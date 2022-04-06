Зеленський нагородив орденами і медалями 293 українських воїна, серед яких 57 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами і медалями 293 українських воїнів. серед яких 57 - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави, яка опублікувала відповдні укази №214 та №215

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ГЮРДЖІЄВА Олександра Руслановича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЗАХАРЦЯ Василя Васильовича — капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАНІТА Богдана Олеговича — старшого лейтенанта

БРАЦЛАВСЬКОГО Віктора Олександровича — старшого лейтенанта

ГОРЯНА Андрія Івановича — старшого лейтенанта

ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — старшого лейтенанта

ЗІНЧУКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

КИРИЧКА Тараса Володимировича — старшого лейтенанта

КОВАЛЕНКА Андрія Андрійовича — лейтенанта

МАТВІЄНКА Сергія Віталійовича — лейтенанта

МОРДАСА Сергія Івановича — полковника

ОРИЩЕНКА Юрія Васильовича (посмертно) — капітана

ПІКУЗУ Ігоря Сергійовича — лейтенанта

РУДЯКА Тимофія Ярославовича (посмертно) — лейтенанта

ТАРАСОВА Віталія Віталійовича — полковника

ЩЕРБАНЮКА Олександра Сергійовича — лейтенанта

БОДНЯКА Назарія Васильовича — лейтенанта

БОРИСЕНКА Михайла Віталійовича — полковника

БУРЛАКОВА Дмитра Дмитровича — капітана

ВЕЛИЧКА Івана Михайловича — полковника

ВОРОНОГО В’ячеслава Олеговича — полковника

ГОРЯЧКІВСЬКОГО Романа Вікторовича — лейтенанта

ДОВГАЧА Олександра Івановича — полковника

ДОНА Дениса Володимировича — підполковника

ЗІНОВ’ЄВА Андрія Васильовича (посмертно) — лейтенанта

КИРИЧУКА Максима Юрійовича — майора

ЛЕВЧЕНКА Льва Сергійовича — старшого лейтенанта

ЛИСАКА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта

МАНЮШКІНА Олексія Миколайовича — полковника

МУХІНА Сергія Юрійовича — капітана

ПАЛИВОДУ Олега Григоровича — полковника

ПЛЯКУ Віталія Петровича — майора

СЛЮСАРЕНКА Дмитра Олексійовича — лейтенанта

УШАКОВА Олександра Володимировича — капітана

ШЕВЧУКА Олега Васильовича — полковника

ЯКОВЕНКА Романа Сергійовича — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Володимира Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛУЦЕНКА Віктора Сергійовича — старшого сержанта

РИБАЛКА Віталія Миколайовича — підполковника

ШИМАНСЬКОГО Олександра Валентиновича — підполковника

ЩОГОЛЕВА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АНДРЕЙКУ Анатолія Костянтиновича — солдата

АРТЕМЕНКА Володимира Яковича (посмертно) — прапорщика

АРТЕМЕНКА Максима Андрійовича (посмертно) — солдата

БІЛОЦЬКОГО Володимира Броніславовича (посмертно) — солдата

БЛИЗНЮКА Богдана Степановича (посмертно) — солдата

БОЙКА Аркадія Єльсеваровича (посмертно) — солдата

БОЙКА Олексія Миколайовича (посмертно) — сержанта

БОНДАРЕНКА Руслана Станіславовича — сержанта

БУБЕЛЬЦОВА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата

ВАХОВСЬКОГО Максима Валентиновича — солдата

ВЕРНИГОРУ Володимира Івановича — старшого сержанта

ГАЙДУКА Марка Володимировича — старшого лейтенанта

ГАКАЛА Сергія Івановича — солдата

ГАПИЧЕНКА Максима Васильовича (посмертно) — солдата

ГРАЧОВА Костянтина Олександровича (посмертно) — солдата

ГУРБИЧА Миколу Івановича — старшого солдата

ДЕНИСЮКА Павла Олександровича (посмертно) — старшину

ДЯЧЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЗОЛОТУХІНА Костянтина Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ІЩУКА Богдана Олександровича (посмертно) — солдата

КВАШУ Ніну Петрівну (посмертно) — старшого солдата

КОБАСА Ігоря Володимировича — солдата

КОВАЛЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

КОЗЕРСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата

КОЛЕСНІКОВА Олександра Геннадійовича (посмертно) — солдата

КОРЖАНА Олександра Івановича (посмертно) — сержанта

КРОЙТОРА Сергія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата

КУБАЯ Романа Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

КУЗНЄЦОВА Ігоря Руслановича — солдата

КУЛІКОВА Дениса Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

КУЦЕНКА Олексія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КУЧЕРЕНКА Андрія Ігоровича — солдата

