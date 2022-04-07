У Києві відновлюють роботу ряд ТРЦ
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У столиці України відновлюють роботу ЦУМ, River Mall, Lavina Mall та Mandarin Plaza.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
ЦУМ відновив свою роботу 6 квітня, повідомила директор із комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко.
"Улюблений за часи ковід формат - e-commerce. За перший день дуже непогана географія замовлень, зо два десятки міст України, від Львова до Одеси. Ну і, звісно ж, сама столиця. І фізичні двері ЦУМа також відчинені. Паркінг поки не працює, а ось можливість "замовити онлайн – заїхати – поміряти – забрати" знов є", - написала вона у фейсбуці.
За її словами, зона видачі замовлень працює на другому поверсі щодня з 11:00 до 17:00.
ТРЦ River Mall розпочинає роботу з 8 квітня, повідомляється на його сторінці у фейсбуці. Графік роботи з 10:00-18:00, а розміщеного в ньому "Сільпо" – з 9:00 до 20:00. Працюватиме підземний та відкритий паркінг, і, як наголошується, зараз він буде безкоштовним. Перелік магазинів та закладів харчування, які розпочнуть роботу, поки що не оголошується.
Готують найближчим часом до відкриття і Lavina Mall та Mandarin Plaza.
"Займаємось технічною підготовкою і теж відкриватимемося. Сподіваюся, що наступного тижня відкриємо Lavina Mall та Mandarin Plaza", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор групи Mandarin Plaza Олександр Черніцький.
За його словами, окрім продовольчих супермаркетів, будуть відкриті і магазини одягу, зокрема готовність відновити роботу підтвердив Helen Marlen.
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