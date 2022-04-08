Австрія скасувала всі обмеження для українських перевізників
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Австрія скасувала всі обмеження для українських перевізників. Таким чином, усі вантажні перевезення територією цієї країни вони зможуть здійснювати без отримання будь-яких дозволів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZREVATEL, про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
Він наголосив: з урахуванням такого ж рішення Словаччини, українські перевізники отримали безперешкодний "вантажний" шлях до однієї з ключових країн ЄС – Італії.
"Давно вели переговори і тепер уже можна оголосити результат. Ще одна країна Європейського союзу зняла всі обмеження для українських перевізників. Тепер усі вантажні перевезення територією Австрії можна буде здійснювати без будь-яких дозволів", – сказано в повідомленні.
При цьому Найєм наголосив: наразі Україна веде переговори з іншими країнами Європи про спрощення роботи для українських перевізників. Причому як з членами ЄС, так і тими, хто до нього не входить.
Нині низка країн спростила свої вимоги для українських перевізників. Зокрема, всі дозвільні документи для перевізників з України вже скасували Австрія, Словаччина, Румунія, Туреччина, Естонія, Латвія, Литва, Грузія, Болгарія, Угорщина, Італія, Данія.
Деякі дозвільні документи (наприклад, транзитні та/або для гуманітарних вантажів) скасували Нідерланди, Німеччина, Чехія, Польща, Словенія, Молдова.
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