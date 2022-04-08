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У Миколаєві жінка народжувала в підвалі лікарні під час обстрілу, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жінка у Миколаєві народжувала під час обстрілу лікарні №5. Пологи минули успішно, з дитиною та породіллею все добре.
Про це у Telegram повідомила міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"У лікарні №5 прийняли пологи під час обстрілу. Жінка народила дитину в підвалі медзакладу під звуки вибухів.
Завдяки професіоналізму та сміливості наших медиків пологи пройшли успішно, з мамою та дитиною наразі все добре. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар08.04.2022 09:55 Відповісти Мені подобається 0
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