УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16919 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 507 12
армія рф (13574) війна (56913) Київська область (3136) воєнні злочини (1573) Бородянка (71)

Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бородянка - найзруйнованіше російськими військами місто Київської області.

Фотокореспонденти "Цензор.НЕТ" зафіксували масштаби руйнувань, завданих російськими окупантами Бородянці, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

На кадрах з Бородянки зруйновані вщент або обгорілі багатоповерхівки, розстріляні та розчавлені танками автомобілі, знищені магазини та аптеки. Рятувальники розбирають завали. Місцеві жителі, намагаються хоч якось облаштувати побут у зруйнованому місті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 01
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 02
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 03
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 04
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 05
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 06
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 07
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 08
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 09
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 10
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 11
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 12
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 13
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 14
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 15
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 16
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 17
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 18
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 19
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 20
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 21
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 22
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 23
Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка 24

Фото: Роман Наумов, для Цензор.НЕТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
А так хочеться побачити подібні фото десь з Мацкви чи якогось Засратова! (
показати весь коментар
08.04.2022 14:52
+10
а я хочу, чтобы по улицам какого-нибуд засратова или мацквы бегали толпы одичалых, голодных орков, грызли друг другу глотки и крушили все вокруг..., пусть они сами все сделают... и тогда мы поставим автомат в угол, на всякий случай...
показати весь коментар
08.04.2022 14:59
+4
Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
08.04.2022 15:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А так хочеться побачити подібні фото десь з Мацкви чи якогось Засратова! (
показати весь коментар
08.04.2022 14:52 Відповісти
а я хочу, чтобы по улицам какого-нибуд засратова или мацквы бегали толпы одичалых, голодных орков, грызли друг другу глотки и крушили все вокруг..., пусть они сами все сделают... и тогда мы поставим автомат в угол, на всякий случай...
показати весь коментар
08.04.2022 14:59 Відповісти
Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
08.04.2022 15:04 Відповісти
‼️Недарма українці - западенці таки анекдоти складали - бо жестокість москалів на собі ще в 39 році випробували
показати весь коментар
08.04.2022 15:06 Відповісти
Какая-то необъяснимая жестокость! Зачем!!?
показати весь коментар
08.04.2022 14:57 Відповісти
Замена одного этноса другим - кацапы это методотработали уже 1000 лет
показати весь коментар
08.04.2022 15:01 Відповісти
Может быть. Но ведь люди уже уезжали. Теперь побояться идти на вокзал и многие останутся в городе.
показати весь коментар
08.04.2022 15:03 Відповісти
А для чого їм щоб їхали? Їм потрібні люди для переселення до Сибіру, в якості призовного контингенту і т д. Без людей для чого війна? Їм ще ж Прибалтику брати і далі.
показати весь коментар
08.04.2022 15:08 Відповісти
Кацапам нужна гарантія, шо етнос ( українці ) не повернуться зовсім на свої землі.

А як вони татар ********** в 40х годах - вагонами вивозили з Криму . А як вони протидіяли , коли татари почали вертатись в Крим в 90 роках .
показати весь коментар
08.04.2022 15:12 Відповісти
смерті прошу, господи. не відмов в такій милості, я ж не для себе.
показати весь коментар
08.04.2022 15:08 Відповісти
 
 