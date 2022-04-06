КНУТКІТ припинив підготовку акторів для російськомовних театрів
Київський національний університет театру, кiно і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого у зв'язку з воєнним станом і відповідно до рішення Вченої ради припинив підготовку акторів для російськомовних театрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці критик театру і кіно Олег Вергеліс.
"Карпенко-Карий в хроніках війни. Університет... припинив підготовку акторів для російськомовних театрів, яких вже майже не залишилося", - написав він і виставив наказ, який було видано 25 березня
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Нічого гвалтувати українців отою московщиною Самі ж плодили малоросів.