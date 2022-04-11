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Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 млн

австралія

Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 млн, зокрема - протитанкову зброю та заряди до неї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко під час телемарафону.

Він зазначив, що також Австралія передає Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 млн доларів.

"Перші машини вже полетіли до України, а решта будуть доставлені незабаром"- повідомив посол.

За його словами, уряд Австралії оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги "на суму 20 мільйонів доларів, яка охоплює протитанкову зброю та заряди до цієї зброї".

"Для Австралії це великий крок вперед. До того вже надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже четвертий пакет чи об'єм, який надається", - наголосив Мірошниченко.

Також дивіться: Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster. ФОТОрепортаж

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11.04.2022 07:12 Відповісти
сенкью вері мач
а соррі май інгліш
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11.04.2022 07:28 Відповісти
Дякуємо!
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11.04.2022 15:22 Відповісти
 
 