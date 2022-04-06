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Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 6 квітня

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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних потягів на середу, 6 квітня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця. 


Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на відповідному сайті.

Розклад евакуаційних поїздів на 6 квітня:

Краматорськ:
13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
17:00 - 278/277 Краматорськ - Львів

Інші:
13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро*
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Автор: 

Укрзалізниця (6828) евакуація (2305)


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