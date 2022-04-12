Зеленський 12 квітня звернеться до народу та парламенту Литви
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, виступить зі зверненням до народу та парламенту Литовської Республіки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у відеозверненні.
"Цього тижня продовжу такий формат спілкування з державами-партнерами. Завтра буду звертатися до парламенту й народу Литовської Республіки", - зазначив Президент.
Він нагадав, що у понеділок в Україні з візитом перебувала премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
"Я вдячний їй за підтримку, як і всьому литовському народу", - підкреслив Зеленський.
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