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Київ (13832) ТРЦ (58)

У Києві відновлюють роботу ряд ТРЦ

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трц,евакуація

У столиці України відновлюють роботу ЦУМ, River Mall, Lavina Mall та Mandarin Plaza.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

ЦУМ відновив свою роботу 6 квітня, повідомила директор із комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко.

"Улюблений за часи ковід формат - e-commerce. За перший день дуже непогана географія замовлень, зо два десятки міст України, від Львова до Одеси. Ну і, звісно ж, сама столиця. І фізичні двері ЦУМа також відчинені. Паркінг поки не працює, а ось можливість "замовити онлайн – заїхати – поміряти – забрати" знов є", - написала вона у фейсбуці.

За її словами, зона видачі замовлень працює на другому поверсі щодня з 11:00 до 17:00.

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ТРЦ River Mall розпочинає роботу з 8 квітня, повідомляється на його сторінці у фейсбуці. Графік роботи з 10:00-18:00, а розміщеного в ньому "Сільпо" – з 9:00 до 20:00. Працюватиме підземний та відкритий паркінг, і, як наголошується, зараз він буде безкоштовним. Перелік магазинів та закладів харчування, які розпочнуть роботу, поки що не оголошується.

Готують найближчим часом до відкриття і Lavina Mall та Mandarin Plaza.

"Займаємось технічною підготовкою і теж відкриватимемося. Сподіваюся, що наступного тижня відкриємо Lavina Mall та Mandarin Plaza", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор групи Mandarin Plaza Олександр Черніцький.

За його словами, окрім продовольчих супермаркетів, будуть відкриті і магазини одягу, зокрема готовність відновити роботу підтвердив Helen Marlen.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+2
не беси своей глупостью
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08.04.2022 00:18
+2
Ну вообще-то это рабочие места и налоги. Что не так? Если у тебя не будет денег, то и возможности продолжать войну тоже не будет.
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08.04.2022 00:19
+1
Но в тоже время Кличко советует не спешить возвращается в Киев. Где логика?
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08.04.2022 00:16
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Війна ще продовжується, горить Луганщина і Донеччина, атомна станція під окупацією, рашисти ще більшими силами вдарять... а у нас ЦУМ і ******** відчиняються, торгівці Бріоні та морськими делікатесами! 😡 Ви реально *******?
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08.04.2022 00:12 Відповісти
не беси своей глупостью
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08.04.2022 00:18 Відповісти
Ну вообще-то это рабочие места и налоги. Что не так? Если у тебя не будет денег, то и возможности продолжать войну тоже не будет.
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08.04.2022 00:19 Відповісти
Игорек, от тебя смердит толи кремлевщиной то ли тупостью. На всякий случай кину в спам.
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08.04.2022 05:35 Відповісти
Но в тоже время Кличко советует не спешить возвращается в Киев. Где логика?
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08.04.2022 00:16 Відповісти
Ну так а кому нужен транспортный коллапс?
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08.04.2022 00:20 Відповісти
Кличко і логіка несумісні. "У мене є 2 замісники , 4 з котрих..."
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08.04.2022 11:12 Відповісти
А хіба Лавіна не була обстріляна ще до Ретровіля?
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08.04.2022 00:20 Відповісти
там с градов прилетело, но разрушения не сильные были, пострадал только паркинг крытый
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08.04.2022 00:36 Відповісти
В Лавіні є критий паркінг????
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08.04.2022 00:40 Відповісти
Эпицентровский многоуровневый, он прямо рядом с ней
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08.04.2022 01:23 Відповісти
Стоп, між Епіцентром і Лавіною ж великий відкритий паркінг був... Як і між Лавіною і Ашаном. Хоча в останнє я там був торік, може це новий?
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08.04.2022 09:29 Відповісти
подивіться хто власникики цих ТРЦ і Вам стане все ясно!
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08.04.2022 00:35 Відповісти
Mandarin Plaza - київські мажори вже заскучали за шопінгом
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08.04.2022 07:37 Відповісти
Чому людям, яких роботодавець відправив у нескінченну неоплачувану відпусткубез збереження ЗП (згідно закону від 15.03) не компенсують комунальні? Люди ламаються без засобів до існування. А роботу зараз знайти геть нереально, навіть продавцем чи прибиральницею...
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08.04.2022 08:09 Відповісти
 
 