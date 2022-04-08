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У Миколаєві жінка народжувала в підвалі лікарні під час обстрілу, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Жінка у Миколаєві народжувала під час обстрілу лікарні №5. Пологи минули успішно, з дитиною та породіллею все добре.

Про це у Telegram повідомила міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"У лікарні №5 прийняли пологи під час обстрілу. Жінка народила дитину в підвалі медзакладу під звуки вибухів.

Завдяки професіоналізму та сміливості наших медиків пологи пройшли успішно, з мамою та дитиною наразі все добре. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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08.04.2022 09:55 Відповісти
 
 