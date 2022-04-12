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Зеленський 12 квітня звернеться до народу та парламенту Литви

литва

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, виступить зі зверненням до народу та парламенту Литовської Республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у відеозверненні.

"Цього тижня продовжу такий формат спілкування з державами-партнерами. Завтра буду звертатися до парламенту й народу Литовської Республіки", - зазначив Президент.

Він нагадав, що у понеділок в Україні з візитом перебувала премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

"Я вдячний їй за підтримку, як і всьому литовському народу", - підкреслив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Литва (2395)


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У світі 252 країни - йому до кінця війни "роботи" вистачить.
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12.04.2022 01:36 Відповісти
95 квартал гастролює вже по світу...
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12.04.2022 03:36 Відповісти
Чому не Китай та Індія? Якщо ці дві країни підтримають санкції - війна закінчиться за лічені дні
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12.04.2022 03:41 Відповісти
Пора грати по "крупному" - іншого виходу нема.

РФ хоче себе позиціювати як ланку між Китаєм, Індією, США та ЄС.

Але треба забрати у них це "місце". Дякуємо, звісно, москалям, що гріли для нас це місце - але такі реалії. Робота колосальна, але інакше ніяк...
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12.04.2022 03:45 Відповісти
А в Мариуполь не пробовал звернутисЬ?
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12.04.2022 04:53 Відповісти
 
 