовича — старшого солдата
ПАСЕЧНИКА Євгенія Геннадійовича — старшого сержанта
ПЕТРУКА Валентина Васильовича — старшого солдата
ПОЛІЩУКА Ігоря Олександровича — старшого солдата
ПОЦІЛУЙКА Володимира Михайловича — старшого солдата
ПРОКОПЧУКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ПРОКОП’ЮКА Михайла Володимировича — солдата
ПШЕНИЧНОГО Сергія Васильовича — штаб-сержанта
САБАДАША Юрія Віталійовича — майора
САЛОВА Дениса Івановича — солдата
СЕМЕНОВА Віктора Сергійовича — старшого лейтенанта
СКУПОВСЬКОГО Володимира Степановича — старшого солдата
СПАТАРА Ярослава Володимировича — старшого солдата
ТАРАСЕНКА Олексія Сергійовича — сержанта
ХОДОРОВСЬКОГО Ігоря Миколайовича — старшого солдата
ХОМЯКА Костянтина Олексійовича — полковника
ШУНЕВИЧА Назара Віталійовича — солдата
ЮЩИШЕНА Дмитра Михайловича — старшого солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
БІЛАСА Євгена Олеговича — солдата
ВЛАСЕНКА Миколу Станіславовича — солдата
ДЕРГАЧОВА Івана Олександровича — старшого солдата
КОНОНЕНКА Євгена Андрійовича — солдата
КОЦУПАЛА Артура Віталійовича — солдата
КРАСІВСЬКОГО Зеновія Мироновича — сержанта
МАНДИБУРУ Олександра Олександровича — старшого сержанта
ТОНКОВИДА Олексія Леонідовича — молодшого сержанта
ШАЛУНОВУ Катерину Ігорівну — солдата
ШВАЧКУ Олександра Івановича — сержанта.
БАЙСТРЮЧЕНКА Олексія Павловича — підполковника
БОНДАРЕНКА Олега Володимировича (посмертно) — сержанта
ВОЛИНЦЯ Валерія Дмитровича — солдата
ГЕГУ Андрія Віталійовича — старшого солдата
ГЛУШИЧА Руслана Олеговича (посмертно) — старшого солдата
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата
ЄФИМЕНКА Андрія Юрійовича — сержанта
КАМІНСЬКОГО Максима Анатолійовича — старшого солдата
КАСЬКА Максима Миколайовича — старшого матроса
КОНОНЕНКА Володимира Олександровича — майора
КОНСТАНТИНОВА Антона Юрійовича — солдата
КРИЛЯ Ігоря Дмитровича — старшого солдата
МЕЛЬНИКОВА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта
МУЗИКУ Олександра Володимировича — молодшого сержанта
ПАНТЕЛЕЙЧУКА Дмитра Васильовича — старшого сержанта
ПЕНЕГУ Валентина Миколайовича — старшого солдата
ПЛОТНИЦЬКОГО Станіслава Семеновича — старшого сержанта
ПОПСУЯ Сергія Анатолійовича — солдата
РЕНКЕ Євгенія Олександровича — солдата
РОЖЧЕНКА Юрія Васильовича — майора
РУБЕЛЯ Сергія Олександровича — старшого солдата
РЯБОКОНЯ Артура Михайловича — сержанта
СІМЧУКА Володимира Івановича (посмертно) — солдата
СТЕЛЬМАХА Наіля Шамілєвича — сержанта
ТИМОФЄЄВА Андрія Петровича — старшого солдата
ТИРТИЧНОГО Сергія Івановича — головного сержанта
ХОЛОДОВА Геннадія Володимировича — солдата
ШАТОВА Володимира Андрійовича — генерал-лейтенанта запасу
ЯНЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого солдата.
Будь ласка, зачекайте...
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