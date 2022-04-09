УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10897 відвідувачів онлайн
Новини
1 351 4

Канцлер Австрії Негаммер зустрінеться 9 квітня у Києві з Зеленським

нехаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 9 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у п’ятницю повідомило Der Standard.

"Мій візит до Києва та Бучі на запрошення президента Зеленського також свідчить про нашу солідарність з українцями. Те, що відбувається в Україні, і, зокрема, в багатьох містах України, — це страшна агресивна війна проти мирного населення", - сказано у повідомлені зі слів Карла Негаммера.

Також в ракмах візиту мають вдбутися зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та мером Віталієм Кличком. Програма також передбачає відвідування міста Буча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії Нехаммер найближчим часом відвідає Україну

Автор: 

Австрія (959) Зеленський Володимир (23732) Негаммер Карл (53)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прізвища у цих толерантних європейців символічні якісь. Німецький канцлер був би гордим (Stolz), але з прізвища вивалилася руна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7 Тейваз (означає: честь, правосуддя, лідерство і владу; аналіз, раціональність; знання про те, де знаходиться істинна сила; готовність до самопожертви; перемогу й успіх). От без цієї руни і виходить якесь беззубе Шольц. Тут війна на порозі, а воно: Шо?

Із австрійцем не краще. Наразі потрібен Хаммер (Молот, Мьєллнір, яким Тор винищує ворогів). Але найн-найн, іх бін ніхт! Іх бін не-Хаммер! Іх бін толерантіше! Раша, Остеррайх - бхай-бхай!
...
Ганьбище, мля.
показати весь коментар
09.04.2022 02:11 Відповісти
Интересно, Зеленский на встречю возьмёт своих корешей - Портнова и Юрченка с Татаровым?
показати весь коментар
09.04.2022 06:05 Відповісти
А Байден прилетить в Київ ?
показати весь коментар
09.04.2022 08:31 Відповісти
В Москву ..коли там буде майоріти український прапор перемоги
показати весь коментар
09.04.2022 14:22 Відповісти
 
 