ЛАВРЕНТЬЄВА Івана Олександровича — старшого солдата

ЛУЧАНІНОВА Дмитра Григоровича (посмертно) — солдата

МАЙСТРОВА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата

МАКАРЕНКА Руслана Леонідовича — старшого солдата

МАКАРОВСЬКОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта

МАРКАРОВА Юрія Павловича — старшого солдата

МАРНЕРА Олега Геннадійовича — старшого солдата

МАСЮКА Станіслава Миколайовича — старшого солдата

НЕКРИТОГО Олексія Костянтиновича — старшого солдата

ОВЧАРА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

ОЛІЙНИКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

ОНОПЧЕНКА В’ячеслава Адольфовича (посмертно) — сержанта

ПАВЛОВА Сергія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ПАНЧЕНКА Михайла Геннадійовича — солдата

ПАХОТУ Олега Олександровича — старшого сержанта

ПЕТРУКА Миколу Валентиновича — молодшого сержанта

ПЛАХОТНЬОГО Валерія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ПОЛЯНСЬКОГО Сергія Олеговича (посмертно) — солдата

ПОПОВА Олега Сергійовича — старшого солдата

ПОТАПЧУКА Анатолія Петровича — штаб-сержанта

ПОХОДНЮ Ярослава Романовича — лейтенанта

РУДНИЦЬКОГО Сергія Миколайовича — головного сержанта

СЕРБУ Олександра Володимировича — старшого солдата

СОКУЦЬКОГО Олександра Віталійовича — молодшого сержанта

СОЛОВЙОВА Дмитра Ігоровича — солдата

СТЕПАНЕНКА Миколу Петровича (посмертно) — штаб-сержанта

ТРОЦЕНКА Дмитра В’ячеславовича — солдата

ТРОЯНЧУКА Руслана Юрійовича — старшого сержанта

ХІТУНА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата

ХМІЛЬОВСЬКОГО Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата

ХОДУСКІНА Дениса Івановича — солдата

ХРАПЧУКА Євгенія Дмитровича — старшого солдата

ЧЕЛЯДІНОВА Олександра Андрійовича — солдата

ЧЕРНОВА Дмитра Сергійовича — головного сержанта

ЧЕРНЯХІВСЬКОГО Максима Івановича (посмертно) — старшого солдата

ЧИЧЕЛЬНИКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата

ШАБЛЕВСЬКОГО Володимира Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ШЕРЕМЕТУ Володимира Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ЯМНИЧА Андрія Володимировича — старшого солдата

ЯЦЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — головного сержанта

БІЛОГО Сергія Миколайовича — старшого сержанта

ВАСИЛЬЄВА Владислава Ігоровича — солдата

ВІДЬМАНОВА Володимира Івановича — старшого солдата

ГОРДІЄНКА Вадима Миколайовича — солдата

ГРИЩЕНКА Максима Анатолійовича — головного сержанта

ГУРДЮ Олега Володимировича — солдата

ДАНІЛЕВСЬКОГО Євгена Дмитровича — старшого сержанта

ДЕМБІЦЬКОГО Сергія Казимировича — старшого лейтенанта

ДЗЮМУ Андрія Андрійовича — старшого сержанта

ДМИТРАША Владислава Олександровича — старшого солдата

ДОЛГИХ Івана Олеговича — капітана 3 ранга

ДРИШЛЮКА Дениса Валентиновича (посмертно) — матроса

ДРОКІНУ Людмилу Віталіївну — солдата

ДУБОВИКА Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта

ДЮЖИКОВА Віталія Анатолійовича — старшого солдата

ЄРМОЛЕНКА Андрія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ЗАВАДСЬКОГО Бориса Анатолійовича — капітана

ЗАРІЧКОВОГО Олександра Володимировича — старшого солдата

ЗДОРИКА Олексія Володимировича — солдата

ЗОЗУЛЮ Руслана Анатолійовича — лейтенанта

КАГАНЮКА Петра Миколайовича (посмертно) — солдата

КАЛИНОВСЬКОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

КОРОЛІВСЬКОГО Василя Ярославовича — старшого солдата

КОРОТКОГО Анатолія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

КОСЬКОВЕЦЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата

КОТЕНКА Олександра Леонідовича (посмертно) — сержанта

КРИСТЮКА Івана Васильовича — старшого сержанта

ЛИСЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

ЛИФАРА Ростислава Сергійовича — капітана

ЛІХАНОВА Вадима Юрійовича — солдата

ЛОГВИНЕНКА Володимира Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛОМПУ Віталія Володимировича — старшого солдата

ЛУКАНЮКА Романа Миколайовича — старшого лейтенанта

ЛЮБИМОВА Артема Валерійовича (посмертно) — солдата

МАЛЬЦЕВА Павла Миколайовича — капітана

МЕЛЬНИКА Андрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Ярослава Ігоровича — майора

