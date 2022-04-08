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Новини Економіка
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Австрія (567) перевезення (363) Найєм Мустафа (345)

Австрія скасувала всі обмеження для українських перевізників

Новини Цензор.НЕТ Економіка

найем,мустафа

Австрія скасувала всі обмеження для українських перевізників. Таким чином, усі вантажні перевезення територією цієї країни вони зможуть здійснювати без отримання будь-яких дозволів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZREVATEL, про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він наголосив: з урахуванням такого ж рішення Словаччини, українські перевізники отримали безперешкодний "вантажний" шлях до однієї з ключових країн ЄС – Італії.

"Давно вели переговори і тепер уже можна оголосити результат. Ще одна країна Європейського союзу зняла всі обмеження для українських перевізників. Тепер усі вантажні перевезення територією Австрії можна буде здійснювати без будь-яких дозволів", – сказано в повідомленні.

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При цьому Найєм наголосив: наразі Україна веде переговори з іншими країнами Європи про спрощення роботи для українських перевізників. Причому як з членами ЄС, так і тими, хто до нього не входить.

Нині низка країн спростила свої вимоги для українських перевізників. Зокрема, всі дозвільні документи для перевізників з України вже скасували Австрія, Словаччина, Румунія, Туреччина, Естонія, Латвія, Литва, Грузія, Болгарія, Угорщина, Італія, Данія.

Деякі дозвільні документи (наприклад, транзитні та/або для гуманітарних вантажів) скасували Нідерланди, Німеччина, Чехія, Польща, Словенія, Молдова.
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А рыло это зачем ? Можно было просто австрийский флаг.
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08.04.2022 21:17 Відповісти
До речі, так, ***** ***** цієї тварини
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08.04.2022 21:19 Відповісти
Австрія? Цікаво

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08.04.2022 21:18 Відповісти
1.04
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08.04.2022 22:20 Відповісти
Мені це подобається - Україна вже змінює ЄС, до якого тільки збирається вступити!

Не перемикаємось - далі буде веселіше!
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08.04.2022 21:20 Відповісти
Залишилось домивитися з "бійцями західного фронту" з ДБР... бо їх хтось прислав на кордон "за долей" і в них вже ерекція на цей транспортний коридор
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08.04.2022 21:21 Відповісти
 
 