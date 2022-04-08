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Розчавлені танками автомобілі та знищені вщент багатоповерхівки: найзруйнованіше місто Київщини Бородянка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бородянка - найзруйнованіше російськими військами місто Київської області.
Фотокореспонденти "Цензор.НЕТ" зафіксували масштаби руйнувань, завданих російськими окупантами Бородянці, передає Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
На кадрах з Бородянки зруйновані вщент або обгорілі багатоповерхівки, розстріляні та розчавлені танками автомобілі, знищені магазини та аптеки. Рятувальники розбирають завали. Місцеві жителі, намагаються хоч якось облаштувати побут у зруйнованому місті.
Фото: Роман Наумов, для Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+14 Kindrat74
показати весь коментар08.04.2022 14:52
+10 Hanka Panyanka
показати весь коментар08.04.2022 14:59
+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.04.2022 15:04
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Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
А як вони татар ********** в 40х годах - вагонами вивозили з Криму . А як вони протидіяли , коли татари почали вертатись в Крим в 90 роках .