МЄШКОВА Ігоря Миколайовича — підполковника

МИКИТЮКА Василя Дмитровича — старшого солдата

МОВЧАНА Олександра Леонідовича — капітана

МУДРЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

НЕМЧЕНКО Анну Романівну — старшого солдата

НІКОЛАЄВА Євгена Олександровича — солдата

НОВІЧКОВА Максима Костянтиновича — солдата

ОСИПЕНКА Володимира Олексійовича (посмертно) — сержанта

ПАСІЧНОГО Віктора Григоровича — підполковника

ПОДЛІСЕЦЬКОГО Валерія Віталійовича — капітана

РЕВУ Миколу Миколайовича — молодшого сержанта

РИБАЛКУ Олега Івановича — головного сержанта

РУТВЯНА Андрія Васильовича — сержанта

СЕМЕНОВИЧА Олександра Вікторовича — лейтенанта

СЕНЧЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — сержанта

СЄРКОВА Віталія Вікторовича — солдата

СИСАКА Олександра Васильовича — солдата

СІЛІЧОВА Дмитра Ігоровича — старшого лейтенанта

СТЕПАНОВА Сергія Михайловича — підполковника

СТОЛЯРОВА Дмитра Сергійовича — старшого сержанта

СТРЕЛЬБІЦЬКОГО Володимира Миколайовича — солдата

ТАРАСЮКА Віталія Миколайовича — солдата

ТВЕРДОСТУПА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

ТИНЯНОВА Дмитра Юрійовича — капітана 1 рангу

ФЕДОРЕНКА Олександра Олексійовича — старшого солдата

ЧОРНОЛІСА Олега Сергійовича — солдата

ШЕВЧЕНКА Олексія Андрійовича — майстер-сержанта

ШИМАНСЬКОГО Віталія Богдановича — старшого сержанта

ШУРУПОВА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

ЮРЕВИЧА Романа Богдановича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

МАКАРЧУКА Олега Пилиповича — полковника

СКОРЕНЬКОГО Петра Емільяновича — генерал-майора

ЯРЕЦЬКОГО Андрія Миколайовича — генерал-майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БАБЕНКА Євгена Ігоровича — старшого солдата

