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Біла зала Маріїнського палацу віднині називатиметься Білою залою Героїв України, - Зеленський

зеленський

У Маріїнському палаці "Білу залу", де зараз нагороджують захисників України відзнаками та орденами за подвиги і мужність у війні проти Росії, тепер називатимуть "Білою залою Героїв України"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

За словами Президента, у вівторок в Маріїнському палаці він вручив ордена "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.

"В Маріїнському палаці вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно. Тепер саме в Маріїнському палаці, у "Білій залі", у якій ми завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії. Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні. Віднині вона буде називатись "Білою залою Героїв України", - сказав Президент України Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із початку вторгнення РФ 84 військовослужбовці ЗСУ удостоєні звання Героя України, з них 42 посмертно. 18 офіцерів отримали звання бригадного генерала, - Резніков

Автор: 

Герой України (313) Зеленський Володимир (23705)


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Топ коментарі
+11
Якщо Коломойського від корита уберете!
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06.04.2022 05:28
+8
Не пам'ятаєш, хто зняв портрети Героїв в Адміністраціїх Президента і повісив замість них якусь ху#ню???
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06.04.2022 07:49
+6
Н**й чим зайнятись, головне щоб бути кожен день на телевізорі, а то не дай Боже забудуть свого хероя і будуть після війни незручні запитання ставити, та й зелену отару баранів підбадьорити треба.
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06.04.2022 08:06
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Країна, в яку варто буде вкладати кошти, - Крістіна Квін про Україну після війни.
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06.04.2022 03:45 Відповісти
За словами Квін, світ вже готовий надавати Україні потужну підтримку, як фінансово так і морально. Вам допоможуть оговтатись від жаху та відбудувати зруйноване.
Україна продемонструвала усьому світові, що дуже сильна, яскрава та творча країна, в яку варто буде вкладати гроші,
- зазначила Крістіна Квін.
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06.04.2022 03:46 Відповісти
Якщо Коломойського від корита уберете!
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06.04.2022 05:28 Відповісти
100500!!! Як чують про нього, я чую "дыняпрапирдоффск" - жах якийсь... Думав, в нас проблемне, - як "почалося" на Сході - як гриби понароджувались маркети продуктові. Зайшов у Львові й Київі у маркет з трьох буквів - порядки 00-х, бігме...
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06.04.2022 06:53 Відповісти
Не пам'ятаєш, хто зняв портрети Героїв в Адміністраціїх Президента і повісив замість них якусь ху#ню???
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06.04.2022 07:49 Відповісти
Це потужно. Тремтіть кацапи.
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06.04.2022 07:55 Відповісти
Н**й чим зайнятись, головне щоб бути кожен день на телевізорі, а то не дай Боже забудуть свого хероя і будуть після війни незручні запитання ставити, та й зелену отару баранів підбадьорити треба.
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06.04.2022 08:06 Відповісти
Мариинский дворец это наша древняя история (ему 270 лет) и менять историческое название - циничнее и быть не может.Это как украсть и себе прсвоить - мародерство истории.

А Зеля пусть построит Белый зал Героев Украины и там награждает.

ps: он скоро Киев в Зелендон переименует, а Крещатик в ул.Арахамейскую - тоже будете радоваться и одобрять?
Молодцы.
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06.04.2022 09:38 Відповісти
пане ЗЕ про Татарова, Медвидчука, Портнова та його сина можна більш детально, тому що таке враження:
кому війна, а кому час нахапать статки
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06.04.2022 09:52 Відповісти
PR
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06.04.2022 10:39 Відповісти
Президент нарешті звернув увагу на нашу армію, перейменовує зали.
Це певне наші "герої")
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06.04.2022 10:56 Відповісти
Це не фейк.
https://www.unian.ua/society/nardep-oleksandr-yurchenko-pohvalivsya-yak-yomu-ciluyut-ruki-vizhili-v-buchi-novini-ukrajini-11772886.html

https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2022-04-04/5701423-chernyy-plashch-********-forma-nardepa-slugi-v-buche-ozadachila-ukraintsev-foto

Наші "зелені воїни", *****( Без піару жити курва не можуть.
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06.04.2022 10:58 Відповісти
а шо це за "стільна ремба"?))
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06.04.2022 21:51 Відповісти
А 16 февраля тк и останется государственным праздником?
"День Единения Украины (укр. День Єднання України) - государственный праздник Украины, введённый указом президента Владимира Зеленского на фоне сообщений о возможном вторжении на территорию страны российских военных. Официальная дата празднования - 16 февраля 2022 года."
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06.04.2022 19:39 Відповісти
ух яке важливе рішення,напевно цілий день думав,видно ну взагалі нічим зайнятись...
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06.04.2022 21:50 Відповісти
 
 