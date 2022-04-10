Основні зусилля з розбирання завалів спрямовані на Бородянку, - ДСНС
У Київській області. В аварійно-рятувальних роботах задіяно майже 300 осіб. Усі роботи координуються співробітниками ДСНС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука в ефірі телемарафону.
ДСНС свої зусилля переважно зосередила на розмінуванні територій звільнених населених пунктів та проведенні першочергових аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з розбором завалів зруйнованих будинків та пошуком серед руїн людей.
"Роботи ведуться цілодобово, і надзвичайно великий ресурс туди залучено від ДСНС. Зараз основні зусилля кинуті на Бородянку Київської області, там залучені приблизно 300 осіб, у тому числі й волонтери – 70 осіб, вони спільно працюють з рятувальниками", - підкреслив Демчук.
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