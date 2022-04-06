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КНУТКІТ припинив підготовку акторів для російськомовних театрів

кнуткіт

Київський національний університет театру, кiно і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого у зв'язку з воєнним станом і відповідно до рішення Вченої ради припинив підготовку акторів для російськомовних театрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці критик театру і кіно Олег Вергеліс.

"Карпенко-Карий в хроніках війни. Університет... припинив підготовку акторів для російськомовних театрів, яких вже майже не залишилося", - написав він і виставив наказ, який було видано 25 березня

КНУТКІТ припинив підготовку акторів для російськомовних театрів 01

Автор: 

актор (142) навчання (575)


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А шо,до цього часу 8 років готували???
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06.04.2022 20:12 Відповісти
так уявіть навіть зараз у Європі ще виступають українці разом з рашистами на одній сцені,але це певно показує особистий рівень людини..
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06.04.2022 20:19 Відповісти
Правильно.
Нічого гвалтувати українців отою московщиною Самі ж плодили малоросів.
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06.04.2022 20:18 Відповісти
дочкам зверя заблокировали банковские счета. зверь будет отправлять бабки им чартерами.
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06.04.2022 20:21 Відповісти
а еще спарили виллу лошади гдето.
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06.04.2022 20:22 Відповісти
 
 