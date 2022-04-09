Канцлер Австрії Негаммер зустрінеться 9 квітня у Києві з Зеленським
Канцлер Австрії Карл Негаммер зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 9 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у п’ятницю повідомило Der Standard.
"Мій візит до Києва та Бучі на запрошення президента Зеленського також свідчить про нашу солідарність з українцями. Те, що відбувається в Україні, і, зокрема, в багатьох містах України, — це страшна агресивна війна проти мирного населення", - сказано у повідомлені зі слів Карла Негаммера.
Також в ракмах візиту мають вдбутися зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та мером Віталієм Кличком. Програма також передбачає відвідування міста Буча.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Із австрійцем не краще. Наразі потрібен Хаммер (Молот, Мьєллнір, яким Тор винищує ворогів). Але найн-найн, іх бін ніхт! Іх бін не-Хаммер! Іх бін толерантіше! Раша, Остеррайх - бхай-бхай!
...
Ганьбище, мля.