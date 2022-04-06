Біла зала Маріїнського палацу віднині називатиметься Білою залою Героїв України, - Зеленський
У Маріїнському палаці "Білу залу", де зараз нагороджують захисників України відзнаками та орденами за подвиги і мужність у війні проти Росії, тепер називатимуть "Білою залою Героїв України"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
За словами Президента, у вівторок в Маріїнському палаці він вручив ордена "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.
"В Маріїнському палаці вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно. Тепер саме в Маріїнському палаці, у "Білій залі", у якій ми завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії. Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні. Віднині вона буде називатись "Білою залою Героїв України", - сказав Президент України Володимир Зеленський.
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Україна продемонструвала усьому світові, що дуже сильна, яскрава та творча країна, в яку варто буде вкладати гроші,
- зазначила Крістіна Квін.
А Зеля пусть построит Белый зал Героев Украины и там награждает.
ps: он скоро Киев в Зелендон переименует, а Крещатик в ул.Арахамейскую - тоже будете радоваться и одобрять?
Молодцы.
кому війна, а кому час нахапать статки
Це певне наші "герої")
https://www.unian.ua/society/nardep-oleksandr-yurchenko-pohvalivsya-yak-yomu-ciluyut-ruki-vizhili-v-buchi-novini-ukrajini-11772886.html
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2022-04-04/5701423-chernyy-plashch-********-forma-nardepa-slugi-v-buche-ozadachila-ukraintsev-foto
Наші "зелені воїни", *****( Без піару жити курва не можуть.
"День Единения Украины (укр. День Єднання України) - государственный праздник Украины, введённый указом президента Владимира Зеленского на фоне сообщений о возможном вторжении на территорию страны российских военных. Официальная дата празднования - 16 февраля 2022 года."