ВАЛЕНТОВИЧА Павла Володимировича — молодшого сержанта

ГВОЗДІКОВА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта

ГНАТЮКА Олексія Геннадійовича — солдата

ГРАДОВЧУКА Максима Валентиновича — штаб-сержанта

ДМИТРИЄНКА Юрія Андрійовича — солдата

ДРОЗДА Андрія Івановича — солдата

ЗАГНЕЯ Юрія Олексійовича — солдата

КИСІЛЯ Олексія Івановича — старшого солдата

КОВАЛЬОВА Романа Олександровича — старшого солдата

КОЗІНА Владіслава Станіславовича — старшого солдата

КОНДРАШКІНА Семена Едуардовича — старшого солдата

КОШМАЛА Михайла Олеговича — солдата

КРАВЧЕНКА Євгенія Геннадійовича — солдата

КУЧЕРЕНКА Івана Івановича — головного сержанта

ЛІЗАКА Олеся Васильовича — старшого сержанта

МІЛОВАНОВА Іллю Олексійовича — молодшого сержанта

МУЖАРОВСЬКОГО Сергія Віталійовича — старшого солдата

НЕЧЕСАНОГО Миколу Сергійовича — старшого солдата

НОВІКОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта

ОМЕЛЬЧЕНКА Андрія Петровича — старшого солдата

ПАСІЧНИКА Костянтина Валерійовича — молодшого сержанта

ПОБОЧЬОГО Максима Володимировича — молодшого сержанта

ПРИСУХІНА Дмитра Олександровича — солдата

РОДІОНОВА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта

РУДІЯ Дмитра Володимировича — старшого солдата

САВОРСЬКОГО Костянтина Миколайовича — молодшого сержанта

СКРИПКУ Олега Івановича — старшого солдата

СТЕФАНИШЕНА Олександра Олеговича — молодшого сержанта

СТЕЦЕНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата

СТОРОЖУКА Андрія Вікторовича — солдата

ТОЛКАЧОВА В’ячеслава Ігоровича — молодшого сержанта

ТОПКОВА Олексія Олеговича — сержанта

ТРІЩУКА Бориса Миколайовича — молодшого сержанта

ХАРЧЕНКА Андрія Миколайовича — старшого сержанта

ЧЕРНЯВСЬКОГО Антона Олександровича — молодшого сержанта

ШАПОВАЛОВА Віктора Михайловича — сержанта

ШВАБА Олександра Валентиновича — штаб-сержанта

ЯСТРЕМСЬКОГО Віталія Олеговича — сержанта

АСТАПОВА Дмитра Андрійовича — капітана

БАЯ Василя Валерійовича — солдата

БОГДАНЮКА Олександра Пилиповича — солдата

ВАСЬКІВСЬКОГО Михайла Валентиновича — сержанта

ВАСЬКІВСЬКОГО Тараса Михайловича — лейтенанта

ГАЛАМАГУ Олександра Сергійовича — солдата

ГЕРУНОВИЧА Тараса Васильовича — старшого солдата

КАВЕРЗІНА Андрія Михайловича — старшого лейтенанта

КОЛОМІЙЧУКА Сергія Володимировича — майора

КОРОБЦОВА Миколу Петровича — капітана

ЛОБАСА Сергія Вікторовича — старшого сержанта

ЛОЗКА Миколу Івановича — солдата

НАГІРНЯКА Миколу Романовича — молодшого сержанта

НЕЧИПОРУКА Михайла Васильовича — старшого солдата

ПАСЕЧНИКА Євгенія Геннадійовича — старшого сержанта

ПЕТРУКА Валентина Васильовича — старшого солдата

ПОЛІЩУКА Ігоря Олександровича — старшого солдата

ПОЦІЛУЙКА Володимира Михайловича — старшого солдата

ПРОКОПЧУКА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ПРОКОП’ЮКА Михайла Володимировича — солдата

ПШЕНИЧНОГО Сергія Васильовича — штаб-сержанта

САБАДАША Юрія Віталійовича — майора

САЛОВА Дениса Івановича — солдата

СЕМЕНОВА Віктора Сергійовича — старшого лейтенанта

СКУПОВСЬКОГО Володимира Степановича — старшого солдата

СПАТАРА Ярослава Володимировича — старшого солдата

ТАРАСЕНКА Олексія Сергійовича — сержанта

ХОДОРОВСЬКОГО Ігоря Миколайовича — старшого солдата

ХОМЯКА Костянтина Олексійовича — полковника

ШУНЕВИЧА Назара Віталійовича — солдата

ЮЩИШЕНА Дмитра Михайловича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БІЛАСА Євгена Олеговича — солдата

ВЛАСЕНКА Миколу Станіславовича — солдата

ДЕРГАЧОВА Івана Олександровича — старшого солдата

КОНОНЕНКА Євгена Андрійовича — солдата

КОЦУПАЛА Артура Віталійовича — солдата

КРАСІВСЬКОГО Зеновія Мироновича — сержанта

МАНДИБУРУ Олександра Олександровича — старшого сержанта

ТОНКОВИДА Олексія Леонідовича — молодшого сержанта

ШАЛУНОВУ Катерину Ігорівну — солдата

ШВАЧКУ Олександра Івановича — сержанта.

БАЙСТРЮЧЕНКА Олексія Павловича — підполковника

БОНДАРЕНКА Олега Володимировича (посмертно) — сержанта

ВОЛИНЦЯ Валерія Дмитровича — солдата

ГЕГУ Андрія Віталійовича — старшого солдата

ГЛУШИЧА Руслана Олеговича (посмертно) — старшого солдата

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого солдата

ЄФИМЕНКА Андрія Юрійовича — сержанта

КАМІНСЬКОГО Максима Анатолійовича — старшого солдата

КАСЬКА Максима Миколайовича — старшого матроса

КОНОНЕНКА Володимира Олександровича — майора

КОНСТАНТИНОВА Антона Юрійовича — солдата

КРИЛЯ Ігоря Дмитровича — старшого солдата

МЕЛЬНИКОВА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта

МУЗИКУ Олександра Володимировича — молодшого сержанта

ПАНТЕЛЕЙЧУКА Дмитра Васильовича — старшого сержанта

ПЕНЕГУ Валентина Миколайовича — старшого солдата

ПЛОТНИЦЬКОГО Станіслава Семеновича — старшого сержанта

ПОПСУЯ Сергія Анатолійовича — солдата

РЕНКЕ Євгенія Олександровича — солдата

РОЖЧЕНКА Юрія Васильовича — майора

РУБЕЛЯ Сергія Олександровича — старшого солдата

РЯБОКОНЯ Артура Михайловича — сержанта

СІМЧУКА Володимира Івановича (посмертно) — солдата

СТЕЛЬМАХА Наіля Шамілєвича — сержанта

ТИМОФЄЄВА Андрія Петровича — старшого солдата

ТИРТИЧНОГО Сергія Івановича — головного сержанта

ХОЛОДОВА Геннадія Володимировича — солдата

ШАТОВА Володимира Андрійовича — генерал-лейтенанта запасу

ЯНЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого солдата.