Зеленський 12 квітня звернеться до народу та парламенту Литви

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, виступить зі зверненням до народу та парламенту Литовської Республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у відеозверненні.

"Цього тижня продовжу такий формат спілкування з державами-партнерами. Завтра буду звертатися до парламенту й народу Литовської Республіки", - зазначив Президент.

Він нагадав, що у понеділок в Україні з візитом перебувала премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

"Я вдячний їй за підтримку, як і всьому литовському народу", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва закликає держави називати воєнні злочини Росії в Україні геноцидом