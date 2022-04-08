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Ідентифіковано вже 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі, - мер Федорук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

У звільненому місті Буча під Києвом встановили особу 163 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти - це приблизно половина знайдених на вулицях тіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв'ю "Голосу Америки".

"На сьогоднішній день, ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були – або батьком, або сином, або дружиною, в тій чи іншій родині", - розповів Федорук.

За його словами, до теперішнього часу по місту зібрали приблизно 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців. "Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста – на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків. Це крім тих, про які вже писали ЗМІ", - повідомив він.

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Автор: Наталя Джума
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08.04.2022 08:11 Відповісти
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08.04.2022 10:30 Відповісти
19000 вже відповіли за вашу смерть. Інші - у процесі. Шкода що головні винуватці не покарані. Але ще ж не вечір. Дійде і до них черга.
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08.04.2022 14:00 Відповісти
